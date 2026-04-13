Thi lớp 10 TP.HCM: Những trường nào có điểm chuẩn dễ trúng tuyển?

Dựa vào điểm chuẩn, học sinh có thể phân loại các trường thành 3 nhóm: tốp 1 (mỗi môn thi khoảng 8 điểm trở lên), tốp 2 (khoảng 7 điểm) và tốp 3 (khoảng 6 điểm trở xuống). Việc phân loại này giúp học sinh xác định rõ mức độ cạnh tranh và năng lực phù hợp đáp ứng được với điểm đầu vào của từng học sinh.

Riêng đối với những trường thuộc tốp 3, bên cạnh những trường có điểm trung bình mỗi môn thi từ 6 trở xuống thì những trường còn lại có điểm chuẩn thấp, thậm chí chỉ cần mức điểm trung bình 3,5 đến 5 điểm mỗi môn là có thể trúng tuyển. Một số trường từng ghi nhận mức điểm chuẩn chỉ hơn 10 điểm, thấp nhất trong hệ thống công lập. Đây chính là nhóm trường được đánh giá "dễ thở" hơn trong cuộc đua vào lớp 10.

Qua thống kê và phân tích dữ liệu tuyển sinh nhiều năm, nhóm trường THPT ở khu vực 1 (TP.HCM cũ) có điểm chuẩn lớp 10 từ 10 đến 13 điểm thường tập trung ở khu vực ngoại thành hoặc các địa bàn có mật độ học sinh đăng ký thấp.

Đặc biệt ở ở khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu) có những trường THPT, điểm chuẩn lớp 10 chỉ khoảng 5,25 điểm trở lên.

Đặc điểm của nhóm trường này là độ cạnh tranh không cao, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm tương đối ổn định. Với học sinh có học lực trung bình, đây được xem là một lựa chọn để đảm bảo một suất học THPT công lập.

Tuy nhiên theo các chuyên gia tư vấn về chọn nguyện vọng lớp 10 thì ngoài năng lực, học sinh cũng nên cân nhắc các yếu tố khác như vị trí địa lý. Chọn trường gần nhà sẽ thuận tiện cho việc đi lại, đảm bảo sức khỏe và tinh thần ổn định. Đồng thời, học sinh cần tìm hiểu kỹ tổ hợp môn mà các trường dự kiến triển khai theo Chương trình GDPT 2018, để đảm bảo phù hợp với định hướng nghề nghiệp và sở thích cá nhân.

Những trường THPT có điểm chuẩn thấp ở khu vực 1

Tại khu vực 1 (TP.HCM cũ), trong số 109 trường THPT công lập có những trường mà thí sinh chỉ cần đạt 3,5 điểm mỗi môn thi là có thể trúng tuyển lớp 10 như: Trường THPT Dương Văn Dương, An Nhơn Tây, An Nghĩa, Cần Thạnh, Trường Bình Khánh, Đa Phước, THPT Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Văn Linh...

TRƯỜNG THPT ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG 1 ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG 2 ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG 3 Dương Văn Dương 10,5 10,5 10,5 Phước Kiển 10,75 11 11,75 Trung Lập 10,5 10,5 10,5 An Nhơn Tây 10,5 10,5 10,5 An Nghĩa 10,5 10,5 10,5 Cần Thạnh 10,5 10,5 10,5 Bình Khánh 10,5 10,5 10,5 Đa Phước 10,5 10,5 10,5 Phong Phú 10,5 10,5 10,5 Long Trường 10,5 10,5 10,5 Nguyễn Văn Tăng 10,5 10,5 10,5 Ngô Gia Tự 10,5 10,5 10,5 Nguyễn Văn Linh 10,5 10,5 11

Những trường THPT có điểm chuẩn thấp ở khu vực 2

Tại khu vực 2 (Bình Dương cũ), trong số 30 trường THPT thì những trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp như: Trường THPT Tân Bình, Tây Nam, Bàu Bàng, Thường Tân, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Phước Hòa, Thanh Tuyền, Tây Sơn, Dầu Tiếng, Hòa, Minh Hòa, Phước Vĩnh.

TRƯỜNG THPT ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG 1 ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG 2 Tân Bình 15.80 15.95 Tây Nam 15.35 15.45 Bàu Bàng 15.05 15.15 Thường Tân 14.95 15.20 Nguyễn Huệ 14.70 15.05 Lê Lợi 14.65 14.85 Phước Hòa 13.95 14.25 Thanh Tuyền 13.85 14.20 Tây Sơn 13.40 13.90 Dầu Tiếng 13.15 13.35 Long Hòa 12.75 13.15 Minh Hòa 12.50 12.95 Phước Vĩnh 12.20 12.45

Những trường THPT có điểm chuẩn thấp ở khu vực 3

Tương tự tại khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), những trường có điểm chuẩn lớp 10 thấp trong số 30 trường THPT công lập bao gồm: Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh, Võ Thị Sáu, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Hưng Đạo, Hòa Hội, Hắc Dịch, Trần Quang Khải, Phước Bửu, Bưng Riềng, Châu Thành, Hòa Bình, Nguyễn Văn Cừ, Dương Bạch Mai, Trần Văn Quan, Trần Phú, Phú Mỹ, Ngô Quyền.