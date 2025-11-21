Khi giáo viên mầm non, tiểu học ứng dụng AI dạy học

Cô Bảo Vy chia sẻ, giúp cô xây dựng giáo án là ChatGPT được sử dụng linh hoạt trong việc viết prompt, đặt câu lệnh sửa bài tập. Công cụ Padlet giúp từng học sinh (HS) lưu trữ và chia sẻ kết quả học tập. Các HS cũng có thể xem bài làm của bạn, từ đó tự nhận xét, đối chiếu, học hỏi lẫn nhau…

Giữa tháng 10, trong thư viện số Trường mầm non Tân Phong (P.Tân Hưng, TP.HCM), cô Phạm Thị Thùy Duyên, GV lớp mầm 3 cho các bé thử chạm vào robot AI, robot cười đáp lại và kể cho bé nghe chuyện "Thỏ con không vâng lời". Trên mặt bàn, chỉ bằng bàn tay điều khiển chiếc bao tay, cô Quỳnh và các bé tự sáng tạo ra một câu chuyện gà con đi tìm gà mẹ, chưa từng có trong sách.

Tiết toán lớp 2 ứng dụng AI trong dạy học, tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh ẢNH: THÚY HẰNG

Đầu tháng 11, chúng tôi dự tiết học mở môn tiếng Việt lớp 1 tại Trường tiểu học Thuận Kiều (P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM). AI giúp cô giáo chủ nhiệm biến bức tranh tĩnh trong sách giáo khoa thành video sinh động, thu hút HS.

"AI đã phủ sóng trong mọi lĩnh vực, với giáo dục, hơn ai hết, đội ngũ GV tiên phong trong các giải pháp dạy và học. Những tiết học ứng dụng AI mở ra hướng tiếp cận mới mẻ, sáng tạo trong dạy học, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến xây dựng "Trường học thông minh - HS hạnh phúc", cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (P.Cầu Ông Lãnh), cho biết.

"Song, các tiết học này một lần nữa khẳng định AI không thay thế người thầy, mà trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ GV đổi mới phương pháp, phát huy năng lực HS, tạo môi trường học tập thông minh, hiện đại", cô Hương nói thêm.



