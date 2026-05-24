Giáo dục

ĐH Quốc gia TP.HCM thông tin việc công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2

Hà Ánh
24/05/2026 12:22 GMT+7

Ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài, ĐH Quốc gia TP.HCM thông tin nhanh về kỳ thi, trong đó có việc công bố điểm kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sắp tới.

Thí sinh dự thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM sáng nay

ảnh: nhật thịnh

Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 98%

Trưa 24.5, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 170.127 thí sinh, đạt tỷ lệ 98,27% so với số đăng ký. Đây là số lượng thí sinh tham dự cao nhất từ trước đến nay của kỳ thi.

Kỳ thi đợt 2 được tổ chức với sự phối hợp của 64 cơ sở giáo dục ĐH-CĐ tại 15 địa phương gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Đáng chú ý, tiến sĩ Chính cho biết kết quả thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6.6 tới. Thí sinh tra cứu điểm thi và tải giấy chứng nhận kết quả thi tại tài khoản đăng ký dự thi trên trang thông tin điện tử của kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Năm nay, kết quả kỳ thi được 118 trường ĐH-CĐ trên cả nước sử dụng trong tuyển sinh. Điều này tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng và vai trò ngày càng quan trọng của phương thức đánh giá năng lực trong tuyển sinh ĐH.

Tỷ lệ thí sinh dự thi đợt 2 đạt trên 98%

ảnh: nhật thịnh

Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế 

Thông tin từ phía ĐH Quốc gia TP.HCM, công tác tổ chức kỳ thi được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và chặt chẽ ở tất cả các khâu. Từ công tác xây dựng đề thi, in sao, bảo mật, vận chuyển đề thi đến tổ chức coi thi đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Tại các điểm thi, đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát, thư ký, cán bộ kỹ thuật và lực lượng hỗ trợ đã được tập huấn đầy đủ, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đúng quy chế. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã huy động đội ngũ sinh viên tình nguyện, cộng tác viên tham gia hỗ trợ thí sinh trong việc hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ thông tin, giữ gìn trật tự và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương và các lực lượng chức năng tại các địa phương đã tích cực phối hợp điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khu vực điểm thi, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh đến điểm thi đúng giờ, an toàn và ổn định tâm lý trước khi làm bài. Nhờ sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị tổ chức, lực lượng chức năng và đội ngũ hỗ trợ tại các điểm thi, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh tham dự.

Trước đó, ngày 5.4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 ĐH Quốc gia TP.HCM thu hút 133.489 thí sinh dự thi. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

Đề thi đánh giá năng lực ra sao khi 63% thí sinh thi lại cải thiện điểm?

