Bên trong ngôi trường xây trên nền nghĩa trang Bình Hưng Hòa trước ngày đón học sinh
Vũ Đoan
05/05/2026 06:00 GMT+7

Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa là ngôi trường đầu tiên được xây trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau di dời, đánh dấu sự chuyển đổi từ đất nghĩa trang thành công trình giáo dục, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tại khu dân cư đông đúc này.

Từ một khu đất hoang vắng sau nhiều năm giải tỏa, giờ đây một ngôi trường mới với kiến trúc hiện đại đã thành hình trên nền nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đó là Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, nằm trên đường Hương Lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Ngôi trường rộng hơn 8.000 mét vuông, thiết kế khối nhà có ba tầng với 30 phòng học cùng các phòng chức năng, khu hành chính, sân chơi.

Bên trong ngôi trường xây trên nền nghĩa trang Bình Hưng Hòa trước ngày đón học sinh - Ảnh 1.

Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa được xây dựng khang trang trên nền đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa

ẢNH: VŨ ĐOAN

Đây cũng là ngôi trường đầu tiên được xây trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau di dời. Nghĩa trang này được xem là lớn nhất TP.HCM có diện tích 53 hecta, xây dựng trước năm 1975 với tổng cộng khoảng 70.000 ngôi mộ.

Dự án đánh dấu sự chuyển đổi từ đất nghĩa trang thành công trình giáo dục, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tại khu dân cư đông đúc này. Sau quá trình thi công khẩn trương, Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Dự kiến, lễ khánh thành trường được tổ chức vào ngày 15.5 và đi vào hoạt động từ đầu tháng 6.2026. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, nhà trường sẽ tuyển sinh với 10 lớp 1 với 360 học sinh và 4 lớp 2 160 học sinh.

Bên trong ngôi trường xây trên nền nghĩa trang Bình Hưng Hòa trước ngày đón học sinh - Ảnh 2.

Cô Văn Minh Tân - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng vì công trình sắp đưa vào sử dụng

ẢNH: VŨ ĐOAN

Trong đó, số học sinh lớp 2 là các em học sinh lớp 1 của trường tuyển được trong năm học 2025-2026 chuyển lên, đang học tạm ở Trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng.

Song song đó, trường cũng sẽ vẫn tiếp nhận học sinh ở những trường khác có số lượng học sinh lớn trong phường về đây học tập.

Nhiều phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM, bức xúc vì nhà trường không có thông báo chính thức sau vụ việc nhiều học sinh, bảo mẫu nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

TP.HCM bứt tốc hoàn thiện hàng loạt trường học mới, giải bài toán ‘thiếu phòng học’

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

