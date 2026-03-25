UNND TP.HCM chính thức công bố quy định tuyển sinh đầu cấp lớp 1, 6, 10

Phụ huynh học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (P.Bến Thành, TP.HCM)

Theo đó, năm học 2026-2027, năm học đầu tiên TP.HCM thực hiện tuyển sinh đầu cấp theo phương thức trực tuyến tại địa chỉ duy nhất là trang tuyển sinh của TP (https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn), sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Quy trình tuyển sinh sẽ sử dụng mã định danh cá nhân của học sinh làm chìa khóa truy cập, đảm bảo dữ liệu phục vụ xét tuyển được trích xuất chính xác 100% từ hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục TP.

Các đơn vị có nhu cầu kết nối dữ liệu từ nguồn khác vẫn phải đảm bảo việc truyền nhận và trả kết quả thông qua cổng thông tin chính thức này, đồng thời tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn về bảo mật và an toàn thông tin của học sinh.

Thông tin nơi ở hiện tại của học sinh bao gồm nơi ở hiện tại và mối quan hệ với người giám hộ, được xác định thông qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID) của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Trong trường hợp dữ liệu trên hệ thống chưa phản ánh đúng thực tế, Ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương sẽ căn cứ vào hồ sơ và minh chứng hợp pháp để xem xét giải quyết, dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền học tập của học sinh và tính công bằng trong tuyển sinh.

TP.HCM quy định việc phân bổ chỗ học được xây dựng linh hoạt dựa trên sự phối hợp giữa Sở GD-ĐT và UBND cấp xã, căn cứ vào ba yếu tố: Mạng lưới trường lớp tại địa phương và vùng giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi và khoảng cách thực tế.

Đặc biệt, hệ thống bản đồ số được ứng dụng để xác định chính xác quãng đường từ nơi cư trú đến trường học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học gần nhà. Đối với các khu vực giáp ranh, các đơn vị hành chính cần phối hợp chặt chẽ để điều tiết phương án tuyển sinh phù hợp theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Quy định về đối tượng tuyển sinh

TP.HCM quy định tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 theo 2 đối tượng:

Đối tượng ưu tiên 1: Trẻ em cư trú tại địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6); nhóm này cũng bao gồm các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Đối tượng ưu tiên 2: các trường hợp còn lại không thuộc nhóm 1. Thứ tự ưu tiên bao gồm:

Học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh.

Học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn.

Học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; hoặc học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Tuyển sinh lớp 6 đại trà thực hiện theo hình thức xét tuyển dựa trên đối tượng đăng ký tuyển sinh. Khu vực tuyển sinh linh hoạt không theo địa giới hành chính nhằm điều tiết học sinh giữa các phường, xã lân cận theo đúng nguyên tắc, kế hoạch tuyển sinh của thành phố và khung thời gian quy định.

Riêng các trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế thực hiện tuyển sinh đầu cấp lớp 6 theo hình thức xét tuyển kết hợp 2 tiêu chí kết quả rèn luyện, kết quả học tập (một hoặc nhiều năm học ở cấp tiểu học) và kết quả khảo sát đánh giá năng lực.

Hai giai đoạn tuyển sinh lớp 10

Cụ thể, Sở GD-ĐT TP.HCM thực hiện xét tuyển lớp 10 vào Trường THCS - THPT Thạnh An, xã Thạnh An: Đối tượng xét tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường này trong năm học 2025-2026.

Trường THPT Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo: Đối tượng là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Lê Hồng Phong thuộc đặc khu Côn Đảo trong năm học 2025-2026.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú: Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường này trong năm học 2025 - 2026 hoặc học sinh thuộc đối tượng theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú của Bộ GD-ĐT.

Phương thức thi tuyển lớp 10 áp dụng cho các trường THPT công lập còn lại. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 1-2.6 với 3 môn thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ.

Quy trình theo phương thức thi tuyển lớp 10 được thực hiện theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Giai đoạn 2 (Tuyển sinh bổ sung): Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường, Sở GD-ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Sau khi UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, Sở GD-ĐT sẽ xây dựng khung thời gian về đăng ký tuyển sinh và các thao tác thực hiện tuyển sinh trực tuyến.