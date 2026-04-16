Lớp 10 tiếng Anh tích hợp tại TP.HCM: Thông tin mới nhất về điều kiện tuyển sinh

Học sinh lớp 9 năm nay sẽ thi lớp 10 vào ngày 1-2.6 ẢNH: BẢO CHÂU

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Phong vừa ký và ban hành những quy định về việc tuyển sinh lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp năm học 2026-2027 và hướng dẫn cụ thể số lượng nguyện vọng lớp 10 học sinh có thể đăng ký cho từng đối tượng.

Theo đó, năm học 2026-2027, TP.HCM có 10 trường THPT tổ chức giảng dạy chương trình tiếng Anh tích hợp bao gồm:

STT Trường Phường/xã Ghi chú 1 THCS và THPT Trần Đại Nghĩa Sài Gòn 2 THPT Bùi Thị Xuân Bến Thành 3 THPT Lương Thế Vinh Cầu Ông Lãnh 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Xuân Hòa 5 Trung học thực hành Sài Gòn Chợ Quán 6 THPT Mạc Đĩnh Chi Phú Lâm 7 THPT Nguyễn Thượng Hiền Tân Sơn Nhất 8 THPT Gia Định Thạnh Mỹ Tây 9 THPT Phú Nhuận Đức Nhuận 10 THPT Nguyễn Hữu Huân Thủ Đức

Điều kiện dự tuyển vào lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp

Nhóm 1: Học sinh có tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp cấp THCS phải thỏa các điều kiện: Tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Căn cứ điểm thi tuyển sinh và điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp, những học sinh này sẽ được xét tuyển vào những trường có dạy chương trình tiếng Anh tích hợp.

Ông Nguyễn Văn Phong lưu ý: Thí sinh thuộc nhóm 1 có thể đăng ký cùng lúc các loại hình và số lượng nguyện vọng như sau:

2 nguyện vọng chuyên vào lớp chuyên Anh (theo Đề án 5695) tại 2 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và chuyên Trần Đại Nghĩa;

3 nguyện vọng vào 10 trường THPT tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp;

3 nguyện vọng vào các trường THPT còn lại.

Nhóm 2: Học sinh không tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc THCS phải thỏa các điều kiện: Kết quả đánh giá rèn luyện và đánh giá học tập cả năm học lớp 9 từ loại khá trở lên. Học sinh có tham gia dự tuyển sinh lớp 10, ngoài 3 môn thi quy định là ngữ văn, toán, ngoại ngữ, học sinh phải đăng ký và dự thi thêm bài thi môn tiếng Anh tích hợp.

Như vậy, thí sinh thuộc nhóm 2 có thể đăng ký cùng lúc các loại hình và số lượng nguyện vọng như sau:

3 nguyện vọng vào các trường THPT tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp;

3 nguyện vọng vào các trường THPT còn lại.

Thí sinh dự thi các bài thi theo lịch sau:

Ngày thi Buổi Bài thi Thời gian làm bài Giờ mở túi đựng đề thi Giờ phát đề thi Giờ bắt đầu làm bài 31.5 (9 giờ 30 phút) Sáng Học sinh có mặt tại điểm thi để sinh hoạt quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân. 1.6 Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 30 7 giờ 55 8 giờ 00 Chiều Ngoại ngữ 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 55 14 giờ 00 2.6 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 30 7 giờ 55 8 giờ 00 Chiều Môn tiếng Anh Tích hợp (theo Đề án 5695) 150 phút 13 giờ 30 13 giờ 55 14 giờ 00

Cách tính điểm thi vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp

Điểm xét tuyển = điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + Điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp lớp 9 hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc Nhóm 2).

Căn cứ quy định điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng trường và theo từng loại hình tổ chức.

Quy trình xét tuyển sẽ diễn ra theo thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký từ cao xuống thấp. Các nguyện vọng được xét ưu tiên theo thứ tự: nhóm trường chuyên (ưu tiên cao nhất), tiếp theo là nhóm trường có chương trình tiếng Anh tích hợp và cuối cùng là nhóm các trường THPT còn lại.

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng nào và đã quyết định nộp hồ sơ trực tuyến thì bắt buộc phải học tại trường đó với đúng loại hình đã đăng ký và không được xét các nguyện vọng thấp hơn.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp thành phố không giải quyết các trường hợp thay đổi thứ tự, nguyện vọng lớp 10 khi đã hết thời gian đăng ký theo quy định.