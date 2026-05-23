Giáo dục

Trường Phổ thông Năng khiếu 1 'chọi' 8, thí sinh thấy phần thi nào khó nhất?

Ngọc Long
23/05/2026 09:10 GMT+7

Sáng nay (23.5), hơn 4.700 thí sinh lớp 9 tranh 595 suất vào Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) - một trong những ngôi trường danh tiếng hàng đầu ở TP.HCM.

Thí sinh lớp 9 có mặt dự thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu từ sớm

Ở điểm thi Trường CĐ Kinh tế TP.HCM (P.Vườn Lài, TP.HCM), đông nghịt phụ huynh và học sinh đã có mặt từ khoảng 6 giờ 15 để chờ vào phòng thi. Nguyễn Đường Gia Phúc, học sinh Trường THCS Phạm Văn Chiêu (P.Thông Tây Hội), nói để chuẩn bị cho kỳ thi, em đã bắt đầu chuẩn bị từ đầu năm lớp 9, với lịch học thêm trải đủ các môn toán, ngữ văn và tiếng Anh không chuyên, song song với môn toán chuyên.

"Mỗi tuần, em học mỗi môn một buổi, mỗi buổi kéo dài tầm 2-4 tiếng", Phúc chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Gia Phúc, học cùng trường, bộc bạch em chỉ tập trung chủ yếu vào môn toán không chuyên và toán chuyên, hai môn nam sinh đăng ký học thêm bên ngoài với lịch học 4 buổi mỗi tuần và mỗi buổi 3 tiếng. Còn với tiếng Anh và ngữ văn không chuyên, em chủ yếu tự ôn ở nhà.

Việc ôn luyện này đã được Phúc duy trì đều đặn từ cuối năm lớp 8 đến nay.

Cả hai bộc bạch đều thấy "hơi áp lực" tới tỷ lệ "chọi" năm nay vào Trường Phổ thông Năng khiếu, khi trung bình 8 thí sinh dự thi thì chỉ 1 bạn thành công trúng tuyển vào trường. Tính riêng ngôi trường THCS cả hai nam sinh đang theo học, đã có khoảng 10 bạn chung nguyện vọng vào ngôi trường hàng đầu này của TP.HCM.

Chưa kể, lớp chuyên toán hai nam sinh tên Phúc muốn trúng tuyển luôn có tỷ lệ "chọi" cao hơn mức trung bình. Năm ngoái tỷ lệ chọi là 1/9,6 trong khi mức trung bình chỉ là 1/6. Còn năm nay nhà trường không công bố cụ thể số lượng thí sinh cạnh tranh vào từng lớp chuyên.

Năm nay, tỷ lệ "chọi" vào ngôi trường chuyên trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM cao kỷ lục

Cả hai cũng đều cho rằng, phần các em thấy khó nhằn nhất trong những môn thi sắp tới là số học và tổ hợp trong đề toán chuyên, bởi đề cao tư duy logic cũng như khả năng vận dụng lý thuyết phù hợp trong vô số kiến thức đã học để chuyển hóa bài toán thực tế về dạng tổng quát hơn. "Ở trên trường tụi em cũng được dạy các kiến thức này nhưng chỉ ở mức cơ bản", Nguyễn Hoàng Gia Phúc chia sẻ.

Một thí sinh khác thi vào lớp chuyên toán cũng nhận định tổ hợp là phần em thấy thử thách nhất vì "đa dạng và khó đoán". Để tăng khả năng cạnh tranh, nam sinh này đã đăng ký học thêm từ cuối năm lớp 8, với đủ các môn thi không chuyên và đi kèm đó là toán chuyên.

Theo Trường Phổ thông Năng khiếu, đề thi toán chuyên bao gồm 5 câu hỏi, trong đó có 2 câu đại số (3,5-4,5 điểm), 1 câu hình học (3-3,5), 1 câu số học (1,5-2) và 1 câu tổ hợp (1,5-2).

Trong khi đó, Cao Chí Thành, học sinh Trường THCS Tân Sơn (P.An Hội Tây), thi vào lớp chuyên tin, thì kể rằng em không đăng ký học thêm mà hoàn toàn chỉ tự học. Nam sinh đã chủ động tìm đề thi chuyên những năm qua của trường để ôn luyện, song song đó mày mò học cách lập trình từ các nền tảng mạng xã hội. Đến hiện tại, Thành nói đã phần nào tự tin mình sẽ làm tốt bài thi sắp tới.

"Phần khó thực hiện nhất chính là nghĩ ra được ý tưởng để triển khai hướng giải tối ưu nhất cho câu hỏi đề ra. Điều này áp dụng cho cả 4 câu hỏi trong bài, còn phần kỹ năng lập trình, theo em không khó bằng", Thành kể.

Nam sinh từng đạt giải ba hội thi Tin học trẻ TP.HCM chia sẻ với tinh thần tự học để đi thi, em coi lần thi này vào Trường Phổ thông Năng khiếu là dịp để "biết mình biết ta". "Em dự thi với tâm thế vươn mình ra để cảm nhận thế giới, dù có lo lắng nhưng em nghĩ đây chỉ là cảm xúc tự nhiên của con người", Thành nói, chia sẻ thêm em cũng đặt nguyện vọng chuyên tin vào chuyên Lê Hồng Phong và chuyên Trần Đại Nghĩa.

Một thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước giờ vào phòng thi

Sáng nay, thí sinh lớp 9 dự thi hai môn ngữ văn và tiếng Anh không chuyên, với tổng cộng 2 giờ 40 phút làm bài. Đến buổi chiều, các em tiếp tục dự thi môn toán không chuyên trong 120 phút, sau đó sẽ thi các môn chuyên vào ngày 24.5, gồm các môn tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, tiếng Anh. Điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm ba bài thi không chuyên cộng với điểm thi chuyên được nhân đôi.

Theo thông báo của Trường Phổ thông Năng khiếu, kết quả thi, điểm xét tuyển của thí sinh và điểm chuẩn các lớp chuyên sẽ được công bố trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thi cuối cùng. Công tác phúc khảo được thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc tiếp theo.

Học sinh chuyên Lê Hồng Phong 'tỏa sáng' băng qua nhiều lần cuối trong ngày chia tay

