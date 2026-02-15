Thí sinh lớp 12 ôn thi IELTS xuyên tết dù siết cộng điểm chứng chỉ vào ĐH

Học sinh ôn luyện IELTS bằng công cụ trí tuệ nhân tạo ẢNH: NGỌC LONG

Lo lắng nhưng vẫn thi

Được gia đình định hướng cho ôn thi IELTS từ lớp 2, Vũ Đình Phát, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM), chia sẻ em đang bắt đầu bước vào giai đoạn luyện đề sau thời gian trau dồi kiến thức tổng quát và làm quen với cấu trúc. Nam sinh sẽ thi lấy chứng chỉ này sau kỳ nghỉ tết, mặc cho Bộ GD-ĐT vừa qua dự kiến siết việc dùng IELTS để xét tuyển.

Cụ thể, Bộ dự kiến giảm điểm cộng các chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế, trong đó có IELTS, xuống một nửa chỉ còn 1,5. Song song đó chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng trong quy đổi điểm môn ngoại ngữ hoặc chỉ được dùng cho điểm thưởng, thay vì được tính cả hai đầu điểm như trước đây.

Chia sẻ với Thanh Niên, Phát kể việc ôn thi IELTS xuất phát từ nguyên nhân kép. Đầu tiên, nhiều trường ĐH yêu cầu nộp các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS trong tuyển sinh và xét học bổng, nhất là các chương trình có yếu tố quốc tế. Thứ hai, IELTS giúp bồi dưỡng những kỹ năng quan trọng để người học tiếp cận tri thức, cơ hội quốc tế trên hành trình ĐH.

"Mặc dù điểm IELTS có rủi ro bị điều chỉnh, nhưng em vẫn sẽ thi do nghĩ cho 'đường dài'. Tương lai là thời kỳ hội nhập, chuyển đổi số nên ngoại ngữ với em rất quan trọng. Hiện tại em đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh nhưng em muốn có thêm chứng chỉ để phù hợp với xu hướng chung", nam sinh đặt mục tiêu 7.0 IELTS chia sẻ.

Để tận dụng tốt "thời cơ chín muồi", Phát kể em dự định sẽ ôn tập xuyên tết, chủ yếu là hệ thống kiến thức và luyện đề nhiều hơn. Như ở buổi sáng, em sẽ học từ vựng, ngữ pháp, nếu còn năng lượng thì giải thêm đề thi đọc và luyện kỹ năng nói. Đến chiều, em sẽ ôn kỹ năng viết sau đó nhờ công cụ trí tuệ nhân tạo chấm điểm và nhận xét. Tới tối, nam sinh tập trung giải đề thi đọc và nghe, rồi kết thúc ngày bằng việc tính điểm tổng IELTS vào nửa đêm.

"Em còn thời gian sau đó để giải trí nên tối đa sẽ ngủ vào 2 giờ sáng. Ngoài ra em cũng dự định tạm dừng ôn tập vào mùng 1 tết để đọc truyện, trang trí sổ, xem các chương trình yêu thích", Phát kể.

Trương Uyên Nhi, học sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa, TP.HCM), cũng giữ nguyên kế hoạch thi IELTS sau một năm ôn luyện mặc cho những thay đổi gần đây. Một tuần trước mùng 1, nữ sinh kể ngày nào em cũng học thêm IELTS với gia sư, đều đặn từ 18 giờ 30 tới 20 giờ 30.

Lịch học được tạm dừng từ mùng 1 tới mùng 5, sau đó nữ sinh sẽ tiếp tục ôn tập trở lại cho chứng chỉ này. Tuy nhiên, trong những ngày được nghỉ, Nhi cũng cũng cần phải hoàn thành các bài tập được giao, với mục tiêu đạt được mức điểm 7.5 IELTS để du học hoặc học trong nước. Nữ sinh ước tính phải chi khoảng 50 triệu đồng học phí và lệ phí thi chứng chỉ này.

"Việc siết chứng chỉ IELTS ảnh hưởng em khá nhiều vì em dự định dùng chứng chỉ này để được cộng điểm khi xét tuyển ĐH. Để ngừa rủi ro, hiện tại em vừa ôn IELTS vừa học thêm kiến thức tiếng Anh phổ thông trên trường để thi khối D01 (văn, toán, tiếng Anh)", Nhi kể, nói thêm nhiều bạn cùng lớp em cũng thi IELTS để được cộng điểm và "làm đẹp" hồ sơ.

