Kỳ thi TestAs sẽ thi như thế nào, cần ôn tập những gì?
Yến Thi
25/01/2026 14:00 GMT+7

Một thí sinh hỏi: Kỳ thi riêng TestAs vào tháng mấy? Để đạt điểm cao em cần tập trung vào việc ôn thi ra sao?

PGS-TS Phạm Thanh Dương, Trưởng khoa Kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức, giải đáp: Kỳ thi TestAs là bài thi đánh giá năng lực chuẩn Đức gồm 2 bài thi: bài thi kiến thức cốt lõi và bài thi chuyên ngành (kinh tế, kỹ thuật, khoa học tự nhiên... tùy ngành), đánh giá khả năng tư duy và kỹ năng xử lý vấn đề. Các em không cần ôn luyện nhưng nên làm quen với đề để có sự chuẩn bị tốt. Trường có tổ chức các buổi hướng dẫn làm bài thi.

Mỗi năm trường tổ chức 1 lần thi TestAs vào tháng 5, năm nay có thể 2 đợt vào tháng 3 và 5. Các em có thể sử dụng nhiều phương thức để xét tuyển.

Gửi câu hỏi đến Trường ĐH Kinh tế- Tài chính TP.HCM, một thí sinh băn khoăn: ''Em có chứng chỉ IELTS 6.0, nếu đăng ký xét tuyển thì có được cộng điểm hay thay thế điểm thi tiếng Anh hay không? Em muốn học ngành liên quan đến làm việc ở môi trường quốc tế thì nên chọn ngành nào?''.

Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM: giải đáp: Nếu có ngoại ngữ thì các em có nhiều lợi thế trong học tập và làm việc sau này. Chương trình đào tạo của UEF có đào tạo tiếng Anh với 50% môn học, được tiếp cận giáo tình, kiến thức quốc tế. Các em có cơ hội tham gia 1 học kỳ quốc tế tại nước ngoài.

Trường không sử dụng IELTS thay thế cho môn tiếng Anh hoặc cộng điểm, tuy nhiên nếu có điểm IELTS các em sẽ có cơ hội nhận học bổng từ 25-100% học phí. Ngoài ra được miễn 3-4 cấp độ tiếng Anh trong chương trình đào tạo trị giá 25-35 triệu đồng.

TESTAS tuyển sinh 2026 tuyển sinh đại học
