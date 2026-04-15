TP.HCM bổ sung khoảng 65.000 tỉ đồng chuẩn bị cho công tác xây dựng trường lớp

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi làm việc với các sở ngành về công tác xây dựng trường lớp ẢNH: A.P

Chú trọng nâng cao chất lượng, cải thiện môi trường học tập

Tại buổi làm việc do Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì với đại diện các sở, ngành, UBND 168 phường, xã, đặc khu về công tác xây dựng trường lớp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết từ nay đến hết năm 2026, thành phố dự kiến đưa vào sử dụng thêm 1.200 phòng học; năm 2027 thêm 1.500 phòng, cơ bản đáp ứng nhu cầu chỗ học vào cuối năm 2027; phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành giáo dục TP cho rằng yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng số lượng mà còn phải nâng cao chất lượng. Thực tế ở bậc mầm non, dù số lượng cơ sở lớn nhưng 62% là ngoài công lập, nhiều nơi diện tích phòng học nhỏ hẹp, thiếu sân chơi, chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục chất lượng cao.

Tham dự buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính TP.HCM đề cập đến nguyên tắc và quy trình xây dựng trường lớp. Theo đó, để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt trường lớp, lãnh đạo các phường, xã đóng vai trò chủ chốt trong việc xác định quy hoạch phù hợp và chọn vị trí xây dựng; xác định quy mô xây dựng, thời gian hoàn thành và dự kiến nguồn vốn

Trên cơ sở đề xuất của UBND xã, phường, sở GD-ĐT tổng hợp thành danh mục ưu tiên. Sở Tài chính sẽ tham mưu với UBND thành phố cân đối ngân sách để đảm bảo không thiếu chỗ học

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, hiện nay nguồn vốn dành cho giáo dục đã được chỉ đạo bổ sung khoảng 65.000 tỉ đồng để chuẩn bị cho công tác xây dựng trường lớp.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: BÍCH THANH

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy về công tác xây dựng trường học, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở GD-ĐT làm đầu mối tổng hợp nhu cầu trường lớp theo từng cấp học để điều tiết hợp lý trên toàn địa bàn, tránh đầu tư cục bộ. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, cải thiện môi trường học tập, khắc phục tình trạng trường lớp chật hẹp, thiếu sân chơi, đảm bảo cả 2 yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Không để xảy ra tình trạng xây dựng kéo dài, lãng phí nguồn lực

Kết luận tại buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của UBND TP.HCM, các sở ngành, UBND phường, xã trong triển khai xây dựng trường lớp. Ông nói thêm các địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo, đánh giá đầy đủ, không bỏ sót nội dung, sát thực trạng hệ thống trường lớp, làm rõ khu vực nào còn thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, nhất là địa bàn áp lực tăng dân số cơ học cao. Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm đầy đủ chỗ học cho học sinh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị chuyển đổi vai trò của nhà nước từ cơ quan chủ trì việc xây trường sang quản trị, thiết kế hệ sinh thái trường học. Theo đó, TP.HCM sẽ thí điểm nhiều mô hình kiểu mẫu về giáo dục và đào tạo, vừa đảm bảo độ bao phủ vừa đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không để một ai bị bỏ lại phía sau, quan tâm trẻ em yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nêu những chỉ đạo cụ thể về công tác xây dựng trường học để đảm bảo chỗ học cho con em nhân dân ẢNH: BÍCH THANH

Các địa phương cần rà soát, xác định quỹ đất phát triển giáo dục, hình thành danh mục theo hướng đồng bộ giữa các địa bàn, làm rõ hơn mức độ sẵn sàng triển khai của từng khu đất, gắn chặt với danh mục dự án, tiến độ thực hiện và khả năng bố trí nguồn lực, không dàn trải, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, phải xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng đối với từng dự án, không để xảy ra tình trạng xây dựng kéo dài, lãng phí nguồn lực. Ngoài ra, công tác xây dựng trường lớp phải đảm bảo đồng bộ giữa cơ sở vật chất và đào tạo, tuyển dụng đội ngũ nhà giáo. Riêng công tác quản trị trường học cần triển khai theo hướng chủ động, dự báo trước tình hình biến động học sinh.

Ông Lộc yêu cầu Đảng ủy các phường, xã, đặc khu cần kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa đúng mục đích, chậm triển khai; chủ động đề xuất bổ sung quỹ đất, điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo đảm đủ điều kiện triển khai các dự án xây dựng trường học.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong việc chuẩn bị danh mục dự án đầu tư, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tính khả thi của đề xuất và tiến độ thực hiện trên địa bàn.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Thành ủy về kết quả thực hiện trên địa bàn.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc bảo đảm đủ trường lớp cho học sinh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách và lâu dài. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt, hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu chỗ học trên địa bàn thành phố.