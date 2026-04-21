Tăng khoảng 40.000 học sinh lớp 9, 'nóng' với tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2026

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 1-2.6 với sự tham gia của khoảng 170.000 học sinh lớp 9. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, trở thành siêu đô thị với quy mô trường lớp và học sinh lớn nhất cả nước.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, số lượng học sinh lớp 9 năm nay ở 3 khu vực tăng khoảng 40.000 học sinh so với năm học trước. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thu hút sự quan tâm của hàng trăm ngàn học sinh, phụ huynh bởi thí sinh không chỉ quyết định, lựa chọn nguyện vọng chính xác để trúng tuyển vào trường công lập mà còn phải chọn trường phù hợp với năng lực, định hướng nghề nghiệp.

Vì vậy làm sao cho việc đăng ký nguyện vọng lớp 10 đúng và trúng đang là những trăn trở, cân nhắc của phụ huynh và học sinh trong những ngày này. Trước nhu cầu này, Báo Thanh Niên thực hiện chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề ''Lưu ý quan trọng khi chọn nguyện vọng lớp 10'' với sự tham gia của các chuyên gia nhằm cung cấp thông tin và giúp phụ huynh giải tỏa những căng thẳng, lo lắng.

Các khách mời tham gia chương trình gồm:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Phong , Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM;

, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó phòng Quản lý chất lượng Sở GD- ĐT TP.HCM;

Phó phòng Quản lý chất lượng Sở GD- ĐT TP.HCM; Ông Cao Quảng Tư , Giám đốc tuyển sinh Hệ thống Trường Quốc tế Á Châu (Asian School);

, Giám đốc tuyển sinh Hệ thống Trường Quốc tế Á Châu (Asian School); Ông Nguyễn Văn Ẩn, chuyên gia Tư vấn hướng nghiệp Trường THCS và THPT Trần Cao Vân.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề ''Lưu ý quan trọng khi chọn nguyện vọng lớp 10'' được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn , fanpage Facebook Báo Thanh Niên, kênh YouTube và TikTok. Mời bạn đọc theo dõi và có thể đặt câu hỏi qua các địa chỉ trên.