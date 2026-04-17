Thi lớp 10 TP.HCM: Những trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất tại 3 khu vực

Hoạt động thể dục thể thao tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn, TP.HCM), trường có điểm chuẩn cao nhất năm 2025 ẢNH: T.T

Căn cứ vào bảng điểm chuẩn lớp 10 của hơn 109 trường THPT công lập năm học 2025-2026 do Sở GD-ĐT TP.HCM trước sáp nhập công bố thì có15 trường THPT thuộc tốp trường điểm chuẩn cao nhất TP.HCM.

Theo đó, những trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TP.HCM năm học trước là Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi...

Trong đó Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa dẫn đầu bảng điểm chuẩn lớp 10 với mức điểm 24,5 (tăng 4,5 điểm so với năm học 2024-2025) thay thế vị trí dẫn đầu mà Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) giữ vững từ trước đến nay.

Trong tốp những trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TP.HCM năm ngoái không còn Trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh cũ) khi điểm chuẩn giảm 4,25 điểm so với năm học trước, còn 18,75 điểm.

Những trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất của khu vực 1 (TP.HCM cũ) năm 2025

STT Trường Điểm chuẩn lớp 10 1 THCS-THPT Trần Đại Nghĩa 24,5 điểm 2 Nguyễn Thị Minh Khai 23,75 điểm 3 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân 23,5 4 Trung học Thực hành Sư phạm, Nguyễn Hữu Cầu 23 5 Trần Phú 22,75 điểm 6 Phú Nhuận 22,5 điểm 7 Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi 22,25 điểm 8 Tây Thạnh 21,75 điểm 9 Võ Trường Toản, Thực hành Sài Gòn 21,5 điểm 10 Thủ Đức 21 điểm

Còn tại khu vực 2 (Bình Dương cũ), trong số 30 trường THPT công lập thì Trường THPT Trịnh Hoài Đức dẫn đầu về điểm chuẩn lớp 10 với 22,25 điểm cho nguyện vọng 1 và 23 điểm cho nguyện vọng 2. Trường THPT Dĩ An là trường duy nhất còn lại có điểm chuẩn trên 20. Hầu hết các trường khác có điểm chuẩn dao động từ 12,2 đến dưới 20 điểm, trong đó thấp nhất là Trường THPT Phước Vĩnh (12,2 điểm).

Những trường có điểm chuẩn lớp 10 cao của khu vực 2 (Bình Dương cũ) năm 2025

STT Trường Điểm chuẩn lớp 10 1 Trịnh Hoài Đức 22,25 điểm 2 Dĩ An 22,10 điểm 3 Bình An 19,35 điểm 4 Nguyễn Thị Minh Khai 19,05 điểm 5 Nguyễn Trãi 18,15 điểm 6 Tân Phước Khánh 18,10 điểm

Còn tại khu vực 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), năm học 2025-2026 vừa qua trong số 30 trường THPT công lập, tốp 3 trường có điểm chuẩn lớp 10 nguyện vọng 1 cao nhất là THPT Vũng Tàu (21,25 điểm), Nguyễn Huệ (19 điểm), Nguyễn Khuyến (17,25 điểm).

Còn 3 trường có điểm chuẩn thấp nhất là THPT Ngô Quyền (5,25 điểm); THPT Phú Mỹ (6,5 điểm), THPT Trần Phú (7,75 điểm).

Những trường có điểm chuẩn lớp 10 cao của khu vực 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) năm 2025

STT Trường Điểm chuẩn lớp 10 1 Vũng Tàu 21,25 điểm 2 Nguyễn Huệ 19 điểm 3 Nguyễn Khuyến 17,25 điểm 4 Trần Nguyên Hãn 16 điểm 5 Xuyên Mộc 15,25 điểm

Dự kiến ngày 20.4, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 và học sinh có khoảng một tuần để đăng ký nguyện vọng lớp 10 trực tuyến. Theo các chuyên gia tư vấn về chọn nguyện vọng lớp 10, ngoài năng lực, học sinh cũng nên cân nhắc các yếu tố khác như vị trí địa lý. Chọn trường gần nhà sẽ thuận tiện cho việc đi lại, đảm bảo sức khỏe và tinh thần ổn định. Đồng thời, học sinh cần tìm hiểu kỹ tổ hợp môn mà các trường dự kiến triển khai theo Chương trình GDPT 2018, để đảm bảo phù hợp với định hướng nghề nghiệp và sở thích cá nhân.

Dựa vào điểm chuẩn, học sinh có thể phân loại các trường thành 3 nhóm: tốp 1 (mỗi môn thi khoảng 8 điểm trở lên), tốp 2 (khoảng 7 điểm) và tốp 3 (khoảng 6 điểm trở xuống). Việc phân loại này giúp học sinh xác định rõ mức độ cạnh tranh và năng lực phù hợp đáp ứng được với điểm đầu vào của từng học sinh.

Riêng đối với những trường thuộc tốp 3, bên cạnh những trường có điểm trung bình mỗi môn thi từ 6 trở xuống thì những trường còn lại có điểm chuẩn thấp, thậm chí chỉ cần mức điểm trung bình 3,5 đến 5 điểm mỗi môn là có thể trúng tuyển. Một số trường từng ghi nhận mức điểm chuẩn chỉ hơn 10 điểm, thấp nhất trong hệ thống công lập. Đây chính là nhóm trường được đánh giá "dễ thở" hơn trong cuộc đua vào lớp 10.

Qua thống kê và phân tích dữ liệu tuyển sinh nhiều năm, nhóm trường THPT ở khu vực 1 (TP.HCM cũ) có điểm chuẩn lớp 10 từ 10 đến 13 điểm thường tập trung ở khu vực ngoại thành hoặc các địa bàn có mật độ học sinh đăng ký thấp.

Đặc biệt ở ở khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu) có những trường THPT, điểm chuẩn lớp 10 chỉ khoảng 5,25 điểm trở lên.

Đặc điểm của nhóm trường này là độ cạnh tranh không cao, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hàng năm tương đối ổn định. Với học sinh có học lực trung bình, đây được xem là một lựa chọn để đảm bảo một suất học THPT công lập.