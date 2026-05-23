Thi Phổ thông Năng khiếu: Tiếng Anh 'dễ', văn hỏi về Nam bộ và sự lựa chọn

Phụ huynh "đội nắng" chờ đón con dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu trưa nay, 23.5 ẢNH: NGỌC LONG

"Câu hỏi trong phần ngữ văn không chuyên đều gần gũi với những người trẻ"

Chia sẻ với Thanh Niên tại điểm thi Trường tiểu học Thiên Hộ Dương (P.Hòa Hưng, TP.HCM), Bảo Hân, học sinh Trường THCS Tân Bình (P.Tân Sơn Nhất), cho biết em làm trọn vẹn đề ngữ văn không chuyên, không gặp nhiều khó khăn. Hân kể ngữ liệu phần đọc hiểu trích từ Bám níu - một trong những truyện ngắn thuộc tuyển tập Rừng mắm của tác giả Bình Nguyên Lộc - kể về cuộc sống vùng Nam bộ của lão Nghiệm, thằng Ất và một góa phụ không tên.

Bình Nguyên Lộc sinh trưởng và sống gần như trọn đời ở vùng Đồng Nai-Sài Gòn xưa, là một tác giả văn xuôi nổi bật tại vùng đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975 và chuyên viết về cuộc sống, con người của vùng đồng bằng sông Đồng Nai, sông Cửu Long..., theo sách nghiên cứu - phê bình văn học Cảm nhận văn chương của tác giả Nguyễn Thị Thu Trang.

Trong tác phẩm Bám níu, lão Nghiệm - được ví như một "tộc trưởng của thời xa xưa" - đã có nhiều chiêm nghiệm về việc có nhiều con cá không "chạy" mà lại cố lội ngược dòng trở lại vì "thương yêu cái nơi chôn nhau cắt rún của chúng". Từ đó, lão Nghiệm liên tưởng đến việc thế hệ cha ông "định bỏ làng đi kiếm ăn nơi khác", nhưng sau cùng lại không nỡ đi vì "còn làng mới còn nước".

"Đề tự luận hỏi tụi em lựa chọn ở lại của dân làng là mù quáng hay sáng suốt", Hân nói.

Đối với câu hỏi viết đoạn văn 200 chữ, nữ sinh kể đề yêu cầu phân tích một trong hai, hoặc về cách kể chuyện và sử dụng phương ngữ Nam bộ trong ngữ liệu, hoặc về tâm lý các nhân vật để làm rõ chủ đề của tác phẩm.

Còn ở câu hỏi viết bài văn, đề ra ngữ liệu trích từ sách The paradox of choice (Nghịch lý của sự lựa chọn) của nhà tâm lý học Barry Schwartz, nói về việc chúng ta đang có ngày càng nhiều mặt hàng để xem xét nhưng độ hài lòng khi lựa chọn lại ngày càng giảm đi.

Theo Hân, từ ý kiến của Barry Schwartz và những lựa chọn được nêu trong văn bản Bám níu, đề thông tin người trẻ ở độ tuổi 14-15 thường sẽ sống trong băn khoăn, đắn đo và tiếc nuối trước mỗi lựa chọn. Từ đó, đề yêu cầu thí sinh trình bày trải nghiệm của bản thân, đồng thời đưa ra quan điểm và giải pháp cho vấn đề nêu trên.

Thí sinh lớp 9 ra về sau giờ thi ẢNH: NGỌC LONG

Để triển khai nội dung này, Hân chia sẻ em đã trình bày hai nguyên nhân, một chủ quan từ chính người trẻ, và một khách quan đến từ việc gia đình thời nay thường đưa cho con nhiều lựa chọn khác nhau. Hậu quả là nhiều bạn trẻ lại sống một cuộc đời tiếc nuối, khi giây phút mình cho là đúng sau này lại trở thành khoảnh khắc khiến các bạn không ngừng tự trách.

