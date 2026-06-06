Ninh Bình, Thanh Hóa nâng cao năng lực truyền thông y tế

Hội thảo đánh dấu hoạt động thí điểm đầu tiên của chuỗi sự kiện năng lực truyền thông y tế và nhận thức cộng đồng thuộc chương trình AS ONE - tăng cường nhận thức và năng lực về truyền thông, điều trị và quản lý tăng huyết áp, tiểu đường tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030.

Hội thảo chuyên đề “Truyền thông y tế và truyền thông số trong bệnh viện” tại Ninh Bình Ảnh: H.D

Nâng cao hiệu quả quản lý các bệnh không lây nhiễm

Hội thảo tập trung chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống truyền thông - marketing bệnh viện, phát triển thương hiệu cơ sở y tế, triển khai chiến lược truyền thông số và các giải pháp truyền thông phục vụ quản lý bệnh mạn tính, tăng cường kết nối với cộng đồng.

Chương trình nhằm hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao năng lực truyền thông y tế, truyền thông số và giáo dục sức khỏe; tăng cường kết nối với cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là tăng huyết áp và tiểu đường tại tuyến cơ sở.

Theo định hướng của AS ONE, truyền thông y tế không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần thay đổi hành vi sức khỏe, nâng cao nhận thức, tăng tuân thủ điều trị và củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để quản lý hiệu quả bệnh mạn tính và phát triển y tế cơ sở lấy người dân làm trung tâm.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Khắc Bảo, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu trong buổi làm việc tại Thanh Hóa Ảnh: H.D

Hướng tới hoàn thiện mô hình quản lý bệnh mạn tính dựa trên 4 ‘trụ cột’

Là một trong những đơn vị tiên phong về truyền thông y tế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM hiện vận hành hệ sinh thái truyền thông số với hàng trăm nghìn người theo dõi, những kinh nghiệm này được chia sẻ nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng đội ngũ truyền thông nòng cốt, chủ động triển khai hoạt động giáo dục sức khỏe và đánh giá hiệu quả truyền thông.

Thông qua hoạt động thí điểm tại Ninh Bình và Thanh Hóa, chương trình AS ONE hướng tới xây dựng mạng lưới truyền thông y tế tại các sở y tế và cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường phối hợp với chính quyền và cộng đồng trong công tác giáo dục sức khỏe, đồng thời hỗ trợ truyền thông phục vụ quản lý tăng huyết áp, tiểu đường và các bệnh không lây nhiễm tại tuyến cơ sở.

Theo lộ trình, AS ONE sẽ hoàn thành giai đoạn thí điểm trong năm 2026 và dự kiến mở rộng tới các cơ sở y tế thuộc 18 sở y tế vào năm 2030, góp phần xây dựng mô hình quản lý bệnh mạn tính toàn diện dựa trên 4 trụ cột: