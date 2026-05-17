Xét tuyển vào lớp 10: TP.HCM từng thực hiện và học sinh bỏ học nhiều!

Học sinh lớp 9 TP.HCM chuẩn bị thi lớp 10 vào đầu tháng 6 ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đã từng xét tuyển lớp 10 từ hơn 10 năm trước

Đề cập đến hình thức xét tuyển lớp 10 thay cho thi tuyển đầu vào cấp THPT, trưa nay (17.5), trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM trong giai đoạn thực hiện phương thức này, cho biết: "Trước đây đã có nhiều năm TP.HCM thực hiện xét tuyển lớp 10 công lập. Đó là năm học 2006-2007, song song với hình thức thi tuyển lớp 10 đối với các trường THPT ở các quận nội thành và vùng ven, TP.HCM quyết định thực hiện xét tuyển tại 3 huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi".

Sau năm học đó, việc xét tuyển mở rộng dần dần, đến năm học 2013-2014, TP.HCM có 9 quận, huyện trong số 24 quận, huyện thực hiện xét tuyển lớp 10 là huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Tân, quận 9, 2, 6. Tuy nhiên, ông Ngai cho biết, đây cũng là giai đoạn TP.HCM có nhiều học sinh lớp 10, 11 nghỉ, bỏ học do không theo kịp chương trình THPT.

Ông Ngai cũng cho biết trong một cuộc họp đánh giá về việc thí điểm thực hiện xét tuyển lớp 10 vào đầu năm học 2013-2014, lãnh đạo các trường THPT, trong đó có ý kiến thẳng thắn của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức lúc bấy giờ) cho rằng việc xét tuyển vào lớp 10 đã làm giảm động lực học tập của học sinh, các em không cần cố gắng vẫn được vào học lớp 10 công lập khiến chất lượng đầu vào ngày càng giảm sút.

Thời điểm đó, Sở GD-ĐT dự kiến mở rộng hình thức xét tuyển lớp 10 ở quận 10 nhưng sau khi nghe lãnh đạo các trường có ý kiến thì Ban giám đốc đã họp bàn và thống nhất tạm dừng phương thức này.

Theo đó, vào ngày 23.10.2013, UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận theo đề nghị của Sở GD-ĐT TP về việc tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 công lập từ năm học 2014-2015. Như vậy, tất cả các trường THPT trên địa bàn thành phố phải tổ chức thi lớp 10 để tuyển học sinh vào công lập theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Sở GD-ĐT có nhiệm vụ chỉ đạo hiệu trưởng các trường THPT, THCS có kế hoạch chuẩn bị, triển khai nghiêm túc quy định này ngay từ năm học 2013-2014.

Cần nghiên cứu kỹ càng trước khi có quyết định chính thức về xét tuyển lớp 10

Sở GD-ĐT TP.HCM mới đây cho biết định hướng từ năm 2027 sẽ tính toán mở rộng khu vực xét tuyển, học sinh không phải thi lớp 10 nhằm giảm áp lực thi cử. Khi các loại hình trường đảm bảo thực hiện chủ trương, Sở sẽ nghiên cứu xây dựng các tiêu chí xét tuyển không chỉ đảm quyền lợi của học sinh mà còn để các trường THPT tuyển chọn được học sinh có nguyện vọng, phù hợp với định hướng phát triển của mỗi nhà trường.

Trước chủ trương này, ông Nguyễn Văn Ngai cho rằng Sở GD-ĐT TP.HCM cần có nghiên cứu kỹ càng và đánh giá tổng thể tình hình trước khi có quyết định chính thức về xét tuyển lớp 10.

Việc phổ cập trung học hiện nay cần phải giải thích cho người dân hiểu tường tận. Tức học sinh học trung học ở trường phổ thông công lập, trường phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp... thì bằng tốt nghiệp THPT, cơ hội để các em xét tuyển vào đại học là như nhau chứ không phân biệt như trước.

Đó là chưa kể thời gian gần đây TP.HCM thực hiện miễn học phí cho học sinh THPT thì các em học ngoài công lập cũng được hỗ trợ bằng với khoản học phí của học sinh công lập.

"Tôi cho rằng kiến thức bậc phổ thông là nền tảng quan trọng để TP đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu bỏ thi lớp 10 cần phải có lộ trình cụ thể để tránh không lâm vào tình trạng như trước đây, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục", ông Ngai nói.

