Thi đánh giá năng lực: Thí sinh điểm cao tăng, điểm chuẩn có tăng?

8,3% THÍ SINH ĐẠT TỪ 901 ĐIỂM TRỞ LÊN

Chiều qua (12.6), Hội đồng thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM thông qua kết quả thi đợt 2 và kết quả thi cả năm 2025.

Theo thống kê của Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhóm thí sinh (TS) đạt từ mức 901 điểm trở lên năm nay có 8,3% (cao hơn mức 4,4% của năm ngoái), mức điểm 701 điểm trở lên là 40% (năm 2024 là 37%). Trong khi đó, tỷ lệ TS đạt điểm trung bình trở lên của năm 2025 thấp hơn năm ngoái (năm nay chiếm 61% trong khi năm ngoái tỷ lệ này là 66%).

Tuy nhiên, tính theo số lượng TS thực tế, năm nay TS đạt điểm cao tăng mạnh so với năm ngoái trong từng khoảng điểm. Cụ thể, tính từ mức điểm trung bình trở lên, năm 2025 có trên 93.200 TS đạt được (cao hơn 1,3 lần so với năm 2024). Từ mức 701 điểm trở lên, năm nay cũng cao hơn gần 1,6 lần năm 2024. Tương tự, mức điểm từ 801 trở lên có 34.358 TS đạt được (cao gấp 2 lần năm ngoái). Từ mức 901 điểm trở lên, có 12.732 TS đạt được (cao trên 2,7 lần so với năm trước). Riêng ở nhóm TS đạt điểm cao từ 1.001/1.200 điểm trở lên, năm nay có 1.465 TS, cao gấp gần 4 lần so với năm ngoái.

Thí sinh dự thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực năm nay ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhận định: "Tính chung cả 2 đợt, phân bố điểm thi năm nay thể hiện rõ đặc điểm của một phân phối gần chuẩn với hình dạng chuông cân đối, cho thấy đề thi có khả năng phân loại TS một cách hiệu quả. Điểm trung bình (662,78) và điểm trung vị (653,0) gần tương đương, phản ánh sự đối xứng trong phân bố điểm, không có sự lệch đáng kể về phía điểm cao hay thấp. Độ lệch chuẩn 159,70 cho thấy mức độ phân tán điểm số hợp lý, giúp phân biệt rõ ràng giữa các nhóm TS có năng lực khác nhau. Khoảng điểm trải dài từ 120 đến 1.122 minh chứng cho sự đa dạng về trình độ của TS, đồng thời giúp các trường ĐH, CĐ dễ dàng xác định ngưỡng xét tuyển phù hợp với từng nhóm đối tượng".

Lý giải nguyên nhân năm nay số TS đạt điểm cao tăng, tiến sĩ Chính cho rằng do số lượng TS dự thi tăng mạnh so với năm ngoái. "Không chỉ bài thi đạt điểm cao tăng, so với năm ngoái phổ điểm thi năm nay còn có độ cao thấp hơn, độ bè rộng hơn, độ biến dạng cũng rất nhỏ. Điều này thể hiện phổ điểm phân hóa mạnh hơn, thuận lợi hơn cho các trường trong việc sử dụng kết quả bài thi phục vụ tuyển sinh", ông Chính nói thêm.

D Ự BÁO ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN

Nhìn vào phổ điểm thi và bối cảnh tuyển sinh mới năm nay cùng kinh nghiệm tuyển sinh các năm trước, chuyên gia các trường ĐH đưa ra những phân tích dự báo về tình hình xét tuyển dựa vào bài thi đánh giá năng lực.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, cố vấn về tuyển sinh và đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhìn nhận: "Một điều khác biệt đầu tiên của kỳ thi năm nay là số lượng TS dự thi tăng gần 48.000 người so với năm ngoái (tăng trên 31%), dẫn đến kết số TS đạt điểm cao tăng". Tiến sĩ Hạ dự báo TS đạt điểm cao tăng sẽ đẩy điểm chuẩn cao hơn. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hạ, điểm chuẩn trúng tuyển còn phụ thuộc vào số lượng TS đăng ký vào từng ngành. Nhưng các ngành vốn thu hút nhiều TS giỏi đăng ký thì điểm chuẩn sẽ vẫn ở mức cao và ngược lại.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 thu hút 152.792 thí sinh dự thi, tăng hơn 30% so với năm ngoái ảnh: Nhật Thịnh

"Trong bối cảnh tuyển sinh mới năm nay khi các phương thức xét tuyển cùng quy đổi mức điểm tương đương, thì mỗi trường sẽ có cách tính để đảm bảo TS đạt năng lực như nhau cùng trúng tuyển. Tuy nhiên, việc quy đổi điểm này không tác động nhiều tới điểm chuẩn của phương thức xét tuyển dựa vào bài thi đánh giá năng lực", tiến sĩ Hạ nói thêm.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cũng cho rằng phổ điểm thi năm nay có độ rộng tốt, tức độ phân hóa TS cao, thuận lợi trong xét tuyển. "Dựa trên kết quả này, nếu các trường xây dựng hàm tương quan để đảm bảo việc xét tuyển đánh giá năng lực bằng mức tuyển năm trước, thì năm nay điểm chuẩn sẽ tăng ở tất cả khoảng điểm", tiến sĩ Nhân phân tích. Theo tiến sĩ Nhân, điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có thể tăng nhẹ ở tất cả ngành, đặc biệt những ngành năm ngoái điểm chuẩn trong khoảng 700-dưới 800 có thể tăng nhiều hơn.

Thạc sĩ Phùng Quán, chuyên gia tuyển sinh Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), phân tích số TS có điểm thi đánh giá năng lực năm nay đạt từ 650 điểm trở lên tăng so với các năm trước. TS trong top 3% có mức điểm từ 950 trở lên sẽ vào các ngành "hot" như: trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính, kinh doanh quốc tế, báo chí... TS có mức điểm từ khoảng 900 sẽ vào các ngành như: thiết kế vi mạch, kỹ thuật điều khiển-tự động hóa, cơ điện tử, marketing, logistics, luật kinh tế, truyền thông đa phương tiện...

Tra cứu kết quả thi từ ngày 16.6 Từ ngày 16.6, TS có thể tra cứu kết quả thi tại cổng thông tin kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM tại địa chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn. Giấy chứng nhận kết quả thi bản điện tử sẽ được phát hành từ ngày 23.6. Kể từ năm nay, đơn vị này không còn gửi bản giấy như các năm trước.