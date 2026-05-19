TP.HCM phát động cao điểm 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học

Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa được xây dựng hiện đại ẢNH: THUẬN VĂN

UBND TP.HCM đã tổ chức lễ phát động cao điểm 150 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027 và khánh thành Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa (P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM).

Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa được xây dựng hiện đại, tọa lạc trên đường Hương Lộ 3 (P.Bình Hưng Hòa) với diện tích hơn 8.800m². Đây là một phần trong tổng thể quy hoạch sử dụng lại quỹ đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa – nghĩa trang lớn nhất thành phố vốn hình thành từ những năm 1970. Dự án xây dựng được khởi công từ tháng 6.2025 với tổng mức đầu tư 156,49 tỉ đồng, hoàn thành sau 11 tháng thi công.

Trường được thiết kế quy mô 1 trệt, 3 lầu với tổng cộng 30 phòng học đạt chuẩn. Mỗi phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại, nổi bật là bảng tương tác thông minh 65 inch. Bên cạnh đó, trường có đầy đủ các phòng chức năng như: Tiếng Anh, tin học, âm nhạc, giáo dục thể chất, khu nhà ăn bán trú và sân trường rộng rãi, độ che phủ cây xanh cao.

Lãnh đạo TP.HCM hòa chung niềm vui của học sinh Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa trong ngày khánh thành ẢNH: VŨ ĐOAN

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh sự kiện khánh thành Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa là niềm vui lớn của ngành giáo dục, của chính quyền và nhân dân địa phương.

Công trình là minh chứng sinh động cho quyết tâm của thành phố trong việc ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục, chăm lo cho thế hệ tương lai. Đây cũng là công trình tiêu biểu nằm trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học do thành phố phát động phục vụ cho năm học 2026-2027.

Lãnh đạo thành phố đề nghị ngành GD-ĐT cần phát huy tối đa hiệu quả công trình, xây dựng môi trường giáo dục văn minh, hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm để các em phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và thể chất.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cũng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của địa phương cùng ban quản lý dự án trong việc bám sát tiến độ. Sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân P.Bình Hưng Hòa đã giúp công trình về đích đúng hẹn.

Trong năm học 2025-2026, trường đã tiếp nhận 160 học sinh lớp 1 nhưng các em phải học tạm tại cơ sở giáo dục khác trong địa bàn. Bước sang năm học 2026-2027, số học sinh này sẽ chính thức chuyển về trường để học tiếp lớp 2.