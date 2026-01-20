Từ nghĩa trang lớn nhất TP.HCM đến Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa khang trang

Những dãy phòng học khang trang của Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM đang dần hiện rõ trên khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa – nghĩa trang lớn nhất TP.HCM trước đây.

Sự thay đổi này không chỉ đánh dấu bước chuyển mình về diện mạo đô thị, mà còn mở ra kỳ vọng về một môi trường học tập an toàn, xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đời sống xã hội trong khu vực.

Chứng kiến sự thay đổi rõ nét này, nhiều người dân sinh sống lâu năm tại địa phương bày tỏ sự phấn khởi. Theo ông Quảng Trọng Năm, việc thay thế khu nghĩa trang cũ bằng trường học không chỉ giúp cải thiện môi trường sống, mà còn mang lại sự an tâm, thuận tiện cho con em trong việc học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM đang dần hiện rõ trên khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa ẢNH: SẦM ÁNH

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa có quy mô hơn 8.800 mét vuông, gồm một trệt và ba lầu với 30 phòng học cùng các phòng chức năng, khu hành chính và sân chơi. Các phòng học được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, làm mát, nhằm bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.

Theo Ông Phạm Hoàng Khanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, đến thời điểm này, tổng tiến độ dự án Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đã đạt trên 80%. Riêng khối công trình chính đã hoàn thành hơn một nửa và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối. Với tiến độ hiện tại, dự án dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I năm 2026.

Song song với việc xây dựng trường học, dự án di dời nghĩa trang Bình Hòa cũng đang được triển khai theo lộ trình ẢNH: SẦM ÁNH

Song song với việc xây dựng trường học, dự án di dời nghĩa trang Bình Hòa cũng đang được triển khai theo lộ trình. Dự án có quy mô khoảng 41 hecta, liên quan đến hơn 53.000 ngôi mộ. Hai giai đoạn đầu đã hoàn tất công tác bồi thường và di dời. Hiện nay, giai đoạn ba đang được tập trung thực hiện, với hơn 21.000 ngôi mộ nằm trong diện ảnh hưởng. Đến nay, công tác bốc mộ đã đạt trên 40% khối lượng.

Những dãy phòng học khang trang của Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM ẢNH: CÔNG KHỞI

Từ một khu nghĩa trang cũ, nay đang dần hình thành trường học và không gian xanh, dự án tại phường Bình Hưng Hòa được kỳ vọng sẽ tạo nên bước chuyển rõ nét về diện mạo đô thị, mang lại môi trường sống văn minh, bền vững và giàu giá trị nhân văn cho người dân địa phương trong thời gian tới.