Tuyển sinh lớp 10 thế nào để giảm áp lực?

Còn ông Lê Văn Linh, nguyên hiệu trưởng một trường THPT tư thục tại TP.HCM, cho rằng tiêu chí xét tuyển bằng học bạ hay bằng hình thức nào khác thì nghiên cứu để khắc phục những vấn đề chưa đúng, vốn đã tồn tại quá lâu trong giáo dục.

Ông Lê Văn Linh nói rằng xét học bạ tính công bằng sẽ thấp bởi giáo viên hiện giờ mỗi người có cách kiểm tra, cho điểm khác nhau, đề kiểm tra, đề thi mỗi trường lại cũng khác nhau. Khi tuyển sinh trên diện rộng, chỉ cần cách nhau 0,1 là đã có thể thắng - thua. Chưa kể việc giảng dạy và cho điểm ở các trường tư và các trường có tên đi kèm chữ quốc tế lại rất khác, không lẽ không cho học sinh của những trường này tham gia xét tuyển?.

Chính vì vậy, nguyên hiệu trưởng trường tư cho rằng thay vì đổi tiêu chí tuyển sinh, cơ quan quản lý nên nghiên cứu để khắc phục những vấn đề chưa đúng, vốn đã tồn tại quá lâu trong giáo dục.

Theo ông Linh, tại sao chất lượng đào tạo ở các trường công lập lại khác nhau trong khi cùng là cơ sở vật chất của nhà nước, đội ngũ quản lý, giảng dạy cũng được nhà nước đào tạo?

"Chắc chắn mọi người sẽ bảo là do điểm chuẩn, đầu vào... Đúng là mọi thứ đang nằm ở chỗ này, cơ chế tuyển sinh, điểm chuẩn... đã tồn tại quá lâu gây bao tổn thất và áp lực cho cả xã hội. Hệ lụy của nó là con mới vào lớp 6 phụ huynh đã phải tính đường lớp 10 con học ở trường nào, muốn vào đó thì phải cho con luyện thi ở đâu?...

Hãy thử thống kê xem có bao nhiêu học sinh đang tham gia học THPT không phải ở ngôi trường gần nhà nhất? Hậu quả của việc đa số học sinh phải tham gia học tập ở những trường cách xa nhà là gì? Sáng con phải dậy sớm, không kịp ăn sáng, ba mẹ phải tất bật đưa con đi học, tranh thủ xén giờ làm để đón con, xăng xe, khí thải, kẹt xe cũng có phần góp không nhỏ của bất hợp lý này", ông Linh đặt vấn đề.

Học sinh lớp 9 tập trung ôn thi lớp 10 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Câu hỏi lớn thứ hai là tại sao ở một khu dân cư, số chỗ học lại giảm dần từ cấp mầm non, tiểu học, THCS rồi THPT? Đã phổ cập giáo dục xong, giờ lại gặp tình trạng con trẻ không có chỗ học? Mỗi năm hơn 10.000 học sinh ở TP.HCM không có chỗ học ở lớp 10 nói lên điều gì? Chuẩn bị đủ cơ sở cho số học sinh này có khó không?

Ông Linh cho rằng hiện nay địa điểm, ngân sách có đủ, bây giờ làm sẽ rất thuận lợi do sắp xếp lại các cơ quan nhà nước, địa điểm dôi ra khá nhiều, có nhiều trụ sở rất đẹp, chuyển đổi công năng xây trường học vẫn còn kịp.

Từ đó, theo ông Lê Văn Linh, cần giải quyết 2 vấn đề thì mọi áp lực sẽ tan biến.

Mỗi khu vực dân cư có đủ chỗ học cho trẻ từ mầm non đến THPT, lập hành lang cho trẻ tự đến trường và về, đoạn nào cần băng qua giao lộ thì có trực ban hỗ trợ.

Chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất của các trường trong cùng cấp học không chênh lệch nhiều.

Để làm được 2 việc này khó nhưng không phải là không làm được, thậm chí nếu cần áp đặt phân tuyến trong giai đoạn đầu, phụ huynh cũng sẽ ủng hộ, đương nhiên là trường chuyên sẽ có cơ chế riêng.