Đề thi đánh giá năng lực ra sao khi 63% thí sinh thi lại cải thiện điểm?

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 sáng nay ảnh: Nhật Thịnh

Số lượng thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 lần đầu cao kỷ lục

Sáng nay (24.5), ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm nay. Tham dự kỳ thi có hơn 173.000 thí sinh, trong đó riêng TP.HCM có tới trên 88.000 thí sinh dự thi. Tiếp theo đó, Đồng Nai và Đồng Tháp mỗi nơi có trên 11.000 thí sinh, Gia Lai và Đắk Lắk cũng trên 9.000 lượt dự thi mỗi nơi…

Theo đó, đợt thi diễn ra tại 15 địa điểm thi tính theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau. Kỳ thi đợt này có sự tham gia phối hợp tổ chức của 38 đơn vị, trong đó riêng TP.HCM có 23 trường ĐH-CĐ.

Số lượng thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 năm nay lần đầu cao kỷ lục ảnh: nhật thịnh

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết so với đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 thì đợt 2 năm nay có số lượng thí sinh tăng gần 1,8 lần (173.000 năm nay so với 97.000 năm ngoái). Nhưng nếu so với đợt 1 năm nay thì đợt 2 chỉ tăng thêm 40.000 thí sinh.

Do đó, theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, số tỉnh thành tổ chức thi đợt 2 so với đợt 1 năm nay là không đổi. Tuy nhiên, đợt 2 tăng thêm số cụm thi ở một số tỉnh thành.

"Nói chung, kỳ thi tăng về quy mô nhưng quy trình được giữ nguyên. Công tác tổ chức luôn được cải tiến theo từng đợt thi. Đặc biệt là công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia kỳ thi được thực hiện chặt chẽ hơn", tiến sĩ Chính nói thêm.

Thí sinh làm một bài thi trong thời gian 150 phút gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn ảnh: nhật thịnh

63% thí sinh thi lại, đề thi có khó hơn?

Đáng chú ý, trong số trên 173.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 năm nay, có trên 63% thí sinh từng dự thi đợt 1 trước đó, đăng ký dự thi đợt 2 để cải thiện điểm số. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, mọi công tác đều được chuẩn bị theo đúng quy trình và kế hoạch đã xác định. "Đề thi luôn được giữ ổn định về cấu trúc, độ khó", Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) nói thêm.

Tham dự kỳ thi này, thí sinh làm một bài thi trong thời gian 150 phút gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, được tổ chức theo hình thức thi trên giấy. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn (A, B, C, D). Thí sinh lựa chọn một đáp án đúng cho mỗi câu hỏi và điền câu trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm do ĐH Quốc gia TP.HCM quy định.

Nội dung thi được xây dựng dựa trên cơ sở kiến thức THPT nhằm đánh giá năng lực cơ bản cần thiết cho việc học ĐH của thí sinh, bao gồm: sử dụng ngôn ngữ, toán học, tư duy khoa học.

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: sử dụng ngôn ngữ gồm 60 câu hỏi (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh); toán học gồm 30 câu hỏi; tư duy khoa học gồm 30 câu hỏi. Cách phân bổ này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi như tư duy logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học. Độ khó của các câu hỏi trong đề thi được phân thành 3 mức độ và được phân bố theo tỷ lệ: mức độ 1 chiếm 30%, mức độ 2 chiếm 40%, mức độ 3 chiếm 30%.

Đợt thi có sự phối hợp tổ chức của 38 trường ĐH-CĐ ảnh: nhật thịnh

Thí sinh tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ảnh: nhật thịnh

Thí sinh khá tự tin, thoải mái trước khi bước vào phòng thi sáng nay ảnh: nhật thịnh

Trước đó, ngày 5.4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 ĐH Quốc gia TP.HCM thu hút 133.489 thí sinh dự thi. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.