Bài thi V-SAT cấu trúc ra sao, cách đạt điểm cao kỳ thi này?
Video Giáo dục

Bài thi V-SAT cấu trúc ra sao, cách đạt điểm cao kỳ thi này?

Yến Thi
Yến Thi
20/01/2026 20:00 GMT+7

Một thí sinh đặt câu hỏi với ban tư vấn về kỳ thi V-SAT: ''Năm nay Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM dự kiến tổ chức kỳ thi V-SAT để tuyển sinh. Em muốn hỏi cách thức đăng ký dự thi và sử dụng kết quả thi này để xét tuyển ra sao, muốn đạt điểm cao kỳ thi này cần ôn tập như thế nào?''.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, giải đáp: Đây là kỳ thi V-SAT đầu tiên Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM tổ chức thi V-SAT trong năm nay, theo 2 đợt thi: 12.4 và 10.5. Kỳ thi này tổ chức các môn thi độc lập mà học sinh đang học tại trường THPT, cấu trúc đề thi không quá phức tạp. Thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng môn văn có thêm phần tự luận. Điểm trúng tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT 225 điểm. Tuy nhiên, ngoài việc tổ chức thi, năm nay trường vẫn xét tuyển kết quả V-SAT thí sinh dự thi từ các trường ĐH khác. Ngoài kỳ thi này, thí sinh nên tham gia nhiều phương thức xét tuyển khác nhau để tăng cường cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường mình yêu thích''.



Bạn Tuấn Linh hỏi: ''Em đọc thấy Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có phương thức xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (hoặc kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT), cụ thể cách thức xét tuyển này ra sao, trường có tổ chức kỳ thi này tại trường hay em cần thi bên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM rồi lấy kết quả xét tuyển bên này?".

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho hay Trường ĐH Nguyễn Tất Thành không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, mà sử dụng kết quả kỳ thi do các trường ĐH khác tổ chức. Thí sinh cần đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức để có kết quả xét tuyển vào Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi:

Bài thi V-SAT cấu trúc ra sao, cách đạt điểm cao kỳ thi này?

