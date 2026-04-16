Giáo dục

Lớp 10 tiếng Anh tích hợp tại TP.HCM: Thông tin mới nhất về điều kiện tuyển sinh

Bích Thanh
Bích Thanh
16/04/2026 13:06 GMT+7

Trưa 16.4, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố thông tin và hướng dẫn về tuyển sinh lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp năm học 2026-2027.

- Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 năm nay sẽ thi lớp 10 vào ngày 1-2.6

ẢNH: BẢO CHÂU

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Phong vừa ký và ban hành những quy định về việc tuyển sinh lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp năm học 2026-2027 và hướng dẫn cụ thể số lượng nguyện vọng lớp 10 học sinh có thể đăng ký cho từng đối tượng.

Theo đó,  năm học 2026-2027, TP.HCM có 10 trường THPT tổ chức giảng dạy chương trình tiếng Anh tích hợp bao gồm:

STT

Trường

Phường/xã

Ghi chú

1

THCS và THPT Trần Đại Nghĩa

Sài Gòn

2

THPT Bùi Thị Xuân

Bến Thành

3

THPT Lương Thế Vinh

Cầu Ông Lãnh

4

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Xuân Hòa

5

Trung học thực hành Sài Gòn

Chợ Quán

6

THPT Mạc Đĩnh Chi

Phú Lâm

7

THPT Nguyễn Thượng Hiền

Tân Sơn Nhất

8

THPT Gia Định

Thạnh Mỹ Tây

9

THPT Phú Nhuận

Đức Nhuận

10

THPT Nguyễn Hữu Huân

Thủ Đức

Điều kiện dự tuyển vào lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp 

Nhóm 1: Học sinh có tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp cấp THCS phải thỏa các điều kiện: Tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Căn cứ điểm thi tuyển sinh và điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp, những học sinh này sẽ được xét tuyển vào những trường có dạy chương trình tiếng Anh tích hợp.

Ông Nguyễn Văn Phong lưu ý: Thí sinh thuộc nhóm 1 có thể đăng ký cùng lúc các loại hình và số lượng nguyện vọng như sau:

  • 2 nguyện vọng chuyên vào lớp chuyên Anh (theo Đề án 5695) tại 2 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và chuyên Trần Đại Nghĩa;
  • 3 nguyện vọng vào 10 trường THPT tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp;
  • 3 nguyện vọng vào các trường THPT còn lại.

Nhóm 2: Học sinh không tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc THCS phải thỏa các điều kiện: Kết quả đánh giá rèn luyện và đánh giá học tập cả năm học lớp 9 từ loại khá trở lên. Học sinh có tham gia dự tuyển sinh lớp 10, ngoài 3 môn thi quy định là ngữ văn, toán, ngoại ngữ, học sinh phải đăng ký và dự thi thêm bài thi môn tiếng Anh tích hợp.

Như vậy, thí sinh thuộc nhóm 2 có thể đăng ký cùng lúc các loại hình và số lượng nguyện vọng như sau:

  • 3 nguyện vọng vào các trường THPT tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp;
  • 3 nguyện vọng vào các trường THPT còn lại.

Thí sinh dự thi các bài thi theo lịch sau:

Ngày thi

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ mở

túi đựng đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

31.5 (9 giờ 30 phút)

Sáng

Học sinh có mặt tại điểm thi để sinh hoạt quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân.

1.6

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 30

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Ngoại ngữ

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

2.6

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 30

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Môn tiếng Anh

Tích hợp (theo Đề án

5695)

150 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

Cách tính điểm thi vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp 

Điểm xét tuyển = điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + Điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp lớp 9 hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc Nhóm 2).

Căn cứ quy định điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng trường và theo từng loại hình tổ chức.

Quy trình xét tuyển sẽ diễn ra theo thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký từ cao xuống thấp. Các nguyện vọng được xét ưu tiên theo thứ tự: nhóm trường chuyên (ưu tiên cao nhất), tiếp theo là nhóm trường có chương trình tiếng Anh tích hợp và cuối cùng là nhóm các trường THPT còn lại.

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng nào và đã quyết định nộp hồ sơ trực tuyến thì bắt buộc phải học tại trường đó với đúng loại hình đã đăng ký và không được xét các nguyện vọng thấp hơn.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp thành phố không giải quyết các trường hợp thay đổi thứ tự, nguyện vọng lớp 10 khi đã hết thời gian đăng ký theo quy định.

Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Sở GD-ĐT công bố các giai đoạn quan trọng

Sở GD-ĐT TP.HCM công bố các giai đoạn về tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 và lưu ý về thời gian công bố kết quả tuyển sinh năm học 2026-2027, phụ huynh học sinh cần lưu ý.

