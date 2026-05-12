Thi tốt nghiệp THPT: Đừng lãng phí 15 phút đầu giờ làm hỏng bài thi

Làm điều này trong 3 phút đầu tiên

Những gì Yến Vy chia sẻ trong video Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi hôm nay (12.5) không chỉ là các "tip" hiệu quả mà còn là lời nhắc quan trọng dành cho thí sinh trước khi bước vào kỳ thi.

Vy muốn lưu ý thí sinh trong 15 phút đầu giờ cần tránh những cái "bẫy ngọt ngào"

Theo kinh nghiệm của Vy, sau khi nhận được đề thi, trong 3 phút đầu tiên nên đọc hết tờ đề một lượt để có nhận định chung về độ khó dễ, câu nào hóc búa... Trong lúc đọc, Vy sẽ lấy bút chì để đánh dấu. Những câu nào cảm thấy khó, Vy sẽ đánh dấu nổi bật hơn để nhận biết khi bước vào giải đề, đến những câu này sẽ tạm thời để lại làm sau. Với những câu mà nhìn vào đã biết được đáp án liền, Vy khuyên nên điền đáp án luôn.

Thứ tự giải đề của Vy sẽ luôn là câu dễ ưu tiên làm trước, câu khó để lại sau. Bởi theo Vy, khi làm những câu dễ trước, chúng ta chắc chắn sẽ nắm được tầm 5 - 6 điểm trong tay, lúc đó tâm trạng của bạn cũng sẽ thoải mái hơn vì không sợ bị điểm liệt. Khi thoải mái, đầu óc cũng tỉnh táo và nhẹ nhõm hơn để giải quyết những câu khó.

Thi tốt nghiệp THPT: Tránh những cái "bẫy ngọt ngào"

Một điều nữa, Vy muốn lưu ý thí sinh trong 15 phút đầu giờ là tránh những cái "bẫy ngọt ngào". Vì sao gọi là "bẫy ngọt ngào"? Vy cho biết đó chính là khi gặp những dạng đề dễ và cứ hăng say làm quá nhanh, dẫn đến dễ bị những lỗi sai rất là… lãng xẹt, ngớ ngẩn.

Cho nên khi làm đề, Vy thường hay gạch chân những câu cần phải xem lại. "Đến lúc giải gần hết đề, gần cuối giờ thường đã thấm mệt, mắt cũng bị quáng gà rồi, nếu các bạn dò lại bài có khi sẽ bị bỏ lỡ và không thấy được lỗi sai đó. Thay vì vậy, chúng ta nên chắc ăn ngay từ đầu để tránh các lỗi sai không đáng ở những câu dễ", Vy lưu ý.

Vy cho rằng: "Cuộc thi giống như là một cuộc chạy marathon, người chiến thắng không phải là người xuất phát sớm nhất mà là người biết phân bổ sức lực của mình như thế nào. Hy vọng các bạn sẽ có một 15 phút đầu tiên trong phòng thi thật tỉnh táo và suôn sẻ".

Và cô nàng nhắn gửi thêm: "Kỳ thi này rất quan trọng, nhưng nó không phải là thứ duy nhất định nghĩa sự thành công của chúng ta. Ngay lúc này, hãy nỗ lực hết 200% sức lực để sau này không bao giờ phải nói từ giá như, nhưng đồng thời hãy giữ một trái tim bình tĩnh. Cứ nỗ lực rồi quả ngọt sẽ đến. Chúc các bạn vững tâm, bền chí và tỏa sáng rực rỡ nhất trong mùa hè này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở giảng đường đại học".