TP.HCM phát động cao điểm 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học

UBND TP.HCM đã tổ chức lễ phát động cao điểm 150 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027 và khánh thành Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa (P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM).
Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa được xây dựng hiện đại, tọa lạc trên đường Hương Lộ 3 (P.Bình Hưng Hòa) với diện tích hơn 8.800m². Đây là một phần trong tổng thể quy hoạch sử dụng lại quỹ đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa – nghĩa trang lớn nhất thành phố vốn hình thành từ những năm 1970. Dự án xây dựng được khởi công từ tháng 6.2025 với tổng mức đầu tư 156,49 tỉ đồng, hoàn thành sau 11 tháng thi công.
Trường được thiết kế quy mô 1 trệt, 3 lầu với tổng cộng 30 phòng học đạt chuẩn. Mỗi phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại, nổi bật là bảng tương tác thông minh 65 inch. Bên cạnh đó, trường có đầy đủ các phòng chức năng như: Tiếng Anh, tin học, âm nhạc, giáo dục thể chất, khu nhà ăn bán trú và sân trường rộng rãi, độ che phủ cây xanh cao.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh sự kiện khánh thành Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa là niềm vui lớn của ngành giáo dục, của chính quyền và nhân dân địa phương.
Công trình là minh chứng sinh động cho quyết tâm của thành phố trong việc ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục, chăm lo cho thế hệ tương lai. Đây cũng là công trình tiêu biểu nằm trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học do thành phố phát động phục vụ cho năm học 2026-2027.
Lãnh đạo thành phố đề nghị ngành GD-ĐT cần phát huy tối đa hiệu quả công trình, xây dựng môi trường giáo dục văn minh, hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm để các em phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và thể chất.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cũng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của địa phương cùng ban quản lý dự án trong việc bám sát tiến độ. Sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân P.Bình Hưng Hòa đã giúp công trình về đích đúng hẹn.
Trong năm học 2025-2026, trường đã tiếp nhận 160 học sinh lớp 1 nhưng các em phải học tạm tại cơ sở giáo dục khác trong địa bàn. Bước sang năm học 2026-2027, số học sinh này sẽ chính thức chuyển về trường để học tiếp lớp 2.
Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về trường lớp cho năm học 2026 - 2027 và năm học 2027-2028 đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027".
Đây là chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sau sắp xếp đơn vị hành chính giữa TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, quy mô hệ thống giáo dục thành phố tăng mạnh, với 3.438 cơ sở giáo dục và khoảng 2,5 triệu học sinh. Áp lực gia tăng dân số cơ học tại nhiều khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu chế xuất đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư trường lớp.
Theo kế hoạch, trong năm 2026 toàn thành phố triển khai 73 dự án trường học với tổng cộng 1.323 phòng học mới, trong đó có 1.055 phòng học tăng thêm, tổng mức đầu tư hàng nghìn tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa.
Trong số này, 53 dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5.9 với 1.002 phòng học mới, ngay trong tháng 5 dự kiến có 14 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng 233 phòng học mới; 20 dự án dự kiến hoàn thành từ sau ngày 5.9 đến hết tháng 12.2026 với 321 phòng học mới.
Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, chiến dịch được triển khai với mong muốn hành động quyết liệt, quán triệt sâu sắc tinh thần thực hiện "6 rõ": "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm giải trình"; xem đây là nguyên tắc xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chiến dịch. Mỗi công trình phải có người chịu trách nhiệm cụ thể; mỗi phần việc phải có tiến độ rõ ràng; mỗi khó khăn, vướng mắc phải được xử lý ngay, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Tinh thần của thành phố là nói đi đôi với làm, cam kết phải thực hiện, đã hứa với nhân dân thì phải hoàn thành bằng được; quyết tâm đưa toàn bộ các công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027".
UBND TP đã yêu cầu toàn hệ thống chính trị, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, tăng tốc triển khai dự án; đồng thời bảo đảm nghiêm ngặt chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.
Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, thành phố đặc biệt chú trọng rà soát quỹ đất, quỹ phòng học theo từng địa bàn; Chủ động bố trí phòng học tạm thời trong giai đoạn chuyển tiếp; Tháo gỡ nhanh các khó khăn về thủ tục pháp lý, vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng; Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng công trình.
Các công trình hoàn thành trước ngày 5.9 sẽ được xem xét gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, thành phố sẽ biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị hoàn thành vượt tiến độ; kiên quyết xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.
Tại Lễ phát động chiến dịch, đại diện các địa phương có dự án trường học trọng điểm đã thực hiện ký cam kết thi đua trước lãnh đạo Thành phố với quyết tâm hoàn thành đúng và vượt tiến độ các công trình đã đăng ký.
Thông qua chiến dịch này, TP.HCM tiếp tục khẳng định quyết tâm ưu tiên đầu tư cho giáo dục, bảo đảm điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát triển nguồn nhân lực cho thành phố trong giai đoạn mới.
