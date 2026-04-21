Giáo dục

Tăng khoảng 40.000 học sinh lớp 9, 'nóng' với tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2026

Bích Thanh
Bích Thanh
21/04/2026 16:50 GMT+7

Vào lúc 10 giờ ngày mai, 22.4, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Lưu ý quan trọng khi chọn nguyện vọng lớp 10'.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề ''Lưu ý quan trọng khi chọn nguyện vọng lớp 10'' được phát tại địa chỉ thanhnien.vn, fanpage Facebook Báo Thanh Niên, kênh YouTube và TikTok. 

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 1-2.6 với sự tham gia của khoảng 170.000 học sinh lớp 9. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, trở thành siêu đô thị với quy mô trường lớp và học sinh lớn nhất cả nước.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, số lượng học sinh lớp 9 năm nay ở 3 khu vực tăng khoảng 40.000 học sinh so với năm học trước. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thu hút sự quan tâm của hàng trăm ngàn học sinh, phụ huynh bởi thí sinh không chỉ quyết định, lựa chọn nguyện vọng chính xác để trúng tuyển vào trường công lập mà còn phải chọn trường phù hợp với năng lực, định hướng nghề nghiệp.

Chọn nguyện vọng lớp 10 sao cho phù hợp đang là quan tâm của hàng trăm ngàn phụ huynh học sinh lớp 9 tại TP.HCM

Vì vậy làm sao cho việc đăng ký nguyện vọng lớp 10 đúng và trúng đang là những trăn trở, cân nhắc của phụ huynh và học sinh trong những ngày này. Trước nhu cầu này,  Báo Thanh Niên thực hiện chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề ''Lưu ý quan trọng khi chọn nguyện vọng lớp 10'' với sự tham gia của các chuyên gia nhằm cung cấp thông tin và giúp phụ huynh giải tỏa những căng thẳng, lo lắng.

Các khách mời tham gia chương trình gồm: 

  • Thạc sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; 
  • Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó phòng Quản lý chất lượng Sở GD- ĐT TP.HCM;
  • Ông Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Hệ thống Trường Quốc tế Á Châu (Asian School);
  • Ông Nguyễn Văn Ẩn, chuyên gia Tư vấn hướng nghiệp Trường THCS và THPT Trần Cao Vân.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề ''Lưu ý quan trọng khi chọn nguyện vọng lớp 10'' được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn , fanpage Facebook Báo Thanh Niên, kênh YouTube và TikTok. Mời bạn đọc theo dõi và có thể đặt câu hỏi qua các địa chỉ trên.

Biến động điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM trong 2 năm qua

Biến động điểm chuẩn lớp 10 của TP.HCM trong 2 năm qua

Điểm chuẩn lớp 10 các năm trước sẽ là kênh tham khảo giúp cho thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 năm nay. Báo Thanh Niên thống kê và tính mức biến động điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT tại 3 khu vực của TP.HCM trong 2 năm 2024, 2025 để phụ huynh, học sinh có thể tham khảo.

