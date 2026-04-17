88 chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2026 trên thanhnien.vn

N GUYÊN TẮC ÔN ĐẾN ĐÂU CHẮC ĐẾN ĐÓ

Từ ngày 20.4 - 23.5, trong 5 tuần, với 3 khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) thứ hai đến thứ bảy, chương trình "Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026" do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) và Hệ thống Trường quốc tế Á Châu (Asian School) thực hiện, sẽ phát sóng trực tiếp lần lượt 88 chuyên đề ôn tập của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Một chuyên đề trong chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT 2026 Ảnh: Tuấn Anh

Bằng kinh nghiệm đúc kết sau nhiều năm giảng dạy, các giáo viên (GV) tại TP.HCM từ các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán), Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), Lê Quý Đôn,

Marie Curie (P.Xuân Hòa), Nguyễn Hiền (P.Bình Thới) và hệ thống Trường quốc tế Á Châu... sẽ hướng dẫn cách ôn, làm bài thi sao cho đạt kết quả cao nhất.

Trung bình mỗi môn thi có 10 chuyên đề, mỗi chuyên đề khoảng 20 phút. GV phụ trách mỗi môn thi đã xây dựng những chuyên đề bài giảng một cách khoa học và thiết thực theo nguyên tắc ôn đến đâu chắc đến đó. Ngoài ra, GV còn đưa ra các định dạng bài tập phù hợp, bám sát định hướng của Bộ GD-ĐT giúp học sinh (HS) làm quen, tiếp cận tốt nhất với đề thi chính thức.

Ngoài thời gian ôn thi trực tuyến, HS có thể xem lại các chuyên đề ôn tập mọi lúc, mọi nơi với điện thoại thông minh, máy tính trên các nền tảng của Báo Thanh Niên.

T HAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP

Thạc sĩ Trần Văn Toàn, nguyên GV Trường THPT Marie Curie phụ trách chuyên đề ôn thi môn toán, chia sẻ: Để đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, quá trình ôn tập cần khoa học và đúng hướng. Sự thay đổi của chương trình GDPT 2018 khiến nội dung ôn tập chủ yếu xoay quanh các bài toán thực tế, ứng dụng nên yêu cầu HS có khả năng tổng hợp, tư duy logic và phản biện cao.

Chính vì vậy, thầy Toàn đã xây dựng 10 chuyên đề ôn thi môn toán bám sát cấu trúc và định dạng, yêu cầu của đề thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT công bố.

Theo thầy Toàn, trước đây việc học chủ yếu tập trung vào truyền tải công thức và cách giải nhanh. Từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, sự xuất hiện của nhiều bài toán thực tiễn đòi hỏi HS phải chuyển từ phương pháp học thuộc lòng sang phương pháp hiểu rõ bản chất của từng khái niệm và áp dụng chúng trong các tình huống thực tế.

Do đó, thầy Toàn cho rằng HS phải thay đổi phương pháp ôn tập. Thay vì chỉ ra kết quả, HS cần học cách tự đặt câu hỏi phản biện khi làm bài.

Thạc sĩ Phạm Lê Thanh, GV Trường THPT Nguyễn Hiền, cho hay thông qua chuyên đề ôn thi môn hóa, HS sẽ nắm được các thủ thuật ôn nhanh, nắm chắc kiến thức nền tảng lý thuyết, trang bị đầy đủ công cụ giải toán nhanh, khả năng vận dụng linh hoạt các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm, vận dụng vào các tình huống hóa học thực tế.

Qua các bài giảng, thầy Thanh hướng dẫn HS cách nhớ nhanh lý thuyết và sơ đồ tư duy hệ thống các mạch kiến thức, giúp HS tăng hiệu quả ôn luyện.

H ƯỚNG DẪN KỸ NĂNG, TĂNG KHẢ NĂNG VẬN DỤNG

GV Hoàng Đạt, Trường quốc tế Á Châu, sẽ tổ chức 10 chuyên đề ôn thi môn địa lý bằng việc hệ thống hóa kiến thức về địa lý tự nhiên, địa lý các vùng dân cư, vùng kinh tế...

Trong từng chuyên đề, thầy Đạt hướng dẫn HS theo dõi kiểm tra kiến thức cơ bản và tổng hợp thông qua các câu hỏi ngắn gọn với 4 lựa chọn trả lời. Bên cạnh đó, thầy cùng HS phân tích các ý kiến hoặc dữ kiện cụ thể để xác định đúng hoặc sai. Ngoài ra, GV hướng dẫn HS phát triển khả năng đọc hiểu, phân tích, tư duy phản biện và vận dụng kiến thức vào thực tiễn, cũng như lưu ý các em tự viết câu trả lời ngắn, chính xác và trực tiếp cho các câu hỏi...

Với môn vật lý, GV Huỳnh Kim Tài, Trường quốc tế Á Châu, cho hay 10 chuyên đề ôn thi được xây dựng nhằm giúp HS hệ thống lại chính xác bản chất vật lý có tính ứng dụng, liên hệ với thực tiễn, đời sống hằng ngày.

Tương tự các môn tự nhiên khác, thầy Tài khuyến khích HS luyện tập nhiều dạng bài tập khác nhau để tăng kỹ năng đọc đề, tóm tắt đề, đưa ra hướng giải quyết, xử lý số liệu. Trong lúc ôn tập cũng như giải đề, thầy Tài lưu ý HS cần sử dụng hiệu quả các chức năng của máy tính cầm tay.

Cấu trúc và yêu cầu của đề thi minh họa tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT công bố cho thấy đề thi môn ngữ văn kiểu mới sẽ hạn chế tối đa học tủ, triệt tiêu việc học theo văn mẫu hay đoán đề. Để giúp HS không lo sợ môn ngữ văn, dù học theo bộ sách nào, thầy Đỗ Đức Anh, Trường THPT Bùi Thị Xuân, sẽ nêu ra những bí kíp "học văn không gian nan" thông qua các chuyên đề.

Thầy Đức Anh xây dựng 10 chuyên đề ôn thi tập trung vào kỹ năng đạt điểm tối đa ở phần đọc hiểu, bí kíp tạo lập văn bản, hệ thống kiến thức tri thức ngữ văn về thể loại ở đọc hiểu, yêu cầu nội dung và đặc trưng thể loại trong tác phẩm cụ thể...

Đặc biệt, trong quá trình cùng HS ôn tập, thầy Đức Anh đưa ra những dạng câu hỏi thường gặp trong bộ câu hỏi và hướng dẫn HS cách trả lời. Cùng với đó là những nhận định văn học, nghệ thuật của các thể loại sẽ giúp bài thi có sắc màu hơn, gây ấn tượng với người chấm và giành điểm bài viết sáng tạo.



