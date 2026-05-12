Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ
Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi

Thi tốt nghiệp THPT: Đừng lãng phí 15 phút đầu giờ làm hỏng bài thi

Nữ Vương
Nữ Vương
12/05/2026 14:00 GMT+7

Võ Thị Yến Vy, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2024, cho biết 15 phút đầu giờ trong phòng thi tốt nghiệp THPT rất quan trọng; đừng lãng phí khoảng thời gian này để ảnh hưởng bài thi của mình.

Làm điều này trong 3 phút đầu tiên

Những gì Yến Vy chia sẻ trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi hôm nay (12.5) không chỉ là các "tip" hiệu quả mà còn là lời nhắc quan trọng dành cho thí sinh trước khi bước vào kỳ thi.

Thi tốt nghiệp THPT: Đừng lãng phí 15 phút đầu giờ làm hỏng bài thi - Ảnh 1.

Vy muốn lưu ý thí sinh trong 15 phút đầu giờ cần tránh những cái "bẫy ngọt ngào"

ẢNH: NVCC

Theo kinh nghiệm của Vy, sau khi nhận được đề thi, trong 3 phút đầu tiên nên đọc hết tờ đề một lượt để có nhận định chung về độ khó dễ, câu nào hóc búa... Trong lúc đọc, Vy sẽ lấy bút chì để đánh dấu. Những câu nào cảm thấy khó, Vy sẽ đánh dấu nổi bật hơn để nhận biết khi bước vào giải đề, đến những câu này sẽ tạm thời để lại làm sau. Với những câu mà nhìn vào đã biết được đáp án liền, Vy khuyên nên điền đáp án luôn.

Thứ tự giải đề của Vy sẽ luôn là câu dễ ưu tiên làm trước, câu khó để lại sau. Bởi theo Vy, khi làm những câu dễ trước, chúng ta chắc chắn sẽ nắm được tầm 5 - 6 điểm trong tay, lúc đó tâm trạng của bạn cũng sẽ thoải mái hơn vì không sợ bị điểm liệt. Khi thoải mái, đầu óc cũng tỉnh táo và nhẹ nhõm hơn để giải quyết những câu khó.

Cuộc thi giống như là một cuộc chạy marathon, người chiến thắng không phải là người xuất phát sớm nhất mà là người biết phân bổ sức lực của mình như thế nào. Hy vọng các bạn sẽ có một 15 phút đầu tiên trong phòng thi thật tỉnh táo và suôn sẻ.

Thủ khoa Võ Thị Yến Vy

https://youtu.be/8HUSoXl9ygA

Thi tốt nghiệp THPT: Tránh những cái "bẫy ngọt ngào" 

Một điều nữa, Vy muốn lưu ý thí sinh trong 15 phút đầu giờ là tránh những cái "bẫy ngọt ngào". Vì sao gọi là "bẫy ngọt ngào"? Vy cho biết đó chính là khi gặp những dạng đề dễ và cứ hăng say làm quá nhanh, dẫn đến dễ bị những lỗi sai rất là… lãng xẹt, ngớ ngẩn.

Cho nên khi làm đề, Vy thường hay gạch chân những câu cần phải xem lại. "Đến lúc giải gần hết đề, gần cuối giờ thường đã thấm mệt, mắt cũng bị quáng gà rồi, nếu các bạn dò lại bài có khi sẽ bị bỏ lỡ và không thấy được lỗi sai đó. Thay vì vậy, chúng ta nên chắc ăn ngay từ đầu để tránh các lỗi sai không đáng ở những câu dễ", Vy lưu ý.

Vy cho rằng: "Cuộc thi giống như là một cuộc chạy marathon, người chiến thắng không phải là người xuất phát sớm nhất mà là người biết phân bổ sức lực của mình như thế nào. Hy vọng các bạn sẽ có một 15 phút đầu tiên trong phòng thi thật tỉnh táo và suôn sẻ".

Và cô nàng nhắn gửi thêm: "Kỳ thi này rất quan trọng, nhưng nó không phải là thứ duy nhất định nghĩa sự thành công của chúng ta. Ngay lúc này, hãy nỗ lực hết 200% sức lực để sau này không bao giờ phải nói từ giá như, nhưng đồng thời hãy giữ một trái tim bình tĩnh. Cứ nỗ lực rồi quả ngọt sẽ đến. Chúc các bạn vững tâm, bền chí và tỏa sáng rực rỡ nhất trong mùa hè này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở giảng đường đại học".

Thi tốt nghiệp THPT: Đừng lãng phí 15 phút đầu giờ làm hỏng bài thi - Ảnh 2.

Thi tốt nghiệp THPT: Đừng lãng phí 15 phút đầu giờ làm hỏng bài thi - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Căng thẳng phòng thi: Làm sao để tâm lý không 'nuốt chửng' kiến thức?

Căng thẳng phòng thi: Làm sao để tâm lý không 'nuốt chửng' kiến thức?

Dù chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cũng đã trải qua những lần thi thử, nhưng vào phòng thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ khó tránh được những lo âu, căng thẳng, thậm chí hoảng loạn, đâu là cách để vững tâm lý phòng thi?

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Để không quá tải, cần biết những mẹo này...

Thi tốt nghiệp THPT: 24 giờ trước giờ G - cần và không nên làm gì?

Khám phá thêm chủ đề

thi tốt nghiệp THPT 15 phút đầu giờ nên làm điều này vào phòng thi nên làm gì đầu tiên thủ khoa Võ Thị Yến Vy thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận