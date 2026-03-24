Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Công bố cấu trúc và đề thi minh họa lớp 10 Phổ thông Năng khiếu

Bích Thanh
24/03/2026 15:25 GMT+7

Chiều 24.3, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố cấu trúc và đề thi minh họa kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027.

- Ảnh 1.

Thí sinh dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2025

ẢNH: NGỌC LONG

Theo Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhằm giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trường công bố cấu trúc và đề thi minh họa kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Đề thi minh họa từng môn, thí sinh truy cập tại link sau để tải về: https://drive.google.com/drive/folders/141N1mmyeUGmEXFZ0q9kFjRZy0JkAvRt6?usp=sharing

Cấu trúc đề thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu như sau:

Môn

Cấu trúc đề

Số điểm

Thời gian làm bài

Toán không chuyên

Phần trắc nghiệm (10 câu)

từ 1.5 đến 3.0 điểm

120 phút

Phần tự luận (05 câu)

từ 7.0 đến 8.5 điểm

Ngữ văn không chuyên

Đọc hiểu - Trắc nghiệm (05 câu)

2.5 điểm

100 phút

Đọc hiểu - Tự luận (02 câu)

1.5 điểm

Viết đoạn văn (01 câu)

2.0 điểm

Viết bài văn (01 câu)

4.0 điểm

Tiếng Anh không chuyên

Trắc nghiệm (35 câu)

7.0 điểm

60 phút

Tự luận (15 câu)

3.0 điểm

Toán chuyên

Đại số (02 câu)

3.5 - 4.5 điểm

150 phút

Hình học (01 câu)

3.0 - 3.5 điểm

Số học (01 câu)

1.5 - 2.0 điểm

Tổ hợp (01 câu)

1.5 - 2.0 điểm

Ngữ văn chuyên

Viết bài văn Nghị luận xã hội (01 câu)

4.0 điểm

150 phút

Viết bài văn Nghị luận văn học (01 câu)

6.0 điểm

Tiếng Anh chuyên

Sử dụng ngôn ngữ (80 câu)

4.0 điểm

150 phút

Đọc (25 câu)

2.5 điểm

Viết (25 câu)

3.5 điểm

Tin học

Các kỹ thuật lập trình cơ bản

(01 câu)

2.5 điểm

150 phút

Các thuật toán cơ bản (01 câu)

2.5 điểm

Các kỹ thuật lập trình nâng cao và cấu trúc dữ liệu cơ bản

(01 câu)

2.5 điểm

Các kỹ thuật lập trình và thuật toán nâng cao (01 câu)

2.5 điểm

Vật lý

Cơ học (01 câu)

1.5 - 3.0 điểm

150 phút

Nhiệt học (01 câu)

1.5 - 3.0 điểm

Điện và cảm ứng điện từ

(01 câu)

1.5 - 3.0 điểm

Quang học (01 câu)

1.5 - 3.0 điểm

Kiến thức tổng hợp (nếu có)

(01 câu)

0.0 - 2.0 điểm

Hóa học

Tự luận (07 - 08 câu)

1.0 - 2.0 điểm/câu

150 phút

Sinh học

Tế bào, đa dạng sinh học

(01 - 02 câu)

1.0 - 2.0 điểm

150 phút

Sinh học thực vật

(01 - 02 câu)

2.0 điểm

Sinh học động vật

(01 - 02 câu)

2.0 - 3.0 điểm

Sinh thái (01 - 02 câu)

1.5 - 2.0 điểm

Di truyền (01 - 02 câu)

2.0 - 3.0 điểm

Tiến sĩ Trần Nam Dũng, Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết cấu trúc đề thi từng môn được xây dựng dựa trên nội dung Chương trình GDPT 2018, đảm bảo đánh giá toàn diện kiến thức và năng lực của học sinh.

Theo đó, năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc với điều kiện học sinh tốt nghiệp THCS có kết quả rèn luyện, học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ mức khá trở lên.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2026-2027 được phân bổ như sau:

Cơ sở An Đông tuyển 245 học sinh (địa điểm học: 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TP.HCM, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày không có bán trú) vào các lớp chuyên toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh, ngữ văn, mỗi môn chuyên có 1 lớp.

Các lớp chuyên học tại Cơ sở An Đông sẽ chú trọng đào tạo kiến thức sâu về môn chuyên, nâng cao năng lực tư duy logic, kết hợp với các hoạt động giáo dục STEM, AI, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp trong định hướng thành chuyên gia trong một ngành cụ thể liên quan đến môn học.

Cơ sở Đông Hòa tuyển 350 học sinh (địa điểm học: Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày có bán trú) vào các lớp chuyên toán (2 lớp), tin học (1 lớp), vật lý (1 lớp), hóa học (1 lớp), sinh học (1 lớp), tiếng Anh (2 lớp) và ngữ văn (2 lớp).

Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 23-24.5, thí sinh bắt buộc dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ít nhất 4 bài thi, trong đó bài thi môn không chuyên: toán, ngữ văn, tiếng Anh và bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.

Tin liên quan

Lịch tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

Lịch tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

Ngày 18.3, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho từng cơ sở và dự kiến thời gian thi.

Áp lực tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm đầu sau sáp nhập

Thi lớp 10 TP.HCM: Trường Nam Sài Gòn đề xuất tuyển học sinh lớp 9 tại chỗ

Khám phá thêm chủ đề

Trường phổ thông Năng khiếu Lớp 10 Thi lớp 10 đề thi minh họa Phổ thông Năng khiếu cấu trúc đề thi lớp 10 tuyển sinh lớp 10
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận