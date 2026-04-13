Thi lớp 10 TP.HCM: Những trường nào có điểm chuẩn dễ trúng tuyển?

Bích Thanh
13/04/2026 08:52 GMT+7

Căn cứ vào điểm chuẩn lớp 10 của các trường THPT tại TP.HCM trong những năm gần đây cho thấy, tùy từng trường, từng khu vực mà điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường công lập dao động từ 10,5 cho đến 24,5 điểm.



Dựa vào điểm chuẩn, học sinh có thể phân loại các trường thành 3 nhóm: tốp 1 (mỗi môn thi khoảng 8 điểm trở lên), tốp 2 (khoảng 7 điểm) và tốp 3 (khoảng 6 điểm trở xuống). Việc phân loại này giúp học sinh xác định rõ mức độ cạnh tranh và năng lực phù hợp đáp ứng được với điểm đầu vào của từng học sinh.

Riêng đối với những trường thuộc tốp 3, bên cạnh những trường có điểm trung bình mỗi môn thi từ 6 trở xuống thì những trường còn lại có điểm chuẩn thấp, thậm chí chỉ cần mức điểm trung bình 3,5 đến 5 điểm mỗi môn là có thể trúng tuyển. Một số trường từng ghi nhận mức điểm chuẩn chỉ hơn 10 điểm, thấp nhất trong hệ thống công lập. Đây chính là nhóm trường được đánh giá "dễ thở" hơn trong cuộc đua vào lớp 10.

Qua thống kê và phân tích dữ liệu tuyển sinh nhiều năm, nhóm trường THPT ở khu vực 1 (TP.HCM cũ) có điểm chuẩn lớp 10 từ 10 đến 13 điểm thường tập trung ở khu vực ngoại thành hoặc các địa bàn có mật độ học sinh đăng ký thấp.

Đặc biệt ở ở khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu) có những trường THPT, điểm chuẩn lớp 10 chỉ khoảng 5,25 điểm trở lên.

Đặc điểm của nhóm trường này là độ cạnh tranh không cao, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm tương đối ổn định. Với học sinh có học lực trung bình, đây được xem là một lựa chọn để đảm bảo một suất học THPT công lập.

Tuy nhiên theo các chuyên gia tư vấn về chọn nguyện vọng lớp 10 thì ngoài năng lực, học sinh cũng nên cân nhắc các yếu tố khác như vị trí địa lý. Chọn trường gần nhà sẽ thuận tiện cho việc đi lại, đảm bảo sức khỏe và tinh thần ổn định. Đồng thời, học sinh cần tìm hiểu kỹ tổ hợp môn mà các trường dự kiến triển khai theo Chương trình GDPT 2018, để đảm bảo phù hợp với định hướng nghề nghiệp và sở thích cá nhân.

 Những trường THPT có điểm chuẩn thấp ở khu vực 1

Tại khu vực 1 (TP.HCM cũ), trong số 109 trường THPT công lập có những trường mà thí sinh chỉ cần đạt 3,5 điểm mỗi môn thi là có thể trúng tuyển lớp 10 như: Trường THPT Dương Văn Dương, An Nhơn Tây, An Nghĩa, Cần Thạnh, Trường Bình Khánh, Đa Phước, THPT Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Văn Linh...

TRƯỜNG THPT

ĐIỂM CHUẨN

NGUYỆN VỌNG 1

ĐIỂM CHUẨN

NGUYỆN VỌNG 2

ĐIỂM CHUẨN

NGUYỆN VỌNG 3

Dương Văn Dương

10,5

10,5

10,5

Phước Kiển

10,75

11

11,75

Trung Lập

10,5

10,5

10,5

An Nhơn Tây

10,5

10,5

10,5

An Nghĩa

10,5

10,5

10,5

Cần Thạnh

10,5

10,5

10,5

Bình Khánh

10,5

10,5

10,5

Đa Phước

10,5

10,5

10,5

Phong Phú

10,5

10,5

10,5

Long Trường

10,5

10,5

10,5

Nguyễn Văn Tăng

10,5

10,5

10,5

Ngô Gia Tự

10,5

10,5

10,5

Nguyễn Văn Linh

10,5

10,5

11

 

Những trường THPT có điểm chuẩn thấp ở khu vực 2 

Tại khu vực 2 (Bình Dương cũ), trong số 30 trường THPT thì những trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp như: Trường THPT Tân Bình, Tây Nam, Bàu Bàng, Thường Tân, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Phước Hòa, Thanh Tuyền, Tây Sơn, Dầu Tiếng, Hòa, Minh Hòa, Phước Vĩnh.

TRƯỜNG THPT

ĐIỂM CHUẨN

NGUYỆN VỌNG 1

ĐIỂM CHUẨN

NGUYỆN VỌNG 2

Tân Bình

15.80

15.95

Tây Nam

15.35

15.45

Bàu Bàng

15.05

15.15

Thường Tân

14.95

15.20

Nguyễn Huệ

14.70

15.05

Lê Lợi

14.65

14.85

Phước Hòa

13.95

14.25

Thanh Tuyền

13.85

14.20

Tây Sơn

13.40

13.90

Dầu Tiếng

13.15

13.35

Long Hòa

12.75

13.15

Minh Hòa

12.50

12.95

Phước Vĩnh

12.20

12.45

Những trường THPT có điểm chuẩn thấp ở khu vực 3

Tương tự tại khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), những trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp trong số 30 trường THPT công lập bao gồm: Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh, Võ Thị Sáu, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Hưng Đạo, Hòa Hội, Hắc Dịch, Trần Quang Khải, Phước Bửu, Bưng Riềng, Châu Thành, Hòa Bình, Nguyễn Văn Cừ, Dương Bạch Mai, Trần Văn Quan, Trần Phú, Phú Mỹ, Ngô Quyền.

Trường THPT

ĐIỂM CHUẨN

NGUYỆN VỌNG 1

ĐIỂM CHUẨN

NGUYỆN VỌNG 2

 Xuyên Mộc

15.25

 Đinh Tiên Hoàng

15.00

15.25

Bà Rịa

14.25

Minh Đạm

14.00

 Long Hải - Phước Tỉnh

12.50

 Võ Thị Sáu (ĐĐ)

11.75

Nguyễn Du

11.50

 Nguyễn Trãi

9.25

11.00

 Nguyễn Bỉnh Khiêm

11.00

11.25

Trần Hưng Đạo

10.50

Hòa Hội

10.25

Hắc Dịch

10.00

10.25

Trần Quang Khải

9.50

9.75

Phước Bửu

9.50

9.75

 Bưng Riềng

9.50

9.75

Châu Thành

9.00

10.00

 Hòa Bình

9.00

Nguyễn Văn Cừ

8.25

8.50

Dương Bạch Mai

8.50

9.00

Trần Văn Quan

8.00

8.25

 Trần Phú

7.75

8.00

 Phú Mỹ

6.50

7.75

 Ngô Quyền

5.25

6.75

TP.HCM: Điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT tăng giảm ra sao trong 2 năm qua?

Để có sự lựa chọn chính xác, phù hợp khi đăng ký nguyện vọng lớp 10, theo các chuyên viên phụ trách khảo thí của Sở GD-ĐT TP.HCM, học sinh cần đánh giá năng lực học tập của bản thân và tham khảo điểm chuẩn lớp 10 những năm trước...

Khám phá thêm chủ đề

