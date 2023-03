Chỉ tiêu xây dựng trường lớp không đạt, trách nhiệm với dân cũng không hoàn thành

Quang cảnh buổi họp về mục tiêu xây dựng phòng học tại TP.HCM BÍCH THANH

Theo ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, với mục tiêu đề ra 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học thì đến tháng 12.2022, TP.HCM đã đạt 294 phòng. Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện chỉ tiêu này không đồng đều giữa các quận, huyện và cấp học. Như vậy, mới có 12/22 địa phương đạt chỉ tiêu nêu trên.

Ngoài ra, qua rà soát, TP.HCM hiện có 117 dự án giáo dục chậm thực hiện do nhiều nguyên nhân. Một trong số đó là do địa phương chưa tập trung đầu tư cho các dự án xây dựng trường học. Công tác đầu tư tăng thêm trường lớp chưa khả thi do quỹ đất sạch phù hợp với quy hoạch giáo dục cơ bản đã triển khai thực hiện, còn nhiều dự án vướng công tác bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng dẫn đến khó và chậm triển khai theo kế hoạch đề ra.

Do đó, Sở GD-ĐT đề nghị các quận, huyện ưu tiên bố trí vốn ngân sách để đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình trường học theo kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch được duyệt phù hợp với yêu cầu phát triển và thực tế từng địa bàn quận, huyện. Trong đó, tập trung các khu vực có tốc độ tăng dân số cao hoặc địa bàn có các khu công nghiệp, khu chế xuất (quận 7, 9, 12, Bình Tân, Gò Vấp, TP.Thủ Đức, H.Bình Chánh…).

Đại diện các quận, huyện phát biểu đề xuất BÍCH THANH

Liên quan đến tiến độ thực hiện mục tiêu về phòng học nói trên, các quận, huyện cũng có báo cáo đề xuất cụ thể với UBND, Sở GD-ĐT cùng những sở ban ngành khác.

Chẳng hạn, đại diện UBND Q.4 kiến nghị UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành khác liên quan xem xét, chấp thuận chuyển đổi chức năng khu đất địa chỉ số 123 đường Nguyễn Khoái, P.1, Q.4 từ đất nhóm nhà ở xây dựng mới sang đất giáo dục và bàn giao khu đất cho UBND Q.4 để thực hiện dự án giáo dục.

Còn đại diện UBND Q.7 đưa ra đề xuất cụ thể liên quan đến dự án xây dựng Trường tiểu học Tân Quy, Trường THCS Tân Phú, đồng thời đề nghị phối hợp các ban ngành lập kế hoạch sáp nhập những cơ sở giáo dục nhỏ lẻ hạn chế về điều kiện thành trường có đủ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất.

Lãnh đạo UBND Q.12 thì thông tin quận đã lập danh mục dự án đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trình UBND, HĐND TP.HCM thông qua, gồm 37 dự án với 950 phòng học. Tuy nhiên, thành phố mới chỉ xem xét và thông qua 5 dự án trường học (theo Nghị quyết số 05 của HĐND ngày 7.4.2022). Và hiện nay các dự án này vẫn chưa cân đối, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Chính vì vậy, Q.12 kiến nghị thành phố phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý đất đối với các khu đất đầu tư xây dựng trường học; thu hồi các khu đất công do các tổng công ty, xí nghiệp, hợp tác xã… đang quản lý nhưng không hiệu quả, giao cho quận để đầu tư trường học; bàn giao mặt bằng một số khu đất công, các khu đất do các tổng công ty sử dụng không hiệu quả để triển khai thực hiện một số dự án trường học đến nay chưa được hoàn thành.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh chỉ tiêu thực hiện 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học là một trong những chỉ tiêu quan trọng và đã được thành phố đề ra từ rất lâu.

Đến nay, về tổng thể toàn thành phố đạt 294 phòng học/10.000 dân, tiệm cận chỉ tiêu đề ra. Nhưng thực tế tỷ lệ này không đồng đều giữa các bậc học, địa bàn và có những địa phương tỷ lệ còn rất thấp, theo ông Đức.

Cũng theo ông Đức, thực trạng thiếu phòng học còn cho thấy một số địa phương chưa có sự quan tâm đến việc đáp ứng chỉ tiêu trên. Vì vậy, các địa phương cần cố gắng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ tối thiểu cho người dân, đảm bảo chỗ học tươm tất cho tất cả học sinh.

"Nếu không thật sự nghiêm túc ngồi bàn kỹ vấn đề này, ngoài việc chỉ tiêu đưa ra không đạt, trách nhiệm của thành phố với người dân cũng không hoàn thành", ông Đức nhấn mạnh.