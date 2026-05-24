Nhiều thí sinh sốc với độ khó môn toán đề thi đánh giá năng lực đợt 2

Thí sinh ra về sau giờ thi đánh giá năng lực đợt 2 tổ chức tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhiều sĩ tử khi vừa rời khỏi phòng thi đã lập tức "than trời" về độ khó đề thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2. Khảo sát nhanh với Thanh Niên, 9/9 thí sinh đến từ các trường khác nhau trên địa bàn TP.HCM cũng chung quan điểm độ khó đề V-ACT đợt 2 cao hơn đợt 1, song mỗi bạn lại có nhận định riêng về độ khó của từng môn. Trong đó, đa số nhất trí rằng môn toán là khó nhất.

"Thật lòng mà nói, em nghĩ điểm của mình sẽ chỉ hơn 500 một xíu", Lã Vân Bình, học sinh lớp 12 Trường THPT Gò Vấp (P.Hạnh Thông, TP.HCM), kể trong tiếc nuối vì chưa thể cải thiện được điểm thi.

Cụ thể, nữ sinh cho rằng đề toán đợt 2 "không cho bấm máy tính nhiều", buộc các bạn phải tự tính tay để tìm ra đáp án, đơn cử như câu về tham số hay về lim (giới hạn). Còn với phần tiếng Việt, nữ sinh nói gặp khó ở các câu hỏi liên quan tới ngữ pháp, tìm lỗi sai của câu..., cũng như ngữ liệu "hơi dài, đọc lướt sẽ không thể nắm rõ nội dung".

Đặng Nguyên và Công Trường, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Công Trứ (P.Thông Tây Hội, TP.HCM), đều cho rằng đề đợt 2 khó hơn đợt 1. Song, có bạn thấy tiếng Anh khó hơn, có bạn lại cảm nhận toán khó hơn so với đợt 1 cả hai từng dự thi. Tuy nhiên, cả hai đều đồng tình tư duy khoa học lần này thử thách hơn, đặc biệt với những môn không học nhưng vẫn thi như giáo dục kinh tế và pháp luật.

Đề đợt 2 "khó hơn nhiều luôn" so với đợt 1 là chia sẻ từ Phạm Thị Thu Thủy, học sinh lớp 12 Trường THPT Đức Linh (X.Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng). "Tổng thể cả phần toán đều thử thách hơn, nhất là ở các câu về hình học và biểu đồ hình tròn. Đợt 1 em làm gần hết, nhưng tới lần này em còn chưa giải được một nửa", Thủy bộc bạch. "Những phần thi khác thì em thấy có độ khó ngang ngửa đợt 1", Thủy nói thêm.

Kết quả này khiến Thủy ít nhiều hụt hẫng, bởi sau khi hoàn thành đợt 1 em vẫn tiếp tục đi học thêm và tự ôn luyện với hy vọng có thể nâng điểm cao hơn.

Với Cao Vũ Khánh Linh và Lê Nguyễn Tường Vy, hai học sinh cuối cấp hiện theo học một trường THPT ở P.Thông Tây Hội, TP.HCM, cả phần thi toán thường và tiếng Việt đều khiến hai em "vò đầu bứt tai". Hai nữ sinh đặc biệt thấy khó ở câu tiếng Việt hỏi về luật bằng trắc trong đoạn thơ cho sẵn. Còn các phần tư duy logic, phân tích số liệu cùng tư duy khoa học, hai nữ sinh đều thực hiện tốt.

"Em phải 'lụi' tới mười mấy câu toán", Vy nói thêm.

Sau khi nghe học sinh chia sẻ trải nghiệm thi đợt 2, thầy Đặng Duy Hùng, quản lý hệ thống luyện thi Helius Education tại TP.HCM, cũng cho biết nhiều bạn "than toán khó, chỉ ai bấm máy được mới kêu bình thường". Đây cũng là phần được các bạn thảo luận nhiều nhất ngay khi thi xong.

"Dưới góc nhìn một giáo viên dạy toán, tôi tin rằng nếu các bạn chỉ chăm chăm xử lý theo hướng tự luận thì sẽ thấy đề khó hơn đợt 1. Tuy nhiên, nếu các bạn xử lý kết hợp với máy tính Casio, vốn là một kỹ năng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, thì một số câu vẫn ra đáp án khá nhanh. Vì thế, tình hình chung là các bạn thí sinh sẽ cảm nhận rằng phần toán thường ở đề đợt 2 khó hơn đợt 1", thầy Hùng nói.

Với những phần thi khác trong đề V-ACT đợt 2, thầy Hùng đánh giá độ khó giữ ổn định so với đợt 1. Riêng phần tiếng Việt có một số câu "hiếm gặp" như gieo vần cho thơ, còn phần phân tích số liệu có câu hỏi "đánh đố" vì thí sinh phải tự hiểu về dữ liệu tổng... Đây đều sẽ là những yếu tố cản trở thí sinh vươn tới mức điểm tối đa, theo nam giáo viên.

"Tôi cho rằng phổ điểm đợt 2 sẽ ngang ngửa với đợt 1, không quá chênh lệch như các năm trước đó. Đây là một thành công", nam giáo viên nhìn nhận.

Thí sinh trước giờ làm bài thi đánh giá năng lực đợt 2 tại Trường ĐH Công nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngược lại, Thượng Phúc Khang, học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ, và Nguyễn Ngọc Kim Long, học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực (P.An Hội Đông, TP.HCM), đều nhận định môn toán lần này "có ít câu gài hơn", trong đó có nhiều câu "tặng điểm". Đây cũng là lý do cả hai cho rằng đề toán "dễ thở" so với đợt 1, chỉ gặp trắc trở ở một câu hỏi là xác định quãng của m.

"Với tư duy logic và phân tích số liệu, chỉ cần đọc kỹ xíu là có thể giải được đáp án. Tụi em dự kiến sẽ đạt số điểm tốt hơn, khoảng hơn 800", Khang và Long chia sẻ.

Trước đó vào giờ trưa, ĐH Quốc gia TP.HCM đã cung cấp thông tin nhanh về kỳ thi đợt 2, trong đó lưu ý kết quả thi dự kiến công bố vào ngày 6.6 tới. Thí sinh tra cứu điểm thi và tải giấy chứng nhận kết quả thi tại tài khoản đăng ký dự thi trên trang thông tin điện tử của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Năm nay, kết quả kỳ thi V-ACT được 118 trường ĐH-CĐ trên cả nước sử dụng trong tuyển sinh. Điều này tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng cũng như vai trò ngày càng quan trọng của phương thức đánh giá năng lực trong tuyển sinh ĐH.

Trước đó vào 5.4, kỳ thi V-ACT đợt 1 đã thu hút 133.489 thí sinh dự thi. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.