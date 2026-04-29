Phụ huynh tiểu học Đặng Thùy Trâm nói gì, sau nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm?

Trưa nay (29.4), cổng Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM đông nghịt phụ huynh đón con ra về, sau khi trường học này tạm dừng tổ chức ăn bán trú trong ngày 28.4 và 29.4, kết hợp học trực tuyến ở nhà buổi chiều. Cập nhật từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đến chiều 28.4, có 46 trường hợp học sinh trường này có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 29 ca đang điều trị nội trú và 17 ca được theo dõi, điều trị ngoại trú.

Phụ huynh học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm đón con trưa nay (29.4) ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh nói gì về bữa ăn ở trường?

Chị Hằng, phụ huynh có con học lớp 1 và lớp 2 tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, nói với phóng viên Báo Thanh Niên: "Cơm thì ổn, không vấn đề, bếp nấu cũng quen, phục vụ nhiều trường ở quanh đây lắm. Trường cũng cho phụ huynh các lớp đăng ký đi kiểm tra định kỳ, tôi chưa đến, nhưng công ty cũng gần đây".

Nói về vụ việc nhiều học sinh nhà trường có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm mà báo chí phản ánh, chị Hằng cho biết: "Hai bé nhà tôi thì bình thường". "Đi lại buổi trưa đón con về nhà thế này thì bất tiện. Tôi đang chờ kết luận của các cơ quan chức năng về vụ việc", phụ huynh này nói thêm.

Trong khi đó, chị H., có con lớn học lớp 4/5 và 1/4, cho biết chiều tối thứ sáu (24.4) bé học lớp 4 nhà chị bị tiêu chảy, sáng thứ bảy thì bị sốt, chị cho con uống thuốc thì bé đỡ, thứ ba (28.4) đã đi học bình tường. Đi học về, bé có nói là lớp vắng 3-4 bạn.

"Đầu năm trường có cho đại diện phụ huynh vào thăm bữa ăn. 4 năm qua, tôi thấy con nói cơm ổn, không vấn đề. Đón con đi về buổi trưa như thế này bất tiện vì phụ huynh không có thời gian, tôi mong nhà trường sắp tới cùng với nhà ăn, làm sao đảm bảo cơm ăn chất lượng, để các bé được ổn định, đi học bình thường", chị H. nói, đồng thời cho biết thêm đến nay nhà trường chưa có một thông báo chính thức gì về vụ việc.

Bà L., có cháu đang học lớp 3/2 và lớp 4/2, cho biết do hôm nay cha mẹ của 2 cháu đều phải đi làm, bà phải đến trường rước 2 cháu về nhà. Các cháu của bà đều cho biết hôm nay mỗi lớp vắng 1 bạn. Cháu trai học lớp 4/2 cho biết "hôm thứ sáu rồi con ăn cơm thấy cá có mùi lạ lạ".

"Tôi mong sớm ổn định trở lại, để tổ chức sắp xếp được cho các cháu, để các cháu được học bán trú, vì ở đây cha mẹ rất nhiều bạn là công nhân. Nếu cứ phải đưa đón buổi trưa thế này rất vất vả", bà L. cho biết.

Đồng thời, bà L. cung cấp thêm thông tin: "Sự việc như thế này không ai mong muốn cả. Hôm đó (24.4) là ngày nhà trường tổ chức lễ giỗ tổ, phụ huynh các lớp mang nhiều đồ ăn vào trường làm lễ, lớp thì mang bánh dày, lớp mang chả lụa..., cô cắt phần chia cho các con mang về lớp. Giờ không biết là nguyên nhân vụ việc do đâu, chúng tôi cũng mong sớm làm rõ mọi việc, để tổ chức bán trú ổn định trở lại".

Phụ huynh vất vả đón con về giữa trưa nắng ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh đề nghị Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm phải minh bạch thông tin

Anh C., phụ huynh có con học lớp 1, cho biết con nhà anh bị sốt chiều tối thứ sáu (24.4), hôm sau hết, hôm đó anh cũng không nghĩ là con bị do vấn đề ăn uống. Sau đó, tới chủ nhật, khi các phụ huynh nói chuyện với nhau mới biết nhiều bé cũng bị sốt, có bé bị ói, tiêu chảy, có bé bị nhập viện.

Song, điều anh C. mong muốn là khi sự việc xảy ra, nhà trường phải có trách nhiệm thông tin kịp thời, đầy đủ tới phụ huynh, không nên che giấu.

"Đáng lẽ khi sự việc xảy ra dù chưa biết do đâu: của nhà trường hay do đồ ăn sáng hay thức ăn ở ngoài mang vô nhưng nhiều bé bị, bảo mẫu bị thì trước hết nhà trường cũng phải ra một cái thông báo để nhắc nhở phụ huynh, xem con em ai có triệu chứng sốt, nôn ói, đi ngooài, thì phải lập tức đi bệnh viện, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. Ít nhất cần một thông báo. Như thế mới trách nhiệm. Nhưng nhà trường không nói gì, giấu luôn. Phụ huynh gặp nhau, bàn tán thì mới biết thôi", anh C. kể.

"Ngày hôm qua (28.4), tôi đi đón con, nhiều phụ huynh khác cũng không biết gì, cứ nghĩ là do nghỉ lễ nên trường dạy nửa ngày, còn lại nửa ngày về nhà. Báo chí rầm rộ mấy hôm nay, đến nay nhà trường chưa có một thông báo chính thức", anh C. nói

"Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc. Đồng thời, trường học phải làm sao để lựa chọn nhà cung cấp suất ăn đảm bảo vệ sinh, công tác thanh tra, kiểm soát đồ ăn phải thường xuyên, đột xuất, kiểm tra nguồn thực phẩm đầu vào, các chứng từ vì hệ lụy từ thực phẩm rất lớn, ảnh hưởng về sức khỏe, tinh thần", anh C. bày tỏ.

Liên quan vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập đoàn điều tra, xử lý vụ việc; trực tiếp phối hợp chính quyền địa phương, ngành y tế và nhà trường triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ thông tin chính thức khi có kết quả.