92 dự án và quỹ đất xây dựng trường lớp chưa thực hiện tại TP.HCM

Một dự án trường học vừa được đưa vào sử dụng trong năm 2024 tại quận Bình Tân, TP.HCM ẢNH: PHÒNG GD-ĐT BÌNH TÂN





Giao cho doanh nghiệp là chủ đầu tư nhưng chưa thực hiện

Ngày 9.12, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố danh mục cụ thể các dự án lĩnh vực GD-ĐT thu hút đầu tư giai đoạn năm 2024-2025 và danh mục quỹ đất giáo dục trong các khu dự án phát triển dân cư đã được TP chấp thuận giao cho doanh nghiệp là chủ đầu tư nhưng chưa thực hiện.

Theo đó, Sở GD-ĐT công bố thông tin về 23 dự án GD-ĐT thu hút đầu tư để phát triển mạng lưới trường lớp ở TP.Thủ Đức và các quận huyện. Trong đó, Sở GD-ĐT công bố cụ thể thông tin về từng dự án với chi tiết loại đất, hiện trạng đất, diện tích đất phát triển dự án cùng đơn vị liên hệ để đầu tư.

Vị trí 23 dự án như sau: 3 dự án ở TP.Thủ Đức; 10 dự án tại quận 8; 8 dự án tại quận 12, quận 7 và quận Gò Vấp, mỗi địa phương có 1 dự án. Những dự án này phát triển mạng lưới trường lớp có quy mô: 3 trường học theo tiêu chuẩn quốc tế; 1 trường liên cấp theo mô hình trường tiên tiến, hội nhập; 3 trường mầm non; 1 trường mầm non chuẩn quốc tế; 1 trường mầm non chuẩn quốc gia; 1 trường tiểu học chuẩn quốc gia; 1 trường THCS chuẩn quốc gia; 4 trường tiểu học; 3 trường THCS; 5 trường THPT.

Bên cạnh đó, sau khi thực hiện rà soát ở các địa phương, Sở GD-ĐT thông tin về 69 quỹ đất giáo dục trong các khu dự án phát triển dân cư đã được TP chấp thuận giao cho doanh nghiệp là chủ đầu tư nhưng chưa thực hiện để kêu gọi đầu tư. Ở mỗi khu dân cư, Sở GD-ĐT cung cấp thông tin về dự án, vị trí thửa đất, quy mô đầu tư trường học và diện tích…













Đề cập đến việc cung cấp thông tin về danh mục dự án và quỹ đất giáo dục, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nói rằng việc huy động các nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển TP là đảm bảo theo đúng các chủ trương, đường lối, định hướng, chính sách của nhà nước. Đồng thời việc góp phần đẩy mạnh triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư, giúp các nhà đầu tư thuận lợi trong tìm hiểu thông tin về dự án, các lĩnh vực ưu tiên của TP qua đó thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư nhằm phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội , giảm gánh nặng cho ngân sách.

Cam kết tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia vào các dự án giáo dục

Vừa qua, vào ngày 6.12, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở GD-ĐT TP.HCM cùng Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) phối hợp tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực GD-ĐT và GDNN trên địa bàn TP.HCM.

Trong khuôn khổ hội nghị này, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó tổng giám đốc HFIC, thông tin về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp bao gồm mức vay tối đa lên đến 200 tỉ đồng mỗi dự án, không yêu cầu vốn đối ứng, thời gian vay linh hoạt, và có thể vay cho nhiều dự án cùng một lúc. Đặc biệt, TP cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia vào các dự án GD-ĐT thông qua các hình thức đầu tư công và các mô hình đối tác công tư (PPP), nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giáo dục.