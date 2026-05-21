Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xây dựng bản đồ số các điểm thi tốt nghiệp

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm việc với UBND TP.HCM về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 8.128 thí sinh tự do.

Sở GD-ĐT đã quy hoạch 248 điểm thi với tổng cộng 5.955 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn; tại mỗi điểm thi đều được bố trí các phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Địa phương cũng huy động 23.362 cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi tốt nghiệp. Trong đó có 1.240 lãnh đạo điểm thi, 17.865 giám thị coi thi, 2.976 nhân viên phục vụ tại các điểm thi, 744 cán bộ công an trực tại điểm thi, 112 thành viên in sao đề thi và 425 người thuộc ban vận chuyển, bàn giao đề thi.

Bên cạnh những thuận lợi, ông Nguyễn Văn Hiếu cũng nêu ra những khó khăn, thách thức trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cụ thể, TPHCM là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước, phân bố rộng khắp địa bàn, đòi hỏi công tác điều phối, quản lý phải chính xác và đồng bộ.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã đề nghị Sở GD-ĐT phối hợp với Sở VH-TT, các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh thông tin, hướng dẫn về quy định thi cử (những vật dụng được mang vào phòng thi, lộ trình đến điểm thi, đường dây hỗ trợ...) bằng nhiều hình thức sinh động, dễ tiếp cận.

Xây dựng bản đồ số các điểm thi trên toàn thành phố, cập nhật và công bố công khai để phụ huynh, học sinh và người dân tiện theo dõi và hỗ trợ giám sát. Xây dựng phương án xử lý tình huống linh hoạt, chủ động cho các trường hợp phát sinh (thí sinh đến trễ, quên giấy tờ, sự cố kỹ thuật...); thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ kịp thời, không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, đây là kỳ thi có quy mô toàn quốc, trong đó riêng TP.HCM chịu áp lực tổ chức đặc biệt lớn do số lượng thí sinh, cán bộ, giáo viên và các lực lượng phối hợp thuộc nhóm đông nhất cả nước. Vì vậy, yêu cầu cao nhất đặt ra là phải tổ chức kỳ thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, nghiêm túc, công bằng và khách quan.

Theo đó, trong công tác tổ chức thi cử tuyệt đối không được chủ quan. Mọi khâu của kỳ thi đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, kiểm tra và giám sát chặt chẽ. Đặc biệt, với những điểm thi có quy mô lớn, cần rà soát và điều chỉnh phương án tổ chức linh hoạt, phù hợp thực tế nhằm hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

Cùng với đó là bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ giáo viên và thí sinh dự thi. Mọi phương án tổ chức, hỗ trợ và điều hành cần hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi, công bằng nhất cho thí sinh; đồng thời bảo đảm chế độ, quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, công tác chuẩn bị phải được triển khai từ sớm, từ xa và toàn diện ở tất cả các khâu. Sự chuẩn bị cần đồng bộ từ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đến phương án điều phối tại từng địa bàn. "Con người là yếu tố quyết định, còn máy móc và công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Vì vậy, việc lựa chọn nhân sự ở các khâu trọng yếu như in sao đề thi, vận chuyển đề thi và bài thi, coi thi, chấm thi, ghép phách… phải được thực hiện đặc biệt chặt chẽ, đi kèm với công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống", thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý.