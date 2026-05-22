Học sinh chuyên Lê Hồng Phong 'tỏa sáng' băng qua nhiều lần cuối trong ngày chia tay

Những "chú hề" của lớp 12 chuyên Lý 2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong ngày ra trường ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ngày ra trường đặc biệt ở chuyên Lê Hồng Phong

Đúng 9 giờ sáng, sân trường của ngôi trường gần trăm tuổi chuyên Lê Hồng Phong trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi mọi dãy hành lang ngập tràn những học sinh lớp 10, 11 và các thế hệ học sinh đã ra trường, cũng như cả giáo viên và phụ huynh. Tất cả tụ họp lại để cùng nhau tạo nên một "hàng rào" đập tay khích lệ nhóm học sinh khóa tuyển 2023-2026 chuẩn bị ra trường.

Điểm đặc biệt trong ngày hôm nay là bên cạnh bộ đồng phục thường ngày, các em học sinh cuối cấp mỗi lớp lại khoác hoặc là đeo lên mình những đạo cụ độc lạ để thể hiện chất riêng, cũng như để hóa thân vào những nhân vật khác nhau. Có lớp trở thành những cô dâu Chuột Minnie, anh hùng Mario hoặc Spiderman trong văn hóa phương Tây. Nhiều lớp lại vào vai "chú hề", "nàng tiên", "tiểu quỷ"... để ghi dấu ngày cuối cùng ở trường.

Điểm chung là tất cả đều rạng rỡ tươi cười và liên tục hò hét trong hạnh phúc vì được cùng nhau trải qua hành trình ngàn ngày ở ngôi trường chuyên được ví von là "Luôn Hạnh Phúc".

Cuộc chạy cuối cùng ở ngôi trường gần trăm tuổi ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đi trong vòng tay yêu thương của bạn bè cùng khối ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sau khi đập tay, các học sinh khối 12 cùng quây quần lại với nhau để tiếp tục tham gia hoạt động nhảy flashmob, với những bài nhảy đơn lẫn nhảy đôi đầy sôi động. Trịnh Xuân Trang, học sinh lớp 12 chuyên Anh 2 và là Trưởng ban Tổ chức chương trình, cho biết các bạn đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ cuối năm ngoái, bắt đầu ở khâu chọn bài, thiết kế vũ điệu đến triển khai rộng rãi cho cả khóa.

Sau tháng 2, các bạn lớp 12 đã bắt đầu tập theo lớp - chủ yếu vào những buổi trưa hoặc các buổi trống tiết - rồi 'ráp' đội hình chung toàn trường vào những ngày tổng duyệt cuối cùng. Đến hôm nay, đội hình và động tác của từng bạn gần như không có sai sót, tạo nên kỷ niệm đặc biệt có một không hai trong tuổi học trò.

"Khoảnh khắc tất cả các bạn nhảy chung một nhịp, hát chung một bài ca làm em xao xuyến vô cùng", Trang nói.

Hơn 500 học sinh khối 12 tham gia bài nhảy, số khác cổ vũ cho bạn bè mình trên những dãy hành lang ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Những bài nhảy đơn, nhảy đôi đầy năng lượng của học sinh trường chuyên ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bài hát tập thể, theo Trang, cũng là một dấu ấn đặc biệt trong bài nhảy flashmob. Năm nay, các bạn đã cùng hòa giọng trong bài hát Đại lộ mặt trời của ban nhạc Chillies - ca khúc gợi cho người nghe những cảm xúc hoài niệm về thanh xuân. Để rồi, khi câu hát: "Đoạn đường ngày nào mình đi qua giờ đã hóa những cơn mưa buốt giá/Rơi xuống nơi khóe mắt ai sau một đêm thật dài" vang lên, cả sân trường dường như vỡ òa vì hai chữ "chia xa" đến gần.

"Hãy gập một ngón tay nếu bạn từng cùng chiến hữu đi 'food tour' ở sau khu E", "Hãy gập một ngón tay nếu bạn từng chụp rất nhiều bài trên lớp nhưng chưa bao giờ xem lại", "Gập một ngón tay nếu bạn chưa chấp nhận sự thật rằng ngày mai bản thân sẽ không còn thuộc về Lê Hồng Phong", "Ngày mai, ai vẫn còn là học sinh Lê Hồng Phong, thì gập một ngón"...

Từng câu dẫn chương trình vang lên, sân trường lại từng chút chùn lại, nhường không gian cho những tiếng nấc sụt sùi, những cái ôm đẫm nước mắt cùng những lời tâm tình, chia sẻ khi trải qua 3 năm với nhau dưới mái trường chuyên Lê Hồng Phong.

Từ những phút giây sôi động ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đến khoảnh khắc lắng đọng trong hoạt động "Lời chưa nói" ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Những kỷ niệm cuối

Dịp này, các bạn học sinh cuối cấp cũng trao cho nhau những sợi dây ruy băng rực rỡ, mỗi màu tượng trưng cho một ý nghĩa đặc biệt như dành cho người khiến mình cười nhiều nhất, cho người mình không muốn rời xa nhất, hay cho chính bản thân vì không ngừng cố gắng... Các bạn đến từ nhóm Lê Hồng Phong Makers của Dương Nguyễn Thái Hoàn, học sinh lớp 12 Song ngữ Pháp - Việt, thậm chí còn trao nhau những sợi... dây diện thay lời cảm ơn.

