Phụ huynh chọn Văn Lang, tân sinh viên chọn tương lai

Từ ngày 23.8, Trường ĐH Văn Lang chính thức chào đón tân sinh viên khóa 31 nhập học. Tại các cơ sở, không khí rộn ràng không chỉ ở bàn tiếp nhận hồ sơ, mà còn ở những khoảnh khắc được xem như “đặc sản” mùa nhập học – chụp ảnh thẻ sinh viên. Từ hôm nay, những tấm thẻ ấy trở thành minh chứng cho sự gắn kết giữa mỗi “út cưng” của Khóa 31 với mái trường Văn Lang.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Văn Lang

Trong bối cảnh phụ huynh và học sinh có rất nhiều lựa chọn về đại học, Văn Lang được tin tưởng nhờ sự đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo bài bản và gắn liền thực tiễn. Với thế hệ trẻ, chọn Văn Lang không chỉ là chọn một ngôi trường, mà còn là chọn một môi trường học tập năng động và phát triển sáng tạo.

Năm nay, hàng ngàn tân sinh viên chính thức gia nhập đại gia đình Văn Lang ở 59 ngành đào tạo hệ chính quy. Các bạn trúng tuyển thông qua 5 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM, xét tuyển kết hợp năng khiếu và kỳ thi V-SAT. Để tạo thuận lợi tối đa, nhà trường tiếp nhận hồ sơ cả Chủ nhật, từ ngày 23 đến 31.8.2025

Phụ huynh cùng thí sinh đến làm thủ tục nhập học

Ngày nhập học Khóa 31 không chỉ là thủ tục hành chính, mà còn là cột mốc mở ra hành trình tri thức mới. Với niềm tin của phụ huynh, khát vọng từ sinh viên và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà trường, Trưởng ĐH Văn Lang tiếp tục khẳng định là lựa chọn tin cậy, đồng hành cùng tương lai.