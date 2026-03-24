Công bố cấu trúc và đề thi minh họa lớp 10 Phổ thông Năng khiếu

Thí sinh dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2025 ẢNH: NGỌC LONG

Theo Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhằm giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trường công bố cấu trúc và đề thi minh họa kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Cấu trúc đề thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu như sau:

Môn Cấu trúc đề Số điểm Thời gian làm bài Toán không chuyên Phần trắc nghiệm (10 câu) từ 1.5 đến 3.0 điểm 120 phút Phần tự luận (05 câu) từ 7.0 đến 8.5 điểm Ngữ văn không chuyên Đọc hiểu - Trắc nghiệm (05 câu) 2.5 điểm 100 phút Đọc hiểu - Tự luận (02 câu) 1.5 điểm Viết đoạn văn (01 câu) 2.0 điểm Viết bài văn (01 câu) 4.0 điểm Tiếng Anh không chuyên Trắc nghiệm (35 câu) 7.0 điểm 60 phút Tự luận (15 câu) 3.0 điểm Toán chuyên Đại số (02 câu) 3.5 - 4.5 điểm 150 phút Hình học (01 câu) 3.0 - 3.5 điểm Số học (01 câu) 1.5 - 2.0 điểm Tổ hợp (01 câu) 1.5 - 2.0 điểm Ngữ văn chuyên Viết bài văn Nghị luận xã hội (01 câu) 4.0 điểm 150 phút Viết bài văn Nghị luận văn học (01 câu) 6.0 điểm Tiếng Anh chuyên Sử dụng ngôn ngữ (80 câu) 4.0 điểm 150 phút Đọc (25 câu) 2.5 điểm Viết (25 câu) 3.5 điểm Tin học Các kỹ thuật lập trình cơ bản (01 câu) 2.5 điểm 150 phút Các thuật toán cơ bản (01 câu) 2.5 điểm Các kỹ thuật lập trình nâng cao và cấu trúc dữ liệu cơ bản (01 câu) 2.5 điểm Các kỹ thuật lập trình và thuật toán nâng cao (01 câu) 2.5 điểm Vật lý Cơ học (01 câu) 1.5 - 3.0 điểm 150 phút Nhiệt học (01 câu) 1.5 - 3.0 điểm Điện và cảm ứng điện từ (01 câu) 1.5 - 3.0 điểm Quang học (01 câu) 1.5 - 3.0 điểm Kiến thức tổng hợp (nếu có) (01 câu) 0.0 - 2.0 điểm Hóa học Tự luận (07 - 08 câu) 1.0 - 2.0 điểm/câu 150 phút Sinh học Tế bào, đa dạng sinh học (01 - 02 câu) 1.0 - 2.0 điểm 150 phút Sinh học thực vật (01 - 02 câu) 2.0 điểm Sinh học động vật (01 - 02 câu) 2.0 - 3.0 điểm Sinh thái (01 - 02 câu) 1.5 - 2.0 điểm Di truyền (01 - 02 câu) 2.0 - 3.0 điểm

Tiến sĩ Trần Nam Dũng, Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết cấu trúc đề thi từng môn được xây dựng dựa trên nội dung Chương trình GDPT 2018, đảm bảo đánh giá toàn diện kiến thức và năng lực của học sinh.

Theo đó, năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc với điều kiện học sinh tốt nghiệp THCS có kết quả rèn luyện, học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ mức khá trở lên.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2026-2027 được phân bổ như sau:

Cơ sở An Đông tuyển 245 học sinh (địa điểm học: 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TP.HCM, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày không có bán trú) vào các lớp chuyên toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh, ngữ văn, mỗi môn chuyên có 1 lớp.

Các lớp chuyên học tại Cơ sở An Đông sẽ chú trọng đào tạo kiến thức sâu về môn chuyên, nâng cao năng lực tư duy logic, kết hợp với các hoạt động giáo dục STEM, AI, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp trong định hướng thành chuyên gia trong một ngành cụ thể liên quan đến môn học.

Cơ sở Đông Hòa tuyển 350 học sinh (địa điểm học: Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày có bán trú) vào các lớp chuyên toán (2 lớp), tin học (1 lớp), vật lý (1 lớp), hóa học (1 lớp), sinh học (1 lớp), tiếng Anh (2 lớp) và ngữ văn (2 lớp).

Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 23-24.5, thí sinh bắt buộc dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ít nhất 4 bài thi, trong đó bài thi môn không chuyên: toán, ngữ văn, tiếng Anh và bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.