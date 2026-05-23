Học sinh chuyên Lê Hồng Phong 'cháy' hết mình, khóc hết nấc ngày ra trường

Màn nhảy flashmob là điểm nhấn chiếm trọn "spotlight" của Lễ trưởng thành với chủ đề "Tỏa" ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Không cần vũ công chuyên nghiệp, chính các bạn học sinh đã tự lên ý tưởng và tập luyện ròng rã suốt từ giữa học kỳ 2.

Hoạt động flashmob năm nay có sự xuất hiện của một đạo cụ nhảy đặc biệt có tên "Sao Băng". Đạo cụ mang hai màu chủ đạo là vàng với xanh dương, tượng trưng cho ngôi sao và bầu trời, và do chính tay các bạn học sinh sản xuất chỉ trong 3 ngày gần đây.

Ngôi 'Sao Băng' mang thông điệp về những học sinh Lê Hồng Phong sẽ vừa tỏa sáng theo cách riêng, vừa thành công chinh phục những gì các bạn hằng mong ước trên chặng đường sắp tới.