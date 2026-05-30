Đội của cố vấn Park Hang-seo thắng nghẹt thở Quy Nhơn, hồi hộp chờ đối thủ đấu play-off V-League

Dù đội bóng của cố vấn Park Hang-seo thắng chung cuộc 4-2 với cú hat-trick của Bruno Cunha, nhưng trận đấu đã để lại nhiều dư âm, đặc biệt là sự tiếc nuối cho đội chủ nhà cùng cái nhìn đầy kỳ vọng vào hành trình tiến tới V-League của CLB Bắc Ninh.

Trận cầu của sự tương phản

Bước vào trận đấu, hai đội mang theo những mục tiêu hoàn toàn khác biệt. Với Quy Nhơn United (32 điểm), mỗi điểm số lúc này đều mang tính sống còn để cạnh tranh một vị trí trong nhóm huy chương. Ngược lại, Bắc Ninh FC (42 điểm) đã gần như nắm chắc ngôi á quân và đang trong tâm thế "giữ lửa" để chuẩn bị cho trận play-off thăng hạng V-League.

Sự chênh lệch về vị thế không ngăn cản được tinh thần chiến đấu quả cảm của đội chủ nhà. Quy Nhơn United nhập cuộc với quyết tâm cao độ, hy vọng tận dụng lợi thế sân nhà để gây bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng đang đứng thứ hai bảng xếp hạng đã giúp Bắc Ninh FC kiểm soát thế trận.

CLB Bắc Ninh đã có trận thắng tưng bừng 4-2 trên sân Quy Nhơn trong vòng đấu áp chót giải hạng nhất 2025-2026 ẢNH: CLB BẮC NINH

Với người hâm mộ Quy Nhơn, thất bại này mang đầy sự tiếc nuối. Họ tiếc vì những cơ hội bị bỏ lỡ, tiếc vì đội nhà đã chơi đầy cống hiến và có 2 bàn thắng của Minh Quang và ngoại binh Brazil ThaiLeon nhưng vẫn trắng tay trước một đối thủ quá vượt trội. Tuy nhiên, đây là bài học quý giá để thầy trò đội bóng đất võ nhìn nhận lại năng lực, rút kinh nghiệm cho những trận đấu cuối mùa để có thể khép lại mùa giải trong nhóm dẫn đầu.

Về phía Bắc Ninh FC, chiến thắng này không chỉ là 3 điểm đơn thuần. Đó là lời khẳng định về phong độ ổn định trước khi bước vào trận play-off sinh tử. Việc ghi được 4 bàn thắng trên sân khách là minh chứng cho hàng công đang có điểm rơi phong độ cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, việc để thủng lưới 2 bàn cũng là lời nhắc nhở đối với hàng phòng ngự của đội bóng xứ Kinh Bắc về sự cần thiết của sự tập trung tối đa trong những trận cầu có tính chất loại trực tiếp sắp tới.

Hướng tới trận đấu play-off

Chiến thắng ấn tượng 4-2 ngay trên sân Quy Nhơn vào chiều ngày 30.5 không chỉ là ba điểm đơn thuần, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của Bắc Ninh FC. Quan trọng hơn, việc ngăn cản tân vương Trường Tươi Đồng Nai đăng quang sớm trước đó đã tạo nên cú hích tinh thần cực lớn cho thầy trò HLV Foiani. Giờ đây, đội bóng xứ Kinh Bắc đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, mang theo niềm tin và sự tự tin cao độ cho trận play-off quyết định tấm vé thăng hạng V-League mùa giải 2026-2027.

Dưới thời HLV Paulo Foiani, Bắc Ninh FC đã cho thấy mình là một tập thể đoàn kết và kỷ luật ẢNH: CLB BẮC NINH

Dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia Foiani, Bắc Ninh FC đã lột xác thành một tập thể giàu sức chiến đấu, kỷ luật và đầy bản lĩnh. Những màn trình diễn gần đây cho thấy sự gắn kết trong lối chơi, khả năng chuyển trạng thái cực nhanh cùng sự sắc bén của hàng công – những yếu tố sống còn cho một trận cầu mang tính chất sống còn. Sự tự tin đang tràn đầy trong huyết quản của các cầu thủ, biến mỗi áp lực thành động lực để họ sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào.