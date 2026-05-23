Thi đánh giá năng lực: Lưu ý cách làm bài thi có số lượng câu hỏi lớn

Thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay ảnh: ngọc dương

Đó là lời khuyên của tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) với thí sinh chuẩn bị bước vào đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực cuối tuần này.

38 trường ĐH-CĐ phối hợp tổ chức

Sáng mai (24.5), ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm nay với hơn 173.000 thí sinh dự thi. Trong đó, trên 63% thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2 để cải thiện điểm số. So với đợt 2 năm 2025 với 97.387 thí sinh, số lượng đăng ký năm 2026 tăng trên 77% - cao chưa từng có.

Theo đó, đợt thi diễn ra tại 15 địa điểm thi tính theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Trong đó, riêng TP.HCM có tới trên 88.000 thí sinh dự thi. Tiếp theo đó, Đồng Nai và Đồng Tháp mỗi nơi có trên 11.000 thí sinh, Gia Lai và Đắk Lắk cũng trên 9.000 lượt dự thi mỗi nơi…

Kỳ thi đợt này có sự tham gia phối hợp tổ chức của 38 đơn vị, trong đó riêng TP.HCM có 23 trường ĐH-CĐ.

Phân bố địa điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 nguồn: ĐHQG-HCM

Thí sinh cần lưu ý gì?

Lưu ý với thí sinh trước khi bước vào kỳ thi đợt 2, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, cho biết: "Bài thi đánh giá năng lực không đánh giá khả năng học thuộc và nhớ kiến thức của thí sinh mà chú trọng đến đánh giá năng lực cơ bản để học ĐH của thí sinh như: khả năng đọc hiểu, tư duy logic, năng lực phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề".

Vì vậy, theo tiến sĩ Chính, những thí sinh có cách tiếp cận học tập khoa học trong quá trình học tập phổ thông sẽ có nhiều lợi thế. "Tuy nhiên để có thể đạt điểm tốt trong kỳ thi, thí sinh cần có sự chuẩn bị tốt về cả sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và có chiến thuật làm bài phù hợp để có thể thể hiện đầy đủ nhất năng lực của bản thân trong 150 phút làm bài. Thí sinh cần quản lý thời gian chặt chẽ vì bài thi có số lượng câu hỏi lớn", tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính nhấn mạnh.

Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng lưu ý thí sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin trên giấy báo dự thi như: họ tên, số báo danh, địa điểm thi, phòng thi và giờ tập trung. Đồng thời, chủ động tìm hiểu địa điểm thi và đến điểm thi sớm để tránh bị động hoặc các sự cố phát sinh như: ùn tắc giao thông, nhầm địa điểm thi hay thiếu giấy tờ cần thiết.

Khi đến làm thủ tục dự thi và tham gia thi, thí sinh bắt buộc mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ còn hiệu lực như thẻ căn cước hoặc CCCD đối với thí sinh có quốc tịch Việt Nam, hoặc hộ chiếu đối với thí sinh là người nước ngoài; cùng phiếu báo dự thi và các dụng cụ được phép mang vào phòng thi theo quy định.

Trong ngày thi, thí sinh cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cán bộ coi thi và quy chế thi. Các vật dụng không được phép mang vào phòng thi như điện thoại, thiết bị thu phát tín hiệu, tai nghe, đồng hồ thông minh, tài liệu… phải được để đúng nơi quy định. Những trường hợp vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, đại diện ĐH Quốc gia TP.HCM cũng khuyến nghị thí sinh chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như bút viết, máy tính cầm tay đúng quy định. Đồng thời đọc kỹ hướng dẫn tô phiếu trả lời trắc nghiệm, ghi chính xác thông tin cá nhân để tránh những sai sót đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả bài thi.

Trước đó, ngày 5.4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 ĐH Quốc gia TP.HCM thu hút 133.489 thí sinh dự thi. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.