"Em thấy hơi hoang mang với đề xuất siết, nhưng em tin đây là quyết định công bằng. Bởi tụi em hình dung IELTS nên nhắm đến du học nhiều hơn, còn thi tốt nghiệp THPT vẫn cần chú trọng kiến thức phổ thông, không nên có thêm yếu tố cộng điểm nhờ IELTS", Nhi nêu quan điểm.

Học sinh ôn luyện IELTS tại một trung tâm tiếng Anh ẢNH: HUỲNH ĐỨC

Ôn IELTS dịp tết, thế nào cho đúng?

Không riêng Phát và Nhi, nhiều thí sinh cuối cấp cũng xem tết là thời điểm "vàng" để toàn tâm ôn thi IELTS, theo thầy Hoàng Anh Khoa, Giám đốc học thuật của Trung tâm Anh ngữ Nhà Đỏ (TP.HCM). Thông thường, các em sẽ thi sau khi kết thúc nghỉ tết khoảng 3-5 tuần, với mục tiêu phổ biến là từ 6.5 đến 7.0 IELTS - mức "đủ dùng" cho nhiều phương thức xét tuyển và cũng đảm bảo các bạn hiểu được các tài liệu tiếng Anh trên ĐH.

Một số trường hợp thì nhắm đến mức từ 7.5 trở lên, chủ yếu vì định hướng du học hoặc xét tuyển vào các ngành đào tạo dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

"Khi Bộ GD-ĐT siết việc cộng điểm IELTS, chứng chỉ này lại quay về đúng giá trị thật là một công cụ để học tập và hội nhập. Những bạn nào ôn thi chỉ để có điểm sẽ bỏ cuộc, trong khi những bạn học để cải thiện năng lực ngôn ngữ, tư duy hay vì mục đích du học vẫn tiếp tục cố gắng", thầy Khoa chia sẻ.

Dành lời khuyên ôn tập cho thí sinh dịp tết này, nam giáo viên nhận định học IELTS là quá trình dài thẩm thấu nhằm giúp các kỹ năng trở thành phản xạ tự nhiên. Do đó, việc cần làm là ôn luyện đều đặn, lý tưởng là 3 giờ mỗi ngày thay vì dồn thời gian học chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Trong lúc ôn luyện, thí sinh cũng cần trau dồi kỹ năng ngôn ngữ, đừng chỉ "giải đề như cái máy" để rồi hết tết vẫn không cải thiện được gì, thầy Khoa lưu ý.

Cách đầu tiên nam giáo viên gợi ý là nghe tiếng Anh thụ động - có thể là khi dọn nhà, hoặc khi di chuyển trên xe để đi chúc tết - thông qua các podcast, video tiếng Anh. "Không hiểu hết cũng được, chỉ cần sau vài ngày là các bạn sẽ thấy tai quen với giọng hơn", thầy nói.

Với kỹ năng viết, thầy Khoa khuyên thí sinh đừng cố viết những bài văn dài mỗi ngày, chỉ cần viết mở bài hoặc một đoạn trong phần thân bài rồi nhờ sửa lỗi là đủ. Quan trọng là viết đúng cấu trúc của mỗi phần. Còn ở kỹ năng nói, các bạn có thể thử kể trong đầu chuyện đi chơi tết hay câu chuyện người thân kể trong dịp gặp mặt, "vừa tự nhiên vừa đỡ ngại nói".

Cuối cùng, để trau dồi từ vựng tiếng Anh, thí sinh nên học các nhóm từ theo chủ đề tết như đoàn tụ gia đình (family reunion), tiền lì xì (lucky money), món ăn truyền thống (traditional food), kế hoạch năm mới (new year resolution)... "Học những từ gắn với cảm xúc, kỷ niệm ngay lúc đó thì sẽ nhớ lâu hơn nhiều", thầy Khoa chia sẻ.

Một điểm cần nhớ trong quá trình ôn tập là nên luyện song song hai kỹ năng để bổ trợ nhau chứ không nên luyện đơn lẻ một kỹ năng. Ví dụ, reading (đọc) đi kèm vocabulary (từ vựng), listening (nghe) đi với pronunciation (phát âm), writing (viết) đi với social knowledge (kiến thức xã hội) hoặc grammar (ngữ pháp)...