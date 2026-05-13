Thi tốt nghiệp THPT: Điều khiến thí sinh lo lắng nhiều nhất không nằm ở đề thi...

Thi tốt nghiệp THPT: Áp lực không đến từ bài vở mà lại đến từ chính gia đình

Võ Thị Yến Vy, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2024, chia sẻ: "Vy muốn tâm sự về một vấn đề khá nhạy cảm với chúng ta trong giai đoạn ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đó là đôi khi áp lực không đến từ bài vở mà lại đến từ chính gia đình. Sự kỳ vọng của ba mẹ dành cho chúng ta vô tình trở thành áp lực vô hình. Và hôm nay, Vy sẽ chia sẻ cho các bạn những cách giúp tìm được tiếng nói chung với gia đình trong giai đoạn căng thẳng của mùa thi".

Yến Vy cho rằng cách đầu tiên là thí sinh hãy nhìn nhận lại sự lo lắng của ba mẹ, xác định rằng vì thương con nên ba mẹ mới lo và càng thúc giục, nhắc nhở nhiều hơn. "Nếu các bạn nhìn nhận đúng hơn về nỗi lo của ba mẹ thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vy nghĩ rằng giữ cho mình một tâm thế thật bình tĩnh, tránh xa những suy nghĩ tiêu cực là cách tốt nhất để không ảnh hưởng đến việc học tập ", Yến Vy nhắn gửi.

Cách thứ hai, thủ khoa Yến Vy khuyên thí sinh nên tâm sự với ba mẹ nhiều hơn. Hãy học cách nói ra thay vì tránh né và im lặng vì sẽ càng khiến ba mẹ lo lắng hơn. Các bạn có thể chia sẻ với ba mẹ về mục tiêu của mình ngày hôm đó, rằng hôm nay con sẽ làm được 5 đề, sẽ học hết chương này hoặc là con đang lo môn này không biết sẽ như thế nào… Những điều này, theo Yến Vy, sẽ giúp ba mẹ cảm thấy con có định hướng, mục tiêu rõ ràng và từ đó cũng sẽ an tâm hơn phần nào, hoặc thấu hiểu hơn để chia sẻ những lo âu của con.

Yến Vy cho biết đôi khi áp lực không đến từ bài vở mà đến từ chính sự kỳ vọng của gia đình

Đừng đánh mất điểm tựa tinh thần to lớn này…

Cuối cùng, sự tự giác trong học tập hằng ngày là minh chứng thuyết phục nhất để gia đình yên tâm và trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho thí sinh. Thông điệp này của Vy nhằm xóa bỏ khoảng cách thế hệ và tiếp thêm động lực cho thí sinh chinh phục kỳ thi.

Vy nói: "Kết quả thi rất quan trọng nhưng sự tự giác của mình hằng ngày mới là sự thuyết phục lớn nhất đối với ba mẹ, nên các bạn hãy chứng minh với người thân bằng nỗ lực hằng ngày. Và điều sau cùng, Vy muốn nói rằng gia đình luôn là nơi mà các bạn tìm về sau những giờ học căng thẳng. Vậy nên đừng để chúng ta có khoảng cách với ba mẹ chỉ vì cả hai bên đều đang lo lắng: bạn lo cho kỳ thi, ba mẹ lo cho bạn. Thực sự, nếu để khoảng cách này xảy ra, bạn sẽ mất đi một điểm tựa tinh thần rất lớn, đặc biệt trong một bước ngoặt của cuộc đời học sinh".

Thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2024 gửi gắm thêm: "Vy hy vọng với những chia sẻ trên đây của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Vy và chương trình Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi 2026 sẽ luôn tin tưởng vào khả năng của bạn và luôn đồng hành cùng các bạn trong mọi hành trình sắp tới. Mình chúc các thí sinh năm nay thi thật tốt, có kết quả như mong đợi và hẹn gặp các bạn ở giảng đường đại học".