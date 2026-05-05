Bên trong ngôi trường xây trên nền nghĩa trang Bình Hưng Hòa trước ngày đón học sinh

Từ một khu đất hoang vắng sau nhiều năm giải tỏa, giờ đây một ngôi trường mới với kiến trúc hiện đại đã thành hình trên nền nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đó là Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, nằm trên đường Hương Lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Ngôi trường rộng hơn 8.000 mét vuông, thiết kế khối nhà có ba tầng với 30 phòng học cùng các phòng chức năng, khu hành chính, sân chơi.

Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa được xây dựng khang trang trên nền đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa ẢNH: VŨ ĐOAN

Đây cũng là ngôi trường đầu tiên được xây trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau di dời. Nghĩa trang này được xem là lớn nhất TP.HCM có diện tích 53 hecta, xây dựng trước năm 1975 với tổng cộng khoảng 70.000 ngôi mộ.

Dự án đánh dấu sự chuyển đổi từ đất nghĩa trang thành công trình giáo dục, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tại khu dân cư đông đúc này. Sau quá trình thi công khẩn trương, Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Dự kiến, lễ khánh thành trường được tổ chức vào ngày 15.5 và đi vào hoạt động từ đầu tháng 6.2026. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, nhà trường sẽ tuyển sinh với 10 lớp 1 với 360 học sinh và 4 lớp 2 160 học sinh.

Cô Văn Minh Tân - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng vì công trình sắp đưa vào sử dụng ẢNH: VŨ ĐOAN

Trong đó, số học sinh lớp 2 là các em học sinh lớp 1 của trường tuyển được trong năm học 2025-2026 chuyển lên, đang học tạm ở Trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng.

Song song đó, trường cũng sẽ vẫn tiếp nhận học sinh ở những trường khác có số lượng học sinh lớn trong phường về đây học tập.