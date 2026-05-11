School Tour Tiếp sức mùa thi: Giúp học sinh giải tỏa áp lực thi cử

Chuỗi hoạt động School Tour Tiếp sức mùa thi 2026, được triển khai trong tháng 4, 5 tại: Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Ninh Bình, An Giang sẽ tiếp cận trực tiếp tại 10 trường THPT và hàng trăm ngàn học sinh lớp 12 chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT.

School Tour được thiết kế theo hướng tương tác – trải nghiệm – truyền cảm hứng, với các nội dung chính: Tư vấn hướng nghiệp trực tiếp, talkshow truyền cảm hứng, hoạt động tương tác tại sân trường, trao học bổng và quà tặng

Đáng chú ý, School Tour 2026 được đẩy mạnh theo mô hình kết hợp offline và online, trong đó các hoạt động tại trường được lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số như TikTok, Facebook, góp phần mở rộng độ phủ và tăng tính tương tác với học sinh trên cả nước.

School Tour - Trạm tiếp sức tinh thần

Tại Đà Nẵng (ngày 4.5), T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Thành đoàn, Hội Sinh viên TP.Đà Nẵng tổ chức "Ngày hội Mindcare - Trạm tiếp sức tinh thần" nhằm tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tinh thần, giúp học sinh giải tỏa áp lực mùa thi.

Tại ngày hội, học sinh được các chuyên gia tâm lý tư vấn, chia sẻ các kỹ năng cần thiết và tinh thần vững vàng, phát huy được tối đa năng lực bản thân trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời hướng dẫn các học sinh xử lý được các nguy cơ tiềm ẩn có thể khởi phát như: chán học, bỏ học, bạo lực học đường, các hành vi vi phạm pháp luật, tự hủy hoại bản thân, sa ngã vào các tệ nạn xã hội.

Ban tổ chức đã trao hỗ trợ 10 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.

Đại sứ thể thao và thời trang tại Hoa hậu Việt Nam 2024 Đinh Hoàng Linh Đan chia sẻ: "Não bộ của chúng ta có một 'đường cong lãng quên' - khoảng 50% kiến thức có thể bị quên chỉ sau 1 giờ và lên đến 70% sau 1 ngày nếu không được ôn lại đúng cách. Vì vậy, trong quá trình ôn thi, việc hiểu - phân tích - tự tìm tòi là cực kỳ quan trọng. Nếu chỉ học thuộc hoặc làm theo bài mẫu, chỉ cần thay đổi cách hỏi một chút là rất dễ rơi vào trạng thái áp lực".

Cũng theo Linh Đan hãy rèn luyện khả năng tự học, tự phân tích và tự soi chiếu kiến thức. Đó không chỉ là cách giúp bạn đi qua kỳ thi, mà còn là nền tảng tư duy lâu dài trên hành trình chinh phục tri thức.

Còn PGS.TS Hằng Phương, Khoa Tâm lý - Giáo dục - Công tác xã hội, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng tư vấn: "Khi cảm thấy lo lắng hay học mãi không đủ, hãy quay về câu hỏi cốt lõi: mình thực sự muốn gì, hướng đến trường nào, ngành nào. Khi mục tiêu đủ rõ ràng, bạn sẽ biết mình cần tập trung đến đâu và cảm thấy an tâm hơn"

Bên cạnh đó, PGS.TS Hằng Phương cho rằng trao đổi cởi mở với ba mẹ cũng là cách giúp học sinh giải tỏa áp lực và có thêm sự đồng hành trong giai đoạn quan trọng này. "Hãy chọn đúng hướng đi và chuẩn bị cho mình một phương án dự phòng - đó là cách để bạn giữ vững tâm lý và bước vào mùa thi một cách chủ động hơn", PGS.TS Hằng Phương chia sẻ.

Với thạc sĩ Nguyễn Khánh Hoàng, biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam, cho rằng để học tốt tiếng Anh, điều quan trọng nhất là hiểu môn học và hiểu chính bản thân mình. Khi nắm rõ điểm mạnh - điểm cần cải thiện, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn phương pháp học phù hợp và hiệu quả hơn.

"Các bạn cũng có thể tận dụng những công cụ hỗ trợ như AI, nhưng điều cốt lõi vẫn là biết cách học theo thế mạnh của mình. Học ngoại ngữ là một hành trình dài, đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì. Dù tiến bộ có thể chậm, nhưng chỉ cần bạn duy trì mỗi ngày, bạn vẫn đang tiến lên từng bước", Khánh Hoàng chia sẻ.

Xây dựng phương pháp học tập hiệu quả trong giai đoạn nước rút

Tại Huế, các chuyên gia tư vấn của School Tour 2026 gồm: Đại sứ nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Phương Nhi; Nhà sáng tạo nội dung Trịnh Đức Thắng và Phạm Như Hiền, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ TP.Huế đã mang đến nhiều chia sẻ thiết thực giúp học sinh cân bằng tinh thần và xây dựng phương pháp học tập hiệu quả trong giai đoạn nước rút.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ trạng thái bình tĩnh giữa ba mẹ và con cái, khuyến khích học sinh chủ động bày tỏ cảm xúc, cũng như nói rõ những hỗ trợ mình mong muốn từ gia đình.

MC Khánh Vy chia sẻ viễn cảnh đậu đại học để tạo động lực học tập, đồng thời bật mí những mẹo giúp giảm căng thẳng trước kỳ thi

Tại điểm dừng School Tour Tiếp sức mùa thi 2026 ở Ninh Bình (ngày 11.5) có các chuyên gia, khách mời: MC Khánh Vy và tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, giảng viên Trường ĐH Y Hà Nội. Các khách mời đã giúp học sinh nhìn nhận áp lực thi cử theo hướng tích cực hơn, đồng thời chia sẻ nhiều bí quyết cân bằng cảm xúc và duy trì tinh thần ổn định trong giai đoạn nước rút.

Tại chương trình, Khánh Vy chia sẻ viễn cảnh đậu đại học để tạo động lực học tập, đồng thời bật mí những mẹo giúp giảm căng thẳng trước kỳ thi như đến xem phòng thi trước để tạo cảm giác quen thuộc hay viết ra cảm xúc, nỗi sợ của bản thân để bình tĩnh hơn.

Trong khi đó, tiến sĩ Mai Hương mang đến nhiều góc nhìn chuyên sâu về sức khỏe tinh thần, giúp học sinh nhận biết sự khác nhau giữa mệt mỏi thông thường và trạng thái kiệt sức kéo dài. Theo chuyên gia, nếu cảm giác mất năng lượng kéo dài trên hai tuần kèm các dấu hiệu như giảm khả năng tiếp nhận thông tin, rối loạn giấc ngủ, không muốn đến lớp hay mất hứng thú với các hoạt động thường ngày, học sinh cần được hỗ trợ sớm để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và khả năng nhận thức.

Chương trình cũng mang đến nhiều phương pháp học tập thiết thực như học từ vựng theo cụm từ, học từ đồng nghĩa – trái nghĩa và đặt từ vào ngữ cảnh để ghi nhớ tốt hơn. Các khách mời nhấn mạnh rằng mỗi học sinh sẽ có một phương pháp học phù hợp riêng, có bạn ghi nhớ tốt hơn khi viết ra hoặc tự giảng lại kiến thức cho người khác…