Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu hạng nhất rất nóng: Trường Tươi Đồng Nai và Bắc Ninh coi chừng 'cạm bẫy'

Đồng Nguyên Khang
15/05/2026 00:00 GMT+7

Ở vòng 19 giải hạng nhất 2025-2026, cả 2 ứng cử viên vô địch là Trường Tươi Đồng Nai và Bắc Ninh đều phải gặp những đối thủ cực kỳ khó chịu.

Lúc này, sự chú ý vẫn sẽ đổ dồn về cuộc đua vô địch giữa Trường Tươi Đồng NaiBắc Ninh. Thầy trò HLV Paulo Foiani rút ngắn khoảng cách với đại diện Đông Nam bộ xuống chỉ còn 3 điểm sau trận thắng trước đối thủ này ở vòng 18 (38 điểm so với 41 điểm). 

Để nuôi hy vọng giành vé thăng hạng V-League trực tiếp, đội bóng vùng quan họ phải đánh bại CLB Khánh Hòa, đội bóng đang đứng giữa bảng xếp hạng với 24 điểm, ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ ngày 16.5 trên sân 19 Tháng 8 - Nha Trang. Tuy nhiên, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Trên sân nhà, thầy trò HLV Trần Trọng Bình luôn biết cách triển khai lối đá phòng ngự - phản công sở trường cực kỳ khó chịu.

Trường Tươi Đồng Nai (xanh) và Bắc Ninh cùng gặp các đối thủ khó chơi ở vòng này. Đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội bứt lên

ẢNH: TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

18 giờ cùng ngày, trên sân Bình Phước, Trường Tươi Đồng Nai cũng chạm trán một đối thủ cũng đang sở hữu 24 điểm là CLB Đại học Văn Hiến. Ở lượt đi, đội bóng này khiến thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng gặp nhiều khó khăn và chỉ chịu thất bại 0-1. Trong lần tái đấu này, mọi chuyện có thể "dễ thở" hơn cho Minh Vương và các đồng đội bởi CLB Đại học Văn Hiến không có phong độ cao, đã để thua 3 trận liên tiếp. Và mục tiêu của Trường Tươi Đồng Nai chắc chắn vẫn là 3 điểm.

Các cặp đấu còn lại của vòng 19 giải hạng nhất là Trẻ PVF-CAND - TP.HCM (18 giờ ngày 15.5), Đồng Tháp - Long An (16 giờ ngày 16.5), Thanh Niên TP.HCM - Phú Thọ (17 giờ ngày 16.5) và Quy Nhơn - Quảng Ninh (18 giờ ngày 17.5).

Lịch thi đấu chi tiết vòng 19 giải hạng nhất

ẢNH: FPT PLAY

