Future Fest 2026: Khi học sinh bước ra khỏi 'mê cung' chọn ngành
Video Giáo dục

Future Fest 2026: Khi học sinh bước ra khỏi 'mê cung' chọn ngành

Trang Châu - Chiêu Ngô
31/03/2026 16:14 GMT+7

Hơn 5.000 học sinh lớp 12 đã tham gia Future Fest 2026 tại TP.HCM sự kiện quy mô lớn giúp người trẻ hiểu bản thân, tiếp cận ngành nghề và đưa ra lựa chọn ngành học cho tương lai một cách chủ động, thay vì quyết định theo cảm tính.

Mỗi năm, hàng triệu học sinh đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề, nhưng không ít trong số đó vẫn loay hoay giữa vô vàn thông tin và xu hướng. Khi thế giới việc làm liên tục thay đổi, việc chọn nghề không còn là một quyết định đơn lẻ, mà trở thành một hành trình dài của hiểu mình, hiểu nghề và thích nghi.

Học sinh được trải nghiệm thực tế ngành học để biết bản thân có thực sự phù hợp với ngành học

Trong bối cảnh đó, Future Fest 2026 được tổ chức như một không gian trải nghiệm thực tế, nơi học sinh không chỉ “nghe tư vấn” mà còn trực tiếp quan sát, thử và cảm nhận ngành nghề. Từ các lớp học mô phỏng, tọa đàm với doanh nghiệp đến hoạt động tương tác, người trẻ có cơ hội hình dung rõ hơn con đường phía trước. Hơn 5.000 học sinh lớp 12 đã tham gia, sự kiện quy mô lớn giúp người trẻ hiểu bản thân, tiếp cận ngành nghề và đưa ra lựa chọn tương lai một cách chủ động, thay vì quyết định theo cảm tính. Sự kiện còn cho thấy nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục và thị trường lao động một khoảng cách vốn tồn tại nhiều năm qua.

Các hoạt động trải nghiệm thú vị nhằm tăng thêm phần hứng thú cho hơn 5000 học sinh tham gia chương trình

Không chỉ mang đến góc nhìn từ người học, Future Fest 2026 còn được thiết kế với nhiều điểm mới nhằm giúp học sinh “chạm” gần hơn với thực tế nghề nghiệp.

