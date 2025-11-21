Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Khi giáo viên mầm non, tiểu học ứng dụng AI dạy học

Thúy Hằng
Thúy Hằng
21/11/2025 06:06 GMT+7

Trong chuyên đề "Ứng dụng AI trong dạy học toán lớp 2" diễn ra tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) mới đây, cô Nguyễn Thị Bảo Vy, giáo viên (GV) lớp 2T1 ứng dụng nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động học tập cho bài học "Phép trừ có hiệu bằng 10".

Cô Bảo Vy chia sẻ, giúp cô xây dựng giáo án là ChatGPT được sử dụng linh hoạt trong việc viết prompt, đặt câu lệnh sửa bài tập. Công cụ Padlet giúp từng học sinh (HS) lưu trữ và chia sẻ kết quả học tập. Các HS cũng có thể xem bài làm của bạn, từ đó tự nhận xét, đối chiếu, học hỏi lẫn nhau…

Giữa tháng 10, trong thư viện số Trường mầm non Tân Phong (P.Tân Hưng, TP.HCM), cô Phạm Thị Thùy Duyên, GV lớp mầm 3 cho các bé thử chạm vào robot AI, robot cười đáp lại và kể cho bé nghe chuyện "Thỏ con không vâng lời". Trên mặt bàn, chỉ bằng bàn tay điều khiển chiếc bao tay, cô Quỳnh và các bé tự sáng tạo ra một câu chuyện gà con đi tìm gà mẹ, chưa từng có trong sách.

Khi giáo viên mầm non, tiểu học ứng dụng AI dạy học - Ảnh 1.

Tiết toán lớp 2 ứng dụng AI trong dạy học, tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh

ẢNH: THÚY HẰNG

Đầu tháng 11, chúng tôi dự tiết học mở môn tiếng Việt lớp 1 tại Trường tiểu học Thuận Kiều (P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM). AI giúp cô giáo chủ nhiệm biến bức tranh tĩnh trong sách giáo khoa thành video sinh động, thu hút HS.

"AI đã phủ sóng trong mọi lĩnh vực, với giáo dục, hơn ai hết, đội ngũ GV tiên phong trong các giải pháp dạy và học. Những tiết học ứng dụng AI mở ra hướng tiếp cận mới mẻ, sáng tạo trong dạy học, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến xây dựng "Trường học thông minh - HS hạnh phúc", cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (P.Cầu Ông Lãnh), cho biết.

"Song, các tiết học này một lần nữa khẳng định AI không thay thế người thầy, mà trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ GV đổi mới phương pháp, phát huy năng lực HS, tạo môi trường học tập thông minh, hiện đại", cô Hương nói thêm.


Tin liên quan

Hơn 60% giáo viên VN dùng AI, gần gấp đôi đồng nghiệp nước ngoài

Hơn 60% giáo viên VN dùng AI, gần gấp đôi đồng nghiệp nước ngoài

Theo kết quả khảo sát đa quốc gia, thầy cô tại VN là những nhà giáo thích ứng nhanh với công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và dẫn đầu vài chỉ số so với đồng nghiệp ở những nền kinh tế lớn.

Khám phá thêm chủ đề

Dạy học ứng dụng AI giáo viên Mầm non Tiểu học AI AI trong giáo dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận