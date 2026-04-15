Nhiều trường dừng suất ăn bán trú: phụ huynh gác việc, đội nắng đưa con về giữa trưa
Giáo dục

Nhiều trường dừng suất ăn bán trú: phụ huynh gác việc, đội nắng đưa con về giữa trưa

Nguyên Ân
15/04/2026 15:43 GMT+7

Dù bận rộn công việc và trời nắng nóng nhưng vì lo lắng cho con nên nhiều phụ huynh tại TP.HCM vẫn tới trường đón con về khi trường thông báo tạm dừng suất ăn bán trú.

Dù bận rộn công việc và trời nắng nóng nhưng vì lo lắng cho con nên nhiều phụ huynh vẫn phải sắp xếp đến Trường THCS Thanh Đa, Phường Bình Quới, TP.HCM để đón con về sau thông tin trường tạm dừng suất ăn bán trú.

Đông đảo phụ huynh chờ đón con vào giờ trưa sau khi Trường THCS Thanh Đa dừng tổ chức ăn bán trú

Trước đó, liên quan đến vụ việc hơn 100 học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, Trường THCS Thanh Đa đã ra thông báo khẩn dừng tổ chức ăn bán trú tại trường từ ngày 13.4 cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Theo phương án nhà trường đưa ra, cha mẹ học sinh sẽ tự sắp xếp việc đưa đón con về ăn trưa hoặc tự chuẩn bị bữa trưa cho con. Dù không tổ chức ăn, trường vẫn mở cửa các phòng bán trú để học sinh có chỗ nghỉ trưa tại trường nếu gia đình chưa kịp đón. Mặc dù vậy, đến trưa ngày 14.4, Trường THCS Thanh Đa lại tiếp tục điều chỉnh, tổ chức ăn trưa bán trú lại cho các em có nhu cầu với sự đồng thuận từ phía phụ huynh và học sinh.

Tương tự, Trường THCS Lam Sơn cũng có thông báo gửi tới cha mẹ học sinh của trường về việc tạm ngừng phục vụ suất ăn bán trú từ ngày 13.4 cho đến khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn bán trú.  

Trước đó, Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM (nơi có hơn 700 em ăn bán trú trên tổng số 906 HS) tạm ngưng tổ chức ăn bán trú từ hôm 9.4, sau sự việc số lượng lớn học sinh trường này nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm.

Siết chặt an toàn thực phẩm suất ăn bán trú: Hàng trăm cơ sở ký cam kết

Siết chặt an toàn thực phẩm suất ăn bán trú: Hàng trăm cơ sở ký cam kết

Sau vụ ngộ độc tại Bình Quới Tây và hàng loạt lùm xùm thực phẩm bẩn, nỗi lo suất ăn bán trú tại TP.HCM đang nhức nhối hơn bao giờ hết. Để siết chặt kỷ cương, ngày 14.4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã buộc 317 đơn vị cung ứng ký cam kết trách nhiệm. Đây là bước đi quyết liệt nhằm minh bạch nguồn gốc, bảo vệ an toàn tuyệt đối và củng cố niềm tin cho hàng triệu học sinh thành phố.