"Để một bo mạch hoạt động, các yếu tố phải được liên kết với nhau thông qua sợi dây điện và đó cũng chính là ý nghĩa tụi em muốn gửi gắm", Hoàn chia sẻ.

Nam sinh cho biết thêm, lớp của em cũng là lớp Song ngữ Pháp - Việt cuối cùng của chuyên Lê Hồng Phong - vốn là một lớp không chuyên. Bởi trước đó, vào cuối năm 2023, Bộ GD-ĐT đã ban hành quy chế yêu cầu các trường chuyên trên cả nước không tổ chức tuyển thêm lớp không chuyên. Như vậy khóa tuyển 2023-2026 của ngôi trường chuyên Lê Hồng Phong cũng là khóa cuối cùng còn các lớp không chuyên.

"Em cũng khá bồi hồi và xúc động khi biết tin mình là lớp song ngữ cuối cùng của trường", Hoàn nói. Trong khi đó, Trần Minh Phương Nhi, học sinh lớp 12A1 - một lớp không chuyên khác - cũng bày tỏ nhiều tiếc nuối khi các thế hệ sau đã không còn có cơ hội đồng hành với chuyên Lê Hồng Phong trong các lớp không chuyên.

Theo Nhi, học lớp không chuyên cho các em thêm nhiều cơ hội để khám phá bản thân mình toàn diện, không bị giới hạn ở một môn chuyên nhất định cũng như có thêm thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa. Minh chứng cụ thể, bản thân Nhi đã đạt giải ba học sinh giỏi sử cấp thành phố và sắp tới sẽ tiếp tục thử thách mình ở một lĩnh vực khác để hiện thực hóa giấc mơ học ngành sư phạm tiếng Anh.

"Đây là một cơ hội vô cùng đặc biệt với tụi em", Nhi kể.

Tập thể lớp 12A3, một trong những lớp không chuyên cuối cùng của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Song song đó, đây còn là năm cuối trường này còn lớp chuyên Trung-Nhật, chuyên Sử-Địa trước khi tách thành 4 lớp chuyên riêng, gồm chuyên Trung, Nhật, Sử, Địa như hiện nay.

"Các môn học dù khác biệt song cũng có nhiều điểm chung và đây chính là yếu tố giúp lớp thêm gắn kết. Khối chuyên tụi em cũng có truyền thống anh chị khóa trên mỗi năm đều sẽ về động viên, truyền cảm hứng cho khóa dưới với khẩu hiệu 'Sử-Địa một nhà'. Tụi em hy vọng có thể tiếp tục thực hiện truyền thống này vào những năm tới", Nguyễn Ngọc Phương Lam, học sinh lớp 12 chuyên Sử-Địa, chia sẻ.

Còn Phan Mai Phương, học sinh lớp 12 chuyên Trung-Nhật, cho biết sự chia tách tuy mang tới nhiều hụt hẫng song cũng tạo ra nhiều sắc màu mới cho ngôi trường gần trăm tuổi. Một tiếc nuối lớn nhất là khóa dưới sẽ không còn cảnh chào nhau bằng các câu tiếng Nhật, tiếng Trung hay cùng nhau chia sẻ các kiến thức ngôn ngữ mới học, cho dù tiết chuyên được dạy riêng, theo Phương.

"Cứ có cơ hội đồng hành, ví dụ như văn nghệ hoặc hoạt động của trường, là tụi em lại tham gia chung với nhau và càng thêm gắn bó", nữ sinh chia sẻ.

Vừa trao ruy băng cho nhau thay lời muốn nói, vừa ngăn cho nước mắt chực trào ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Là Trưởng ban Văn nghệ của chương trình, Phương cho biết thêm hoạt động flashmob năm nay có sự xuất hiện của một đạo cụ nhảy đặc biệt có tên "Sao Băng". Đạo cụ mang hai màu chủ đạo là vàng với xanh dương, tượng trưng cho ngôi sao và bầu trời, và do chính tay các bạn học sinh sản xuất chỉ trong 3 ngày gần đây.

"Chương trình tạo hình đạo cụ theo dáng hình sao băng xuất phát từ tín ngưỡng ước nguyện khi nhìn thấy sao băng thì giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Vì thế, tụi em mong khi cầm trên tay 'Sao Băng', các bạn lớp 12 năm nay vừa tỏa sáng theo cách riêng, vừa thành công chinh phục những gì các bạn hằng mong ước trên chặng đường sắp tới", Phương nhắn gửi.

Dưới đây là một số hình ảnh khác về chương trình truyền thống khối 12 của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong:

Đạo cụ "Sao Băng" đầy ý nghĩa do các bạn học sinh tự sản xuất ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Mỗi sợi dây ruy băng mang một ý nghĩa đặc biệt ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Một nữ sinh vào vai "tiểu quỷ" tham gia hoạt động flashmob ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Những "chiến binh Làng Lá" đi dưới vòm tay của các bạn lớp 12 khác ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Học sinh đeo đôi cánh bướm rực rỡ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG