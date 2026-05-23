Nhiều thí sinh trên 1.000 điểm thi đánh giá năng lực vẫn quyết thi lại đợt 2

Thí sinh Nha Trang sau giờ thi đánh giá năng lực đợt 1 tổ chức hồi đầu tháng 4 ẢNH: NGỌC LONG

Trịnh Xuân Trang, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), cho biết em đã đạt hơn 900 điểm đợt 1 thi V-ACT. Tuy nhiên, vì trường ĐH em đặt nguyện vọng thường có điểm chuẩn cao hơn nên nữ sinh vẫn đăng ký thi lại đợt 2, diễn ra vào sáng mai 24.5, nhưng không đặt nhiều kỳ vọng vì tập trung hơn vào xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trang không là trường hợp cá biệt, bởi em chia sẻ rằng nhiều bạn bè chung lớp dù nắm hơn 900, thậm chí có bạn đạt hơn 1.000/1.200 điểm thi V-ACT nhưng vẫn quyết tâm thi lại đợt 2 để giành điểm số "tốt nhất có thể". Điều này xuất phát một phần từ áp lực đồng trang lứa, cũng như "muốn cho bản thân nhiều cơ hội để đạt được thành tích cao hơn", theo nữ sinh.

"Em có chung suy nghĩ với bạn bè rằng con điểm này cũng ổn rồi, nhưng lỡ mình đạt được điểm tốt hơn thì sao. Tại sao mình không thử?", Trang chia sẻ với Thanh Niên tại lễ tổng kết của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức hôm 22.5.

Từng đạt tổng điểm 1.006, Huỳnh An Khang, học sinh lớp 12 tại Trường THPT Phú Nhuận, cũng chia sẻ rằng sẽ tiếp tục dự thi đợt 2 để cải thiện điểm số, nhất là ở phần tiếng Việt nơi nam sinh còn có thể đạt kết quả tốt hơn. Tương tự, Phan Đức Huy, học sinh lớp 12 ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chung ý định thi lại đợt 2 dù đã đạt tổng điểm 1.005 để cạnh tranh vào ngành mơ ước.

Thầy Đặng Duy Hùng, quản lý hệ thống luyện thi Helius Education tại TP.HCM, nhìn nhận đây là xu hướng chung. Hầu hết học viên ở trung tâm của nam giáo viên, dù đạt từ hơn 800 tới hơn 900, thậm chí hơn 1.000 vẫn thi lại đợt 2 với mục tiêu vượt qua chính mình, và một phần cũng vì tâm lý sợ điểm của các bạn thi lại tăng thêm.

Nỗi sợ này là có cơ sở, do năm 2025 lần đầu tiên ghi nhận điểm trung bình giữa hai đợt thi chênh nhau tới 100,4 điểm, với phần cao hơn thuộc về nhóm thí sinh thi đợt 2 (718,7 điểm). Trong khi đó, những năm trước mức điểm chênh lệch thường dao động từ 15,2 - 25,8 điểm, riêng năm 2024 tăng vọt lên 82,4.

"Thí sinh có cảm giác mất an toàn", thầy Hùng nhận định.

Đối với các thí sinh dự thi đợt 2 sáng mai, thầy Hùng khuyên các bạn nên ngủ đủ giấc, nhớ ăn sáng để có năng lượng tốt nhất cho buổi thi. Còn trong lúc thi thí sinh cần giữ "đầu lạnh" và sự kiên trì, bám theo chiến thuật làm bài phù hợp với bản thân mình, và tận dụng tối đa thời gian đề cho. "Hãy cố 120% sức lực vì tương lai của chính mình", thầy dặn dò.

Riêng với tiếng Việt, môn thi mà nhiều thí sinh sở hữu số điểm thấp nhất trong 4 phần, thầy Hùng cho biết kỹ năng đề đòi hỏi nhất vẫn là đọc hiểu, phân tích văn bản. Thế nên khi vào phòng thi, nam giáo viên khuyên thí sinh đọc câu hỏi trước sau đó mới lướt lên ngữ liệu để xác định từ khóa phù hợp. Đặc biệt nếu phân vân giữa hai đáp án nhất là phần chọn từ, hãy thay thế từ vào ngữ cảnh của câu để kiểm tra lỗi logic hoặc lỗi quan hệ từ.

"Các bạn phải tránh sa lầy vào những câu tốn thời gian, cảm thấy biết nhưng lại không biết rõ", thầy Hùng nói.

Thầy Nguyễn Võ Minh Tâm, đồng sáng lập TTE-The Learning Center tại TP.HCM, khuyên thí sinh áp dụng nguyên tắc "vết dầu loang", tức phải ưu tiên giải quyết nhanh và chính xác phần thi thế mạnh, trước khi sang những phần khác.

"Thí sinh cần nắm rõ cơ chế tính điểm đặc thù của bài thi V-ACT, là các câu hỏi không có mức điểm cố định như nhau mà được tính trọng số dựa trên độ khó. Chiến thuật thông minh nhất là không sa lầy quá lâu vào một vài câu hỏi hóc búa với tâm lý câu khó được nhiều điểm, mà hãy ưu tiên làm câu dễ, trung bình trước để tích lũy tối đa điểm số nền tảng", nam giáo viên chia sẻ.

"Kiểm soát thời gian cũng là yếu tố sống còn, với chỉ 150 phút cho tận 120 câu", thầy Tâm nói thêm.

Trước đó vào 5.4, kỳ thi V-ACT đợt 1 đã thu hút 133.489 thí sinh dự thi. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.