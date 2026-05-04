Những ngày này, không khí thi công tại các công trường xây dựng trường học trên địa bàn TP.HCM đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Với tinh thần làm việc “3 ca, 4 kíp”, hàng trăm phòng học mới đang được gấp rút hoàn thiện.

TP.HCM bứt tốc hoàn thiện hàng loạt trường học mới, giải bài toán ‘thiếu phòng học’

Tại xã Tân Vĩnh Lộc, dự án Trường tiểu học Vĩnh Lộc B với tổng mức đầu tư trên 230 tỉ đồng đã hoàn thành 100% khối lượng. Trường học mới quy mô 45 phòng học này giúp địa phương giải quyết dứt điểm bài toán quá tải, đồng thời mở ra chương mới cho hàng ngàn học sinh khi lần đầu tiên được học 2 buổi/ngày.

Còn tại phường Tăng Nhơn Phú, hai trường tiểu học Hiệp Phú 1 và Hiệp Phú 2 cũng đã sẵn sàng đón hơn 1.500 học sinh. Trong đó, trường tiểu học Hiệp Phú 1, có diện tích hơn 9.100 m², quy mô 30 phòng học cùng các khối hành chính và phòng chức năng. Trường tiểu học Hiệp Phú 2 có diện tích hơn 7.100 m², quy mô 30 phòng học.

Bà Cao Thị Hồng Đào (áo dài xanh), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lại Hùng Cường, phấn khởi dẫn giáo viên và học sinh tham quan ngôi trường mới sắp hoàn thiện. ẢNH: NGUYÊN ÂN

Cùng với đó, dự án Trường THPT chuyên Hùng Vương quy mô trên 720 tỉ đồng tại phường Hòa Lợi cũng vừa được khởi công. Dự kiến khi hoàn thành sẽ có 45 phòng cho hơn 1.500 học sinh thành phố.

Mỗi viên gạch được đặt xuống là một lời cam kết mạnh mẽ của hệ thống chính trị đối với lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là tại các địa bàn đông dân cư, từng thiếu thốn cơ sở hạ tầng.