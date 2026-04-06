Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khi di sản cố đô Huế sống lại trong thế giới đương đại: Tranh làng Sình hút du khách quốc tế
Video Giáo dục

Khi di sản cố đô Huế sống lại trong thế giới đương đại: Tranh làng Sình hút du khách quốc tế

Bùi Oanh
06/04/2026 11:53 GMT+7

Vẫn là những bản khắc gỗ mộc mạc và bảng màu tự nhiên từ ngũ sắc vùng cố đô, nhưng tranh làng Sình giờ đây không còn "đứng yên" trên giấy điệp. Tại triển lãm "Mộc Sắc Làng Sình" diễn ra ngày 4-5.4.2026 tại Đà Nẵng đã thu hút nhiều người trẻ và du khách nước ngoài tham gia.

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, không gian nghệ thuật truyền thống không còn mang cảm giác "tĩnh". Thay vào đó là sự kết hợp độc đáo giữa giá trị gốc và công nghệ hiện đại. Người xem có thể chạm vào hiện thực tăng cường AR, xem video quy trình làm tranh hay trực tiếp tham gia workshop cùng nghệ nhân. Không chỉ thu hút giới trẻ trong nước, triển lãm còn là điểm đến hấp dẫn của nhiều khách du lịch quốc tế. Họ bị cuốn hút bởi những bảng màu tự nhiên, những đường nét mộc bản mang đậm tâm hồn Việt.

Khi di sản cố đô Huế sống lại trong thế giới đương đại: Tranh làng Sình hút du khách quốc tế - Ảnh 1.

ẢNH: BTC

Khám phá thêm chủ đề

Tranh làng Sình mộc sắc làng sình tranh dân gian Cố Đô Huế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận