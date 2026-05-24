Thí sinh lo ngại câu hỏi nào trong đề thi đánh giá năng lực đợt 2?

Thí sinh theo dõi sơ đồ phòng thi đánh giá năng lực đợt 2, ngày 24.5 ẢNH: NGỌC LONG

Từ 6 giờ, khuôn viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (P.Chánh Hưng, TP.HCM) đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi đón đông đảo sĩ tử từ các tỉnh, thành Tây Nam bộ và thí sinh tự do đến dự đợt 2 thi đánh giá năng lực (V-ACT) của ĐH Quốc gia TP.HCM. Đi cùng các sĩ tử là nhiều phụ huynh lỉnh kỉnh vali, giỏ xách, người lo ăn uống, người liên tục cầm quạt thổi mát cho con.

Chị Nị, quê Bến Tre (cũ), nay là X.Giồng Trôm thuộc tỉnh Vĩnh Long, cho Thanh Niên hay chị và con nay đã phải dậy từ 1 giờ sáng, sau đó bắt xe lên TP.HCM để kịp giờ dự thi. "Cực thì có cực nhưng thấy cháu muốn học hỏi nên mình cũng cố gắng đồng hành với cháu", chị kể, cho biết thêm đây đã là lần thứ 4 hai mẹ con lên TP.HCM, trong đó có 2 lần thi V-ACT và 2 lần thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Ngồi cạnh mẹ, Anh Thơ kể để theo đuổi giấc mơ trở thành giáo viên ngữ văn, em đang học thêm trực tiếp với giáo viên các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh, cũng như đăng ký thêm khóa học luyện thi V-ACT trực tuyến của một trung tâm tại TP.HCM. Lý do tham gia nhiều kỳ thi, theo Thơ, là để tận dụng hết mức các cơ hội có sẵn, đặc biệt khi việc cạnh tranh vào trường sư phạm ngày càng gay gắt.

Từng dự thi đợt 1, Thơ nhận định toán là lĩnh vực em thấy thử thách nhất, cả ở 3 nội dung toán thường, tư duy logic và phân tích số liệu. "Toán là môn em yếu nhất nên thời gian qua em cũng tập trung cải thiện năng lực ở môn này", nữ sinh nói.

Lê Quang Hải, học sinh lớp 12 Trường THPT Chợ Gạo (X.Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp), cũng bộc bạch "khá lo sợ" trong phần thi toán thường và coi đây là chướng ngại lớn nhất cần vượt qua trong đợt 2.

Một phần thi khác cũng khiến nam sinh thấy khó nhằn không kém là tiếng Việt, đặc biệt ở các câu hỏi về lỗi chính tả và cách dùng từ mà Hải đã có nhiều lựa chọn sai trong đợt 1. Để khắc phục, nam sinh quyết tâm ôn luyện lại ngay từ khi biết điểm thi đợt 1 là 629, với mục tiêu đạt hơn 800 điểm để xét vào một số ngành thuộc nhóm công nghệ, kỹ thuật.

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh vào phòng thi ẢNH: NGỌC LONG

Cũng từng dự thi đợt 1 để tìm suất vào ngành khoa học máy tính của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), Vũ Viết Phương, hiện là sinh viên một trường thành viên khác của ĐH Quốc gia TP.HCM là Trường ĐH Khoa học sức khỏe, cũng cảm thấy lo trước đề thi môn tiếng Việt vì mang tính phân hóa khá cao. "Sau khi thi xong tôi đã đăng ký khóa ôn trên mạng để trau dồi thêm", Phương kể.

Nam sinh cho biết song song với ôn kiến thức, anh còn rèn cách phân bổ thời gian làm bài hợp lý hơn, thay vì "để dư một đống câu chưa làm được" như ở đợt trước, mục tiêu là nâng thêm hơn 200 điểm để đạt mức trên 900.

Thơ, Hải và Phương thuộc nhóm hơn 63% thí sinh từng dự thi đợt 1 và đăng ký tiếp đợt 2 để cải thiện điểm. Trong nhóm này, nhiều thí sinh thậm chí đạt hơn 1.000 điểm - mức được đơn vị tổ chức thống kê là chỉ số ít chinh phục được.

Song song đó, V-ACT cũng thu hút nhiều thí sinh lần đầu dự thi. Nhóm 3 học sinh cuối cấp tới từ Trường THCS-THPT Đoàn Trần Nghiệp (X.Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp) cho biết do nền tảng kiến thức thời điểm đó chưa vững nên không dự thi đợt 1, đợi đến khi "cứng cáp" rồi mới tham gia vào "cuộc đua". "Tụi em chủ yếu lo môn toán và tiếng Anh", các học sinh chia sẻ, cho biết nhắm tới mức điểm trong khoảng 700-900.

V-ACT hiện là kỳ thi nắm giữ kỷ lục về số lượt dự thi so với những kỳ thi riêng khác. Trong đó, số lượng đăng ký dự thi đợt 2 năm 2026 lại cao hơn đợt 1 - hiện tượng lần đầu tiên xảy ra suốt gần một thập niên tổ chức - khiến ĐH Quốc gia TP.HCM phải tăng thêm số cụm thi ở một số tỉnh, thành. Tuy nhiên, kỳ thi tuy tăng về quy mô nhưng quy trình vẫn được giữ nguyên.

Trước đó vào 5.4, kỳ thi V-ACT đợt 1 đã thu hút 133.489 thí sinh dự thi. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

Một thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng thi ẢNH: NGỌC LONG