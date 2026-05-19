Khánh thành trường học trên đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa, TP.HCM thực hiện cao điểm chiến dịch 1.000 phòng học

Sáng 19.5.2026, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ phát động cao điểm 150 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027 và khánh thành Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa (P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM).

Chiến dịch này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh TP.HCM sau sáp nhập tăng mạnh quy mô với 3.438 cơ sở giáo dục và khoảng 2,5 triệu học sinh. Thành phố xác định nhiệm vụ phát triển trường lớp, tăng cường phòng học là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và cấp bách không được chậm trễ.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giao lưu cùng học sinh Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa ẢNH: VŨ ĐOAN

Theo kế hoạch, trong năm 2026 toàn thành phố triển khai 73 dự án với 1.323 phòng học mới. Trong đó có 1.055 phòng học tăng thêm, tổng mức đầu tư hàng nghìn tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa.

Trong đó, Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa là công trình tiêu biểu đầu tiên của đợt thi đua được hoàn thành sau 12 tháng thi công, với vốn đầu tư hơn 156 tỉ đồng.

Ngôi trường nằm trên đường Hương Lộ 3 với diện tích hơn 8.800m². Đây là công trình đầu tiên được xây dựng trên quỹ đất của nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi di dời. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, nhà trường sẽ tuyển sinh 10 lớp 1 với 360 học sinh và 4 lớp 2 160 học sinh.

Đại diện các địa phương có dự án trường học trọng điểm đã thực hiện ký cam kết thi đua trước lãnh đạo thành phố ẢNH: VŨ ĐOAN

Cũng tại buổi lễ, đại diện các địa phương có dự án trường học trọng điểm đã thực hiện ký cam kết thi đua trước lãnh đạo Thành phố với quyết tâm hoàn thành đúng và vượt tiến độ các công trình đã đăng ký.