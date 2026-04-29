Vụ học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm nghi ngộ độc: Phụ huynh bức xúc vì nhà trường thiếu minh bạch thông tin

Liên quan đến vụ nhiều học sinh, bảo mẫu nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM, nhiều phụ huynh bức xúc vì nhà trường thiếu thông tin minh bạch về vụ việc.

Cũng trong sáng nay, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM báo cáo đã có 46 trường hợp tại ngôi trường này đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 29 em đang điều trị nội trú và 17 em điều trị ngoại trú.

Trưa 29.4.2026, Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm không tổ chức bữa ăn bán trú, phụ huynh đến đón con về nhà ẢNH: VŨ ĐOAN

Ghi nhận vào trưa 29.4.2026, Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm không tổ chức bữa ăn bán trú, học sinh học tập trung tại trường vào buổi sáng, buổi chiều học trực tuyến tại nhà. Kế hoạch học tập như trên được duy trì từ ngày hôm qua.

Dưới thời tiết nắng nóng, nhiều phụ huynh phải bỏ dở công việc để đến trường đón con về nhà.

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vụ việc; trực tiếp phối hợp chính quyền địa phương, ngành y tế và nhà trường triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Nhiều phụ huynh bức xúc vì không được thông tin đầy đủ về vụ việc ẢNH: VŨ ĐOAN

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ thông tin chính thức khi có kết quả.