School Tour - Trạm tiếp sức tinh thần cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Nữ Vương
05/05/2026 07:00 GMT+7

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2026, được triển khai thêm hình thức School Tour tại các trường THPT, tập trung vào hỗ trợ tâm lý trực tiếp cho học sinh lớp 12 chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Nhiều người nổi tiếng tham gia School Tour

Chuỗi hoạt động School Tour năm nay, được triển khai trong tháng 4, 5 tại: Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Ninh Bình, An Giang sẽ tiếp cận trực tiếp 10 trường THPT và hàng trăm ngàn học sinh lớp 12 chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT.

School Tour được thiết kế theo hướng tương tác – trải nghiệm – truyền cảm hứng, với các nội dung chính:

Tư vấn hướng nghiệp trực tiếp: Cung cấp thông tin về ngành học, phương thức xét tuyển, xu hướng nghề nghiệp và lộ trình phát triển cá nhân.

Talkshow truyền cảm hứng: Giao lưu cùng thủ khoa, chuyên gia và các gương mặt truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm ôn thi và vượt qua áp lực mùa thi.

Hoạt động tương tác tại sân trường: Tổ chức minigame, hoạt động trải nghiệm, check-in nhận quà nhằm tạo không khí sôi động, giảm căng thẳng cho học sinh.

Trao học bổng và quà tặng: Hỗ trợ thiết thực cho học sinh, đặc biệt là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, School Tour 2026 được đẩy mạnh theo mô hình kết hợp offline và online, trong đó các hoạt động tại trường được lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số như TikTok, Facebook, góp phần mở rộng độ phủ và tăng tính tương tác với học sinh trên cả nước.

Học sinh đang hưởng ứng không khí chương trình School Tour 2026

ẢNH: C.T.V

ẢNH: C.T.V

Nhiều minigame, hoạt động trải nghiệm, check-in nhận quà nhằm tạo không khí sôi động, giảm căng thẳng cho học sinh

ẢNH: C.T.V

Chương trình với sự tham gia của các chuyên gia tâm lý, y khoa và giáo dục như bác sĩ Đoàn Thị Như Yến, PGS-TS Nguyễn Thị Hằng Phương, tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, bác sĩ Nguyễn Minh Thúy Châu, tiến sĩ Phạm Như Hiền… cùng các khách mời, đại sứ và gương mặt trẻ có ảnh hưởng như: MC Khánh Vy, Hoa hậu VN 2024: Hà Trúc Linh, Đại sứ du lịch và môi trường 2024: Phạm Thùy Dương, Đại sứ thể thao và thời Trang 2024: Đinh Hoàng Linh Đan, Đại sự nhân ái 2024: Nguyễn Phương Nhi, các thủ khoa tiêu biểu và nhà sáng tạo nội dung.

Dự kiến chuỗi hoạt động sẽ thu hút hơn 12.000 học sinh tham gia trực tiếp tại sự kiện, đồng thời lan tỏa đến đông đảo học sinh trên cả nước thông qua các nền tảng số.

Lan tỏa thông điệp "Mượt tư duy, thi nhẹ nhàng"

Tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong nhiều năm qua, Tập đoàn Thiên Long góp phần triển khai các hoạt động hỗ trợ thí sinh trên toàn quốc, đặc biệt trong giai đoạn trước kỳ thi thông qua chuỗi School Tour 2026.

Trong năm nay, chương trình mang đến thông điệp "Mượt tư duy, thi nhẹ nhàng", hướng đến việc đồng hành cùng học sinh trong quá trình ôn luyện và làm bài thi một cách hiệu quả, tự tin và giảm áp lực.

Tại các điểm trường, sự hiện diện của Thiên Long được thể hiện thông qua hệ sinh thái sản phẩm học tập quen thuộc, tiêu biểu như dòng bút gel viết êm, mực ra đều và máy tính khoa học Flexio, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và làm bài thi. Các sản phẩm được tích hợp vào các hoạt động tương tác, minigame và quà tặng, góp phần mang lại trải nghiệm thiết thực và gần gũi cho thí sinh.

ẢNH: C.T.V

Những hoạt động trải nghiệp góp phần tạo không khí sôi động tại sân trường

ẢNH: C.T.V

Bên cạnh đó, Thiên Long phối hợp triển khai các khu vực trải nghiệm trong khuôn khổ School Tour, nơi học sinh có thể trực tiếp tham gia các thử thách, hoạt động sáng tạo và nhận quà. Những hoạt động này góp phần tạo không khí sôi động tại sân trường, đồng thời giúp học sinh giải tỏa áp lực trước kỳ thi.

Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long cho biết: "Trong hành trình 25 năm qua, chúng tôi rất xúc động khi gặp lại những anh chị tình nguyện viên năm xưa, nay đã là phụ huynh đưa con đi thi. Trên tay các con vẫn là cây bút, là chiếc máy tính khoa học Thiên Long quen thuộc. Để xứng đáng với sự tin yêu đó, chúng tôi liên tục cải tiến sản phẩm, từ những chi tiết nhỏ như nét mực đến các dòng máy tính khoa học phù hợp với yêu cầu mới của kỳ thi, là cách chúng tôi giữ cam kết đồng hành lâu dài. Chúng tôi trân trọng sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức và hy vọng chương trình sẽ tiếp tục góp phần hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi quan trọng".

