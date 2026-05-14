Thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh TP.HCM chọn tập trung nhóm môn KHTN và ngoại ngữ

C HỌN MÔN THI CÓ XU THẾ XÉT TUYỂN ĐH

Nhận định về số liệu thí sinh (TS) đăng ký dự thi môn thi tự chọn, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết nhóm môn khoa học tự nhiên (KHTN) và ngoại ngữ chiếm tỷ trọng cao. Cụ thể, trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn, nhóm KHTN dẫn đầu với tổng 113.328 lượt đăng ký, trong đó vật lý chiếm 44,90% (64.162 TS), hóa học 26,68% (38.120 TS) và sinh học chiếm 7,73% (11.046 TS).

Môn ngoại ngữ ghi nhận 65.475 TS đăng ký (45,82%), cao nhất trong các môn tự chọn xét riêng lẻ. Điều này cho thấy TS TP.HCM ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.

Còn ở nhóm khoa học xã hội (KHXH) có lượng đăng ký đáng kể nhưng chiếm tỷ trọng chênh lệch so với KHTN. Cụ thể, môn lịch sử có 41.113 TS lựa chọn (chiếm 28,77%), địa lý có 33.574 TS (23,49%), giáo dục kinh tế và pháp luật có 23.061 TS chọn (chiếm 16,14%).

Giáo viên hướng dẫn học sinh lớp 12 tại TP.HCM đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Phong nhận xét các môn KHXH vẫn thu hút một lượng TS đáng kể nhưng tổng tỷ trọng nhóm này vẫn thấp hơn so với nhóm KHTN. Điều này phản ánh định hướng đặc trưng của TS TP.HCM theo các ngành kỹ thuật - công nghệ, phù hợp với cơ cấu kinh tế năng động của thành phố.

Hiệu trưởng các trường THPT tại TP.HCM cũng cho biết học sinh (HS) các trường có xu hướng chọn môn thi tự chọn để đa dạng xét tuyển ĐH các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, trong đó tổ hợp môn A01 (toán, lý, tiếng Anh) chiếm ưu thế.

Ông Tô Lâm Viễn Khoa, Hiệu phó Trường THPT Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây), thông tin trong số 822 HS lớp 12 chọn môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có 666 HS chọn môn tiếng Anh, tiếp đến là môn vật lý với 507 HS, hóa học 262, sinh học 122, lịch sử 62, giáo dục kinh tế và pháp luật 58, tin học 22 và địa lý là 15 HS.

Ông Khoa cho hay tiếng Anh và vật lý vẫn là 2 môn có tỷ lệ HS chọn nhiều nhất, trên 70%. Số HS chọn môn hóa có giảm đáng kể, các môn còn lại ổn định. Chỉ có môn địa lý sụt giảm mạnh do có ít sự lựa chọn khi xét tuyển ĐH.

Theo ông Khoa, nhóm môn vật lý - hóa học năm nay giảm mạnh do nhiều ngành ở ĐH đã bỏ xét tuyển tổ hợp A00 (toán - lý - hóa). Các nhóm môn lịch sử - địa lý, lịch sử - giáo dục kinh tế và pháp luật có ít HS chọn. Hầu hết HS chọn 2 nhóm môn này sẽ kết hợp thêm môn tiếng Anh để tăng khả năng xét tuyển vào ĐH.

Tương tự tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), có 506/708 HS chọn thi môn tiếng Anh, 489 HS chọn vật lý, tiếp theo là hóa học và sinh học với lần lượt là 228 và 136 HS. Về tổ hợp môn, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết HS chọn căn cứ từ tổ hợp môn xét tuyển của các trường ĐH. Cụ thể, nhóm môn tiếng Anh - vật lý có 416 HS chọn, sau đó là nhóm hóa - sinh với 127 HS, vật lý - hóa học có 70, tiếng Anh - hóa học có 30… Còn nhóm môn lịch sử - địa lý, hóa học - lịch sử, vật lý - lịch sử, vật lý - tin học, vật lý - giáo dục kinh tế và pháp luật, mỗi nhóm có 1 HS chọn. Các tổ hợp lịch sử - công nghệ, lịch sử - giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học - địa lý, địa lý - công nghệ nông nghiệp… không có HS đăng ký.

Còn tại Trường THPT Tân Phong (P.Tân Hưng), dù điểm chuẩn đầu vào thuộc trường tốp 3 nhưng thống kê cho thấy xu hướng HS chọn các môn thi tiếng Anh và KHTN vẫn chiếm áp đảo. Cụ thể có 383/675 HS lớp 12 chọn tiếng Anh, tiếp theo đó là lần lượt các môn vật lý 256 em, địa lý 242, giáo dục kinh tế và pháp luật 157 em…

K HUYẾN KHÍCH TỔ CHỨC THI THỬ LIÊN TRƯỜNG

Cũng trong ngày 13.5, đề cập việc các trường THPT có thể chủ động tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT, ông Phong lưu ý việc tổ chức thi thử trước ngày 31.5 phải bảo đảm nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng tinh thần Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Việc thi thử không gây áp lực quá mức cho HS, khuyến khích các trường cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả HS.

Kết quả thi thử chủ yếu phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, ôn tập và hỗ trợ HS. Đề thi thử phải bám sát cấu trúc, định dạng đề thi tham khảo của Bộ GD-ĐT, bảo đảm tính chính xác, khoa học và phù hợp yêu cầu cần đạt của chương trình hiện hành.

K HÔNG TỔ CHỨC ÔN TẬP TRÀN LAN, KHÔNG ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG

Nhằm giúp khoảng 134.000 HS lớp 12 có sự chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã có chỉ đạo các trường THPT về việc đảm bảo hoàn thành Chương trình GDPT hiện hành và tổ chức hiệu quả việc ôn thi tốt nghiệp THPT.

Ông Quốc yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp rà soát, phân loại trình độ HS (mức độ đạt được) để đề xuất phương án xếp lớp, phân công giáo viên phụ trách theo đối tượng; triển khai cho HS lớp 12 làm quen với cấu trúc và định dạng đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và cách thức tổ chức thi do Bộ GD-ĐT đã công bố.

Giáo viên các tổ bộ môn chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập; biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp để tổ chức việc ôn tập cho HS; chú trọng việc giúp HS thông hiểu và vận dụng kiến thức để làm tốt bài thi tốt nghiệp.

Lãnh đạo Sở cũng nêu rõ các trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho HS có nhu cầu ôn thi tốt nghiệp; không tổ chức ôn tập tràn lan, không đúng đối tượng, không hiệu quả, gây lãng phí; đảm bảo đúng quy định theo các văn bản có liên quan về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có các giải pháp phối hợp với phụ huynh để giúp HS sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, vận động thể dục, thể thao phù hợp để HS có được sức khỏe tốt trong giai đoạn ôn tập và tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.