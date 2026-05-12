Căng thẳng phòng thi: Làm sao để tâm lý không 'nuốt chửng' kiến thức ?

Từng trải qua nên các thủ khoa sẽ mách bạn cách để vững tâm lý phòng thi không "nuốt chửng" kiến thức.

Cách để vững tâm lý phòng thi

Đúc kết kinh nghiệm từ những lần thi thử và đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm rồi, Đặng Trúc Gia Thảo, thủ khoa ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2025, cho rằng để làm bài thi một cách suôn sẻ và tự tin nhất thì tâm lý phải vững.

Cách của Gia Thảo đầu tiên là chia thời gian làm bài thành các phần khác nhau. Đối với giai đoạn trước khi nhận đề thi, trong thời gian chờ này, Thảo khuyên thí sinh đừng nghĩ quá nhiều về những gì đã học. Thảo kể: "Trước đây mình tham gia cuộc thi học sinh giỏi, và trong giai đoạn chờ phát đề, mình đã nghĩ và viết lại những gì đã học ra giấy, vì muốn bản thân nhớ lại kiến thức để lúc làm bài không bị quên. Tuy nhiên điều này lại phản tác dụng, vì nghĩ quá nhiều về nó nên mình dễ bị hoảng loạn khi gặp một vài điều không nhớ. Và mình bắt đầu lo sợ nếu những kiến thức đó ra trong đề thi thì phải làm thế nào. Vì thế làm giảm đi sự tự tin và gia tăng tâm lý căng thẳng với mình".

Thảo khuyên giai đoạn này hãy để não bộ thật sự thư giãn. Đừng nghĩ quá nhiều vào bài thi hay những gì đã học, mọi người nên "boost" (tăng cường) thêm năng lượng tự tin cho bản thân và tin chắc rằng mình sẽ làm được bài thi lần này.

Khi nhận đề thi phải làm ngay điều này

Đến lúc nhận đề, không phải lao vào làm ngay mà cô bạn thủ khoa dành khoảng 10 giây để lướt qua đề; xem thử độ dài bao nhiêu, đề này có giống với những đề đã từng luyện, cũng như có thể ước chừng khoảng thời gian để làm bài. Nếu đề thi không quá xa lạ với những gì từng luyện, thí sinh hãy thật tự tin và tìm cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Trong trường hợp ngược lại, Thảo cho rằng thí sinh cũng đừng quá hoảng loạn; có thể đề lạ và dài nhưng dữ kiện đề cho thường cũng sẽ rất nhiều, nên dù dài vẫn có thể là một lợi thế để làm bài dễ dàng hơn.

"Nếu dành quá nhiều thời gian cho sự hoảng loạn đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian làm bài của mình lại. Trong trường hợp quá lo lắng khi nhận đề, các bạn hãy nhớ cho mình một quy tắc, đó chính là hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Hoặc khi đang giải bài rất suôn sẻ nhưng vô tình gặp câu khó, mình khuyên các bạn nên để lại làm sau và quay về những câu dễ hay kiểm tra lại phần đã làm để chắc chắn hơn. Một mặt, điều này cũng giúp chúng ta phân tán suy nghĩ, để sau đó khi quay lại biết đâu sẽ có cách giải hiệu quả", Thảo nói.

Cụ thể hơn, thủ khoa ĐH Kinh tế TP.HCM cho rằng nếu quá tập trung một vấn đề sẽ khó thể nghĩ ra được cách giải quyết tốt nhất. Thảo minh chứng bằng câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày, khi gặp khó khăn ở vấn đề nào đó, nếu tập trung nghĩ về nó quá nhiều có thể sẽ không giải quyết được; nhưng một lúc vô tình nào đó trong sinh hoạt thì lại có hướng giải. Thảo cho rằng đây là cách để thí sinh có thể áp dụng vào lúc gặp câu khó: phân tán suy nghĩ bằng cách tìm đến những câu dễ hơn, kiểm tra những câu đã làm.

Việc chuẩn bị và làm quen trước với tâm lý phòng thi cũng là yếu tố quan trọng quyết định rất nhiều đến kết quả thi của mỗi thí sinh. Nên ngoài những tip (mẹo, bí quyết) mà bản thân đã chia sẻ, Thảo mong thí sinh trong quá trình ôn thi cũng như những lần thi thử có thể tự rút thêm cho mình một số kinh nghiệm phù hợp.

"Hãy luôn tin rằng mình sẽ làm được. Dù hành trình của bạn có như thế nào, dù kết quả những lần thi trước ra sao, thì bạn cũng đã có một hành trình vô cùng rực rỡ. Vì vậy, hãy tin vào bản thân, đừng tự nghi ngờ mình nữa. Đây là lúc để bạn khẳng định chính mình cũng như chứng minh cho bản thân thấy đã làm hết những gì mình có rồi", Thảo nói và chúc thí sinh 2k8 năm nay may mắn, vững tin, gặt hái nhiều thành quả cũng như có thể thuận lợi vào được ngôi trường mà mình mơ ước.