"Em nêu giải pháp là gia đình phải đồng hành cùng con trên cuộc đời và các bạn cũng phải tự mở rộng mối quan hệ của mình để có thêm trải nghiệm sống", nữ sinh chia sẻ.

"Em như hòa mình vào với đề", Hân nói, lý giải rằng các câu hỏi trong phần ngữ văn không chuyên đều gần gũi với những người trẻ như em.

Nguyễn Hoàng Anh, học sinh Trường THCS Tân Tạo, cùng nhận định các câu hỏi trong đề "gắn liền với bản thân mình" với chủ đề phù hợp với thực tế hiện nay của các bạn học sinh. "Đề vừa sức và không quá khó, nhưng do không kịp giờ nên em viết phần bài văn khá ngắn gọn", nữ sinh chọn thi chuyên lý Trường Phổ thông Năng khiếu cho hay.

Đứng cạnh bên, một học sinh Trường THCS Ngô Quyền (P.Bảy Hiền) chia sẻ đã triển khai theo hai luận điểm chính. Thứ nhất là việc cứ mãi băn khoăn trước những lựa chọn dễ khiến sức trẻ bị hao mòn, lấy dẫn chứng một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội từng theo ngành công nghệ thông tin theo xu hướng thế nhưng lại không đam mê, cuối cùng bỏ nghề và phí hoài 4 năm tuổi trẻ.

Còn với luận điểm hai, nữ sinh này nhìn nhận người trẻ nên quyết đoán hơn nhất là ở những quyết định nhỏ nhặt, thay vì cứ mải chạy theo ý kiến của người khác. "Giải pháp em đề ra là người trẻ đừng quá chú trọng vào việc phải đạt được một tương lai rực rỡ, quan trọng hạnh phúc ở hiện tại", nữ sinh kể.

Tuy nhiên, nữ sinh này cũng bày tỏ nhiều tiếc nuối vì đã không canh đủ thời gian để triển khai bài làm trọn vẹn.

Theo tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu, cấu trúc đề văn không chuyên có 3 phần, gồm 5 câu đọc hiểu-trắc nghiệm (2,5 điểm), 2 câu đọc hiểu-tự luận (1,5), 1 câu viết đoạn văn (2) và 1 câu viết bài văn (4). Tổng thời gian làm bài là 100 phút.

Phụ huynh hào hứng sau khi biết tin con làm tốt bài thi ẢNH: NGỌC LONG

"Có bạn trong phòng thi còn nói là đề 'dễ không tưởng'"

Với môn tiếng Anh, Trường Phúc, học sinh Trường THCS Lam Sơn (P.Bình Phú), cho rằng "đề dễ" và em chỉ gặp thử thách chủ yếu ở phần phát âm, do "nhiều từ em nói quen rồi nên cũng không biết cách mình phát âm là đúng hay sai". Tương tự, H.T.My, HS Trường THCS Lý Thánh Tông (P.Chánh Hưng), kể có bạn trong phòng thi còn nói là đề "dễ không tưởng".

Với My, thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu được xem là một trải nghiệm nên tâm lý dự thi của em khá thoải mái.

Chiều nay, thí sinh lớp 9 tiếp tục thi môn toán không chuyên trong 120 phút. Còn ngày mai (23.5), thí sinh sẽ thử sức ở môn chuyên các em đã đăng ký. Trong đó, môn tiếng Anh, hóa học, vật lý, sinh học, tin học sẽ thi vào buổi sáng, và các môn ngữ văn, toán sẽ thi vào buổi chiều. Các môn chuyên đều có thời gian làm bài 150 phút. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi không chuyên cộng với điểm thi chuyên được nhân đôi.

Theo thông báo của Trường Phổ thông Năng khiếu, kết quả thi, điểm xét tuyển của thí sinh và điểm chuẩn các lớp chuyên sẽ được công bố trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thi cuối cùng. Công tác phúc khảo được thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc tiếp theo.