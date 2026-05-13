Ngoại ngữ là môn học sinh TP.HCM chọn thi tốt nghiệp THPT nhiều nhất

Học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT vào tháng 6 ẢNH: NGỌC LONG

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TP.HCM có tổng số 142.899 thí sinh đăng ký trong đó có 7.978 thí sinh đã tốt nghiệp (thí sinh tự do).

Số lượng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo môn như sau:

Vật lý: 64.162 thí sinh (44,90%)

Hóa học: 38.120 thí sinh (26,68%)

Sinh học: 11.046 thí sinh (7,73%)

Ngoại ngữ: 65.475 thí sinh (chiếm 45,81 %)

Lịch sử: 41.113 thí sinh (28,77%)

Địa lý: 33.574 thí sinh (23,49%)

Giáo dục kinh tế và pháp luật: 23.061 thí sinh (16,14%)

Tin học: 2.087 thí sinh (1,4%)

Công nghệ Công nghiệp: 277 thí sinh

Công nghệ Nông nghiệp: 873 thí sinh

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết với số lượng thí sinh đăng ký dự thi như trên, TP.HCM là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất trên cả nước.

Ông Phong nhận xét học sinh chọn nhóm môn khoa học tự nhiên và ngoại ngữ chiếm tỷ trọng cao. Trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn, nhóm khoa học tự nhiên dẫn đầu với tổng 113.328 lượt đăng ký, trong đó vật lý chiếm 44,90% (64.162 thí sinh), hóa học chiếm 26,68% (38.120 thí sinh) và sinh học chiếm 7,73% (11.046 thí sinh). Song song đó, ngoại ngữ ghi nhận 65.475 thí sinh đăng ký (45,82%) cao nhất trong tất cả các môn tự chọn xét riêng lẻ. Qua đó cho thấy học sinh TP.HCM ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, nhóm môn khoa học xã hội vẫn thu hút một lượng thí sinh đáng kể. Tuy nhiên, tổng tỷ trọng nhóm này vẫn thấp hơn so với nhóm khoa học tự nhiên, tiếp tục phản ánh định hướng đặc trưng của học sinh TP.HCM theo các ngành kỹ thuật – công nghệ, phù hợp với cơ cấu kinh tế năng động của thành phố.

Nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, đồng thời giúp học sinh lớp 12 làm quen với phương thức thi, cấu trúc định dạng đề thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở GD-ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện công tác tổ chức thi thử.

Các trường căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử phù hợp và hoàn thành tổ chức thi thử trước ngày 31.5. Mục tiêu nhằm đánh giá thực chất mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh theo Chương trình GDPT 2018; xác định các nội dung kiến thức học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập. Rèn luyện kỹ năng làm bài, kỹ năng quản lý thời gian, tâm lý phòng thi cho học sinh. Tập huấn thực tế cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về nghiệp vụ tổ chức kỳ thi theo đúng quy định hiện hành.

Ông Phong yêu cầu các trường rà soát điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật, công tác bảo mật, quy trình điều hành và khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

"Việc tổ chức thi thử phải bảo đảm nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng tinh thần quy chế thi tốt nghiệp THPT. Không gây áp lực quá mức cho học sinh; kết quả thi thử chủ yếu phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, ôn tập và hỗ trợ học sinh. Đề thi thử phải bám sát cấu trúc, định dạng đề thi tham khảo của Bộ GD-ĐT, bảo đảm tính chính xác, khoa học và phù hợp yêu cầu cần đạt của chương trình. Khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh", Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Phong lưu ý.