TP.HCM: Số ca nghi ngộ độc thực phẩm Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm tăng lên 46

Sáng nay (29.4), Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập đoàn điều tra, xử lý vụ việc; trực tiếp phối hợp chính quyền địa phương, ngành y tế và Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

"Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin ban đầu vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm như sau: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập đoàn điều tra, xử lý vụ việc; trực tiếp phối hợp chính quyền địa phương, ngành y tế và Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm triển khai các biện pháp xử lý theo quy định", thông báo cho biết.

Cũng theo thông tin từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, "Sở đã tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; thu thập thông tin ca bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện điều tra dịch tễ, xác minh bữa ăn nghi ngờ; kiểm tra thực tế tại trường học và đơn vị cung cấp suất ăn; đánh giá điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu; đồng thời lấy mẫu thực phẩm lưu, mẫu nước uống đang sử dụng để kiểm nghiệm và đã yêu cầu các cá nhân tham gia chế biến, chia suất ăn, phục vụ bữa ăn thực hiện xét nghiệm phân nhằm phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc".

"Theo thông tin tổng hợp bước đầu, đến chiều ngày 28.4.2026, có 46 trường hợp học sinh có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 29 trường hợp đang điều trị nội trú và 17 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú. Hiện sức khỏe các học sinh đang được các cơ sở y tế theo dõi, chăm sóc. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ thông tin chính thức khi có kết quả", thông báo từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết.

Gia tăng số học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ ngày 25.4 đến trưa ngày 27.4.2026, 4 bệnh viện trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận loạt ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM. Ghi nhận tổng số 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như: đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt…, trong đó có 23 ca học sinh và 2 ca người lớn. Trong đó, có 1 trẻ khi nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng có sốc, co gồng co giật, toan nặng; sau 1 ngày điều trị tích cực (chống sốc, vận mạch cao, thở máy), trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Tính đến đến chiều ngày 28.4.2026, có 46 trường hợp học sinh trường tiểu học này có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Hôm nay (29.4), học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm học tập trung tại trường vào buổi sáng, buổi chiều học trực tuyến tại nhà, buổi trưa không tổ chức ăn bán trú. Kế hoạch học tập như trên được duy trì từ ngày hôm qua, 28.4.

Anh Tâm (tên nhân vật đã được thay đổi), phụ huynh bé lớp 1, Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết chiều thứ sáu tuần trước (ngày 24.4), trước kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, con anh đi học về bị mệt, sốt, gia đình nghĩ là con bị mệt thông thường. Về sau, khi phụ huynh trao đổi, nói chuyện với nhau trong nhóm phụ huynh thì mới biết nhiều bé trong lớp bị sốt, ói, mệt, đau bụng, nhiều bé phải nhập viện.

Thông tin đăng tải công khai trên trang web Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm cho biết thực đơn ăn bán trú của trường hôm 24.4 có trứng vịt hấp thịt heo, cá ba sa phi lê chiên nước mắm, bầu xào tỏi, canh rong biển đậu hũ nấu thịt; món xế là sữa chua uống; tráng miệng là bánh gạo.

Suất ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm do một công ty cung cấp.

Phụ huynh mong muốn nhà trường minh bạch các thông tin liên quan vụ việc an toàn thực phẩm trong trường học để phụ huynh nắm được tình hình, vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe trẻ em.

Cho đến nay, bà Lê Thị Ngọc Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM chưa lên tiếng trả lời phỏng vấn báo chí về vụ việc.