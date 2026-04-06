Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong xác lập kỷ lục quốc gia với kỳ thi Olympic 30/4
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong xác lập kỷ lục quốc gia với kỳ thi Olympic 30/4

TT Phát triển Nội dung số
06/04/2026 14:19 GMT+7

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) chính thức được xác lập kỷ lục là đơn vị tổ chức kỳ thi Olympic Truyền thống 30/4 thường niên liên tục và lâu năm nhất Việt Nam. Dấu mốc 30 năm không chỉ khẳng định uy tín của một sân chơi học thuật quy mô, mà còn ghi nhận hành trình bền bỉ trong việc bồi dưỡng và phát triển học sinh tài năng trên cả nước.

Kỳ thi Olympic Truyền thống 30/4 do Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) khởi xướng và duy trì suốt ba thập kỷ qua, là một trong những sân chơi học thuật uy tín bậc nhất dành cho học sinh THPT trên toàn quốc. Được tổ chức thường niên với quy mô ngày càng mở rộng, kỳ thi quy tụ hàng nghìn học sinh xuất sắc từ các trường chuyên, lớp chọn trên cả nước, tranh tài ở nhiều môn học trọng điểm. Không chỉ là nơi kiểm chứng năng lực và bản lĩnh học thuật, Olympic 30/4 còn trở thành bệ phóng giúp phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của Việt Nam.

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong xác lập kỷ lục quốc gia với kỳ thi Olympic 30/4

NGUỒN: TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG (TP.HCM)

